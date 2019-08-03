「QA專欄」心理學：為什麼「回答你的問題」能帶來這麼多的忠實讀者？

文：JAMIE DUCHARME

譯：許睿洋

要接受別人的建議是件相當困難的事，即使是你自己先要求別人給你意見也一樣，有為數眾多的研究單純就是為了理解像這樣常見的「建議折扣」（advice discounting）現象。

然而，即使我們忽略了來自朋友、家人和治療專家立意良善的建議，許多人卻日復一日地想起那些刊載於書面和數位媒體上的「答問專欄」（advice column）。儘管很難準確地說究竟有多少人在閱讀「答問專欄」，但多年來顯然有很多人已經成為了專欄的忠實追蹤者。舉例而言，《Ask a Manager》專欄作家愛麗森．葛林（Alison Green，過去10年來均擔任該專欄之作家）在新聞網站Vox上寫道，這個聚焦職場的答問專欄每年約有240萬的到訪人次，每天會收到50個問題。包括葛林和《Ask Polly》的海瑟．海福瑞雷斯基（Heather Havrilesky）在內的答問專欄作家，更將其成功經驗寫成書。

為什麼這些專欄會吸引人來閱讀，這可能根植於人心的幸災樂禍。但心理治療師同時也是《Dear Therapist》（刊載於《亞特蘭大》（Atlantic）雜誌）答問專欄作家的勞力．高特力伯（Lori Gottlieb）表示，雖然每個人可能會認為自己的問題獨一無二，但事實上，答問專欄的吸引力正是由於人們共享了這些問題，至少某種程度而言是如此。

高特力伯說道：「讀者可能會跟他們的朋友說，『我讀答問專欄只是因為喜歡窺探人家的隱私和好玩而言』。但我認為人們是把讀專欄當成在『徵求朋友的意見』，他們真的會在每一則讀者來信中看見自己生活的剪影。」

媒體心理學家帕蜜拉．拉德利奇（Pamela Rutledge）也同意人們對於答問專欄的熱愛，是根植於更深層的因素──與社會連結的本能性強烈渴望。拉德利奇說道：「我們想看其他人正在經歷哪些困難，因為這會使我們感到不孤單，尤其是當我們面臨問題時。你或許會從他人正在經歷的難題，感受到來自社會的支持。」

這並非一個全新的現象。據新聞網站Vox指出，答問專欄約300年前就已經存在，而1988年，當時逾半數美國人表示他們每週至少會閱讀一個該類專欄。但它為了適應現代媒體使用習慣，答問專欄也隨之進化，開始出現在《紐約時報》、論壇網站Reddit（其中涵蓋許多針對特定主題的延伸討論版，例如r/advice、r/relationship_advice等，其運作方式是以群眾外包的方式，為網友們提供所需的答問專欄）等各式平台上。

高特力伯表示，網路在答問專欄近年的擴張中扮演著重要角色，因為它提供了一個平台，使更多樣化的專欄作者能夠發聲並擁有忠實的追蹤者。《Miss Manners》、《Dear Abby》等老牌專欄至今仍在全美各大新聞媒體上刊載，但有更多不同立場與背景的專欄加入它們的行列，例如在網站the Outline上尺度無極限的《Ask a Fuck Up》、LGBTQ評論網站Out上的《¡Hola Papi》、《Dame magazine》的答問播客《Sip on This》（主持人為一黑人女性）等。

高特力伯說道，在一個人們能夠自在地分享個人生活細節，並以群眾外包的方式將一些生活妙招分享於網路和社群媒體的社會中，答問專欄在這樣的環境裡方能自然地融入。同時，他也認為，答問專欄的激增或許也是這個「大時代的病徵」。憂鬱症和焦慮症等心理疾病的比率達史上最高（對年輕族群尤為如此），對於教養、禮節和感情觀的社會習俗正在迅速改變，這可能會迫使人們尋求答問專欄的指引。若再考量到美國人的孤獨與社會孤立感也達到了史無前例的高度，有這麼多人會尋求陌生答問專欄作家的協助，以及藉著他人也在遭遇困難來給自己一些安慰，便一點也不奇怪。

對於這樣的趨勢，高特力伯表示：「但我也看到良好的一面。或許我們變得更加開放、更願意向外尋求幫助、也更加重視自己情緒生活的品質。」

拉德利奇認為，即使讀者閱讀答問專欄不是特別為了解決自己的問題，這些來信與答覆長期下來也會為他們留下深刻印象。直接的建議可能會因為自己出於對能動性（agency）和自信的渴望，而對其產生排斥，但閱讀一個表面上是在討論別人問題的專欄，卻能為自己留下珍貴的反思空間。

她說道：「這有一點像占星術，這些建議給了我們足夠的空間植入自己的故事。你可以借鑒專欄裡的故事，並用自己生活的角度重新想像。」

高特力伯表示，從印刷頁面上獲得建議，可能會比面對面直接聽到更容易忍受，尤其是當建議是明確地要給其他人的時候。他說道：「在建議被寫下來的情況下，人們能夠對其進行反思，並反覆閱讀。他們可以在沉澱之後再回頭來看。」

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核稿編輯：翁世航