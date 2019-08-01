邊工作邊聽音樂，是「提升」還是「扼殺」你的創造力？

文：MARKHAM HEID

譯：彭于庭

《應用認知心理學期刊》（Applied Cognitive Psychology）研究各種背景音樂對用創造性解題（Creative Problem Solving）的影響後，他們於今（2019）年初得出的結論是，邊工作邊聽音樂會「嚴重扼殺」創造力。

在這項研究中，英國研究人員用一系列的字謎來測量受試者的創造力和「思考的過程」，受試者必須在安靜或是有背景音樂的環境下完成字謎。不管受試者有沒有聽過這首曲子，不管有人聲或是純音樂，在有音樂環境下的受試者，表現都比在安靜環境中的受試者差。該研究人員表示：「這個發現挑戰了背景音樂可以增強創造力的說法。」

但是，請先別急著把你的耳機或是喇叭丟掉，因為更多音樂與創意的研究發現，根據不同的創意活動，某些類型的音樂可能有助提升創造力。

2017一篇發表在《PLOS ONE》的研究發現，聆聽「快樂的」音樂，也就是所謂節奏快和較刺激的旋律，可以在需要「擴散」思考的活動中表現更好，而擴散思考是創造力的關鍵元素。該研究作者寫道，擴散思考指的是「將似乎毫不相干的東西連結在一起，做出令人意想不到的組合，或是將訊息轉換成意想不到的形式。」基本上擴散思考就是提出全新、跳脫框架的思考或策略。

該報告的共同作者，同時也是荷蘭奈梅亨大學（Radboud University Nijmegen）助理教授的西蒙．瑞特（Simone Ritter）表示，根據她的研究，快樂音樂可以啟發擴散思考，這是因為活潑的旋律可以刺激大腦，使其用彈性的方式思考，就能產生創新、新穎的想法。

也有其他研究提出不同說法。研究表明，聽音樂可以降低焦慮和改善情緒，進而帶出創新思維。身為西北大學（Northwestern University）心理學系主任和創造性思維實驗室計劃主持人的馬克．畢曼（Mark Beeman）表示：「好心情可以讓靈感快點來敲門，但是焦慮的人通常更專注，對於創造性思維沒有幫助。」

為什麼專注對於創新問題是件壞事？畢曼花了20年的時間研究大腦如何進行創意發想，並將他的心血記錄在2015年發行的著作《尤里卡要素：燈泡亮了的時刻、創造性思維以及大腦》（The Eureka Factor: Aha Moments, Creative Insight, and the Brain），他解釋創造性解題過程通常是可預測的。

第一階段包含了解問題或困境、評估顯而易見的解決方案，然後理解到這些解法都不可行。他指出：「通常在這個時候，過度專注在問題點上，大腦就不容易想到別於以往的創新想法。」就像一顆不明亮的星星，越是盯著它，就越看不清楚。畢曼繼續補充：「要把它看個清楚，就必須用眼角餘光看，創新思維也是如此。不要把注意力放在顯而易見的事物上，否則就會壓縮到其他東西的空間。」

這是音樂能發揮作用的地方。仔細研究問題後碰到困難的下個階段，畢曼稱其為「孵育」，他說：「在這個階段，你的心裡還是持續思考著眼前的問題，但是你可能沒有察覺。孵育結果通常會產出讓你說「啊哈」的想法或是領悟，例如一直想不起來某一個字，但是停止去想的時候，突然就想起來了。

並不是所有的事情都可以進入孵育期，「看email或是處理很困難的事情時，就沒有餘力去解決問題。」

另一方面來說，音樂可能只是稍稍轉移注意力的工具，雖然大腦放鬆了一些，但仍能進行創意發想。事實上，已經有研究指出音樂可以刺激大腦的預設模式網路（Default Mode Network），這是一個將大腦各部位串聯起來的網路，已有研究指出預設模式網路與創造力有關。

對於音樂可以增強創造性解題的實驗結論，畢曼沒有異議，但他表示音樂對於解開本實驗所使用的口述字謎可能沒有太大幫助，這種口述字謎是他多年前設計並經過驗證，用來測量創造性思維的方式。畢曼表示口述謎題需要「多重認知處理」，某些任務必須「非常專注」。所有可能讓受試者分心的元素，包含音樂，可能讓專注力下降。

因此，但創意發想的第一階段，也就是分析問題並刪除顯而易見的解法或選項，背景音樂沒有什麼幫助。畢曼表示，「音樂可能使你分心，除非你有辦法忽略它。」

但如果你已經卡關了，想找尋些靈感，休息一下聽首音樂，讓「思緒漫遊」，也許會給大腦一些可以產出新點子或新想法的空間，他也提出一些支持此論點的研究。

既然如此，應該聽什麼音樂才好呢？畢曼這麼回答：「音樂因人而異，但是我認為對多數人而言，聽一些舒服、耳熟能詳的音樂是不錯的，至少不要是太陌生到使你分心的音樂都可以。」

©2019 Time Inc.版權所有。經Time Inc.授權翻譯並出版，嚴禁未經書面授權的任何形式與語言版本轉載。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航