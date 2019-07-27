除了京阿尼，日本近代還有哪些大規模恐怖暴力事件？

文：Amy Gunia

譯：王國仲

7月18日上午，一名41歲男子衝進京都一間動畫公司，大喊「死吧！」並縱火點燃大樓，造成34人死亡，35人受傷。

據《美聯社》報導，警方表示這名男子在縱火前潑灑不明液體，導致火勢更加猛烈。

這起暴力襲擊（該國史上最嚴重的大規模暴力事件之一）讓全日本為之震驚——暴力犯罪在那裡並不常見。

聯合國毒品和犯罪問題辦公室（U.N. Office on Drugs and Crime）數據指出，日本是世界上謀殺率最低的國家之一，每10萬人中僅有0.2人會碰上（2017年數據，同時美國的數據為每10萬人中有5.3人）。

不過，日本卻有著大規模猖獗暴行的可怕紀錄，而且它們似乎越來越普遍。以下是日本大規模暴力事件的簡史：

1. 東京地鐵沙林毒氣事件

1995年，日本宗教狂熱分子於尖峰時間，在東京地鐵中釋放沙林毒氣，造成12人死亡，超過6000人被送醫治療。

同組織在一年前也曾在法官（正在審理與該邪教相關的案件）住宅區附近釋放沙林毒氣，導致八人死亡，200多人受傷。

奧姆真理教是襲擊事件背後的邪教，2010年被美國國務院認定為恐怖組織。最近的評估顯示他們仍有約1500名信徒，多數居住在日本，俄羅斯境內也有數百名。

2. 附屬池田小學事件

37歲，失業的前自衛隊員宅間守（Mamoru Takuma），於2001年6月8日闖入大阪府池田市一間小學，以菜刀攻擊老師與學童。八名學生被害，包括七名二年級女童與一名一年級男童。另有13名學生與兩名教師受重傷。襲擊者最後被老師制伏、遭到逮捕。

在池田小學事件發生前，這名兇手已有強姦前科。他被診斷出精神分裂症，可能也患有偏執型人格障礙，於2004年9月被處決。

3. 秋葉原隨機殺人事件

2008年6月，25歲的加藤智大（Tomohiro Kato）駕駛一輛租來的卡車，衝進東京著名電玩商圈秋葉原的徒步區。接著他跳下卡車，持刀攻擊行人（部分路人在幫助受害者時也遭到攻擊），造成七人死亡，10人受傷。

在審判期間，加藤向法官表示自己在網路上遭到霸凌。

加藤襲擊前曾在網路上預告犯罪意圖，最後被判處死刑。

4. 東京巴士砍傷事件

2010年12月，27歲的齋藤勇太（Yuta Saito）在東京茨城縣的取手站外搭上一輛擁擠的公車，開始攻擊乘客。接著更持續攻擊第二輛公車。

14人在本案中受傷，其中11人為附近學校的學生。

5. 相模原市殘疾人福利院殺人事件

2016年7月，26歲男子植松聖（Satoshi Uematsu）以攜帶的一袋鋒利刀械，攻擊東京南部相模原殘疾人護理中心的病人。19人死亡，年齡從18歲到70歲不等。

兇嫌為該設施前僱員，《衛報》報導他在犯行發生的數個月前，曾因揚言殺害殘疾人士而被強制送醫治療。

6. 川崎持刀殺人事件

5月下旬，一名雙手持刀男子在公車站襲擊等待早班公車的學童與其他乘客。18人受傷，兩人死亡，其中包括一名幼童。

這名50歲的嫌犯被拘留在現場，隨後持刀自傷而死。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航