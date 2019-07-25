世人遺忘的大氣科學之母：首位找到全球暖化成因的美國女科學家

文：Katharine Wilkinson（著有《紐約時報》暢銷書《Drawdown 反轉地球暖化100招》，並擔任反轉地球暖化非營利組織「Project Drawdown」副總）

譯：李宓

尤妮絲．牛頓．芙特（Eunice Newton Foote）的功績絕少被人提起。她是第一位研究大氣科學的美國女科學家，2019年7月17日正好是她的200歲誕辰。早在1856年，芙特就提出理論，指大氣中二氧化碳的含量會影響地球的溫度。時至今日，她所開創的科學里程碑比以往更切合時事。然而，直到幾年前，她的故事才終於重見天日。

芙特透過實驗，得到開創性的結論。她用一個空氣泵、兩個玻璃汽缸和四個溫度計，比較「碳酸氣」（二氧化碳的舊稱）和「一般空氣」所造成的不同影響。她把汽缸放在太陽下，發現裝有二氧化碳的汽缸匯聚較多的熱，而且久久不散。

她從一個簡單的實驗，得到了重大的結論：「若大氣中充滿二氧化碳，地球溫度就會升高。假使在未來，大氣中二氧化碳的比例升高，使地球升溫……我們就必須付出代價。」換句話說，她找到了二氧化碳和全球暖化之間的連結。

芙特的論文〈影響太陽光熱度的因素〉（Circumstances Affecting the Heat of Sun’s Rays）在1856年美國科學促進會（American Association for the Advancement of Science）上發表，爾後出版。（出於不知名原因，很可能是當時的規定或社會規範使然，她的論文由史密森尼〔Smithsonian〕的男性員工代為發表，而不是芙特自己出面。）三年後，愛爾蘭物理學家約翰．丁鐸爾（John Tyndall）也發表了關於溫室氣體的論文，他的論文比芙特更完整，也普遍被認為是大氣科學的基石。

丁鐸爾事先知道芙特的論文嗎？我們並不清楚，但他有一篇關於色盲的論文也收錄在1856年的期刊當中。無論如何，我不得不懷疑，芙特可能也曾像其他女性一樣感嘆道：「老兄，我剛剛才說過一樣的話。」

我的思緒不斷飄到一個問題上：如果芙特接受和丁鐸爾一樣的訓練，並擁有同樣的資源，她會有什麼樣的成就？對此，我們也只能猜想。我們可能無法接受，但至少可以理解，芙特在當時確實受到了傳統的重重束縛和限制。或許，我們可以藉由支持今日研究大氣科學的女性，來彌補當時的錯誤。

放眼世界，你會發現有許多女性或女孩正在為這個世界做出巨大的貢獻。進行研究並精進大氣科學只是其中之一，女性也協助尋找反轉氣候的解方、制定社運策略、擔任藝術策展人、起草法案、撰寫文學作品，團結彼此的力量，攜手前進。看看周圍，你會發現許多以勇氣、創意、同理和合作為本的觸媒式領袖（catalytic leadership）。

我對抗氣候變遷長達二十年，絕望於我是家常便飯，但這些新興的領袖給了我勇氣。在我看來，這就是我們的機會——讓我們懸崖勒馬，朝共同未來前進的機會。然而，那些走在反轉氣候前頭的女性卻未得到足夠的支持。而且，即使到了今天，也沒得到她們應得的名分——尤其是身處南半球的女性、來自鄉村的女性，以及非白人女性。除了不公平，更慘的是，這樣一來，便不會有足夠的效率促成改變。在氣候危機面前，我們需要所有人的努力，才能影響社會。

不是只有我這麼想。一群來自世界各地的女性聯手發表了以下聲明：

無論在南半球或北半球，我們亟需大量女性投身這場氣候運動，才有可能成功。已經有很多女性和女孩鼓起勇氣，挺身加入氣候正義之戰，在平衡，而非加深制度不平等的前提之下，對抗氣候危機。然而，這些聲音經常缺乏代表性，她們的努力也未得到應有的支持。



現在就是我們認清女性智慧和領導力的時刻。現在就是累積人脈和力量的時刻。我們邀請所有姐姐妹妹一同爭取氣候正義，邀請握有相關權力和特權的人士學習分享，並相互扶持。想要改變，我們需要所有人的參與。

簽署這份聲明的人包括愛爾蘭第一位女總統瑪莉．羅賓森（Mary Robinson）、全球婦女基金（Global Fund for Women）會長兼執行長慕欣比．坎尤柔（Musimbi Kanyoro），以及醫師艾拉．穆拉比（Alaa Murabit），她與其他16位同仁同為聯合國祕書長所任命的「全球永續發展目標」（Global Sustainable Development Goal）成員。

簽署人的其中一項重要誓詞，是「團結女性的付出，在追求氣候正義之餘，建立健康、教育、經濟、政治、和平、人身安全的平等」。這代表人們開始了解，人權和氣候其實密不可分。

如果芙特還活著，她會很樂於見到那樣的團結。畢竟，她不只是科學家，她也參與了早期的婦女運動。她的名字出現在1848年塞內卡福爾斯宣言（Seneca Falls Declaration，美國首次婦女權利大會宣言）的簽署人列表上，緊接在知名女性投票權倡議者伊莉莎白．凱迪．史坦頓（Elizabeth Cady Stanton）之後。芙特的先生以利沙（Elisha）和斐德立克・道格拉斯（Frederick Douglass）也在「男士」的欄位下簽了名。（順帶一提，丁鐸爾反對女性投票權。）

距離芙特的實驗至今已經163年，今日研究大氣科學的女性處境肯定與過去不同。其一在於，如今的女科學家已不如以往孤獨。但若想達成前述「亟需大量女性加入」的目標，我們還需要更多的努力、投資和舞台。我們也需要將功勞還歸於主，並持續爭取性別比率的平衡。

讓我們開始捍衛所有研究大氣科學的女性和女孩。讓我們表揚過去那些能力和洞見皆遭到忽視的人們。芙特，讓我們敬你一杯。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航