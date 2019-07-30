你願意犧牲一點現金回饋，使用更有隱私的Apple Card嗎？

文：Xavier Harding

譯：曾維宏

今（2019）年3月蘋果首度發表品牌第一張信用卡：Apple Card，由鈦金屬製成的纖薄卡片，任何在Apple店鋪的消費均可享有3％現金回饋，Apple Pay有2％，其他消費則爲1％。

消息一出，許多人便馬上發現Apple Card的現金回饋其實不如想像中慷慨。舉例來說，花旗銀行的雙倍現金回饋卡所提供的2％回饋，並不僅僅限於配有Apple Pay的店家。而Chase Freedom和Discover It信用卡每一季皆會輪流替換購物類別，提供高達5％的回饋金。

既然蘋果無法給消費者荷包上更高人一等的優惠，他們選擇將主力鎖定在隱私權。Apple Card上沒有卡號及背面安全碼CVV，讓小偷難以盜用持卡人的身份及獲取信用卡資訊。蘋果同時承諾他們並不會追蹤消費者的購物記錄，而其合作夥伴高盛及萬事通均不會將消費者資訊販售給其他公司。

總結以上特點，我們不禁要問：你願意以經妥協過的優惠換來隱私權嗎？

這問題的答案自然因人而異。金融顧問公司Aite Group資深分析師Thad Peterson在郵件中向我們表示，即便失去了回饋金的優勢，蘋果的信用卡仍然對某些人來說十分有吸引力，「無論是線上購物或實體店鋪，Apple Pay所採取的是雙因素驗證系統。」

換成白話文便是：爲了加強安全性，蘋果賦予每一台裝置獨一無二的交易碼，每一筆消費均透過指紋或臉部辨識來進行認證。

Peterson同時也稱讚蘋果信用卡具有高度安全意識的設計取向。「這張實體卡片上並不具有任何可竊取的資訊，這大大降低了僞造詐騙的風險。」

有另一部分的人反而對於信用卡安全不那麼擔憂。無師自通的理財顧問兼人氣Podcast節目《Paychecks and Balances》共同主持人Rich Jones認爲我們不應該過度焦慮，「今年我掉了皮夾時，我能夠透過信用卡公司的手機app馬上停卡。」Jones以這個許多信用卡均擁有的功能舉例。Jones表示，即便犯人盜刷了信用卡，他也完全不用付帳單。「我很容易就有辦法免去承擔這筆款項。」

「近幾年來，雖然隱私權受到高度關注，但這還不足以讓我徹底離開我原本慣用的信用卡。」

專門提供信用卡回饋資訊的網站《The Points Guy》編輯Zach Honig同意這樣的說法，認爲Apple Card所擁有的安全性優勢並不足以掛齒。「儘管降低盜刷風險可以提升消費者的使用體驗，但對於蘋果這樣的大公司來說，他們並沒有這麼做，因爲持卡人因爲盜刷所損失的金額其實並不是太大的負擔。」

Honig進一步指出，蘋果信用卡持有者將得放棄一項其他信用卡公司提供的優惠：航空公司及酒店點數。他認爲，以現金回饋優勢換來一點點額外的安全保障，或許不是那麼的吸引人。「我個人會傾向於累積具有價值的旅行回饋金。」

某些信用卡甚至提供消費者1元美金換取3點（相當於3分錢）的優惠，這是Apple Card的3倍。

同時擁有多張信用卡的人可以換得更多回饋。舉例來說，在餐廳使用Chase Sapphire Reserve信用卡所消費的每1美金，均可換取3分錢。當消費者以點數換取旅行相關產品時，Chase甚至會將點數乘以1.5倍，等於1美金的消費能換取4.5分錢。例如如果你的現金回饋點數價值100元美金，你便能換取價值150元美金的機票或酒店住宿。反之，Apple Card的餐廳消費，每1美金只能賺回1分錢。

不過並不是每一個人都是信用卡專家，有些人沒有心力研究點數系統及加乘算數。特別是如果你是像美國信用卡使用者中的39％負債人士之一，更是亦然。這時蘋果所提供的線上工具便成了一項賣點。「Apple Card提供了相當豐富的資訊，其中包括不同類別的購物行爲及交易記錄。」Aite的Peterson指出，「蘋果信用卡的線上軟體能使消費者更主動地管理財務，進而降低利息支出。」

舉例來說，假使你付的這筆最低應繳金額卡費其實會增加未來欠債金額，那麼Apple Wallet app的支付區塊便會轉爲紅色。如果卡費繳交金額增加，便會轉爲綠色，表示持卡人不會欠下任何利息。

Podcast節目《Afford Anything》主持人及同名部落格版主Paula Pant表示，某些信用卡使用者的需求更加廣泛。「除了現金之外，有些人可能更著重於租車、購物保護、價格保護甚至客服品質等不同面向。」

總體來說，選擇信用卡完全取決於消費者需求。「明確知道你最在乎信用卡的什麼部分，接著看看是否符合你的需求。」Pant說道。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航