「即使不是最好，但我比前任好」：在民粹與改革間抉擇的阿根廷總統大選

文：Ian Bremmer

譯：許睿洋

沒有任何一位國家領導人會希望在處境最艱難的時候面對選民，尤其是在這個各國充斥著當職者面臨敗選、「外卡」勝選者、以及新型政黨的年代。這也是為什麼阿根廷現任總統馬力西歐・馬克里（Mauricio Macri）在10月的大選中仍被普遍認為是處於劣勢的一方。

他去（2018）年告訴阿根廷人民，在經過多年的經濟危機與孤立後，「最壞的狀況已經結束了」，而這或許是真的。阿根廷的幣值逐漸穩定，通貨膨脹率終於趨緩，借貸成本亦有所降低。但另一方面，這樣的進展太過微小，其經濟仍持續衰退，失業率仍有10％，而通貨膨脹率更超過50％。若阿根廷要達到國際貨幣基金（International Monetary Fund，IMF。許多阿根廷人討厭IMF，因為該組織要求阿根廷政府實施「撙節政策」〔austerity〕以換取在經濟困難的幾年間獲得資金援助）的要求，馬克里政府就必須刪減開支。

而目前他最有可能在第二輪投票中碰上的對手就不像他擔負那麼多的政治包袱。艾伯托・費南德茲（Alberto Fernández）稱自己為中間偏左的溫和派，他更承諾自己能在不損害阿根廷得來不易的財政信用的情況下，向IMF爭取到更好的方案。但他的競選夥伴就得另當別論了，他的副總統人選為前總統克莉絲蒂娜・費南德茲（Cristina Fernández de Kirchner，兩人並無親屬關係）。她可謂阿根廷國內的眾矢之的，也是現在馬克里要擊敗艾伯托最好的機會。

前總統費南德茲的支持者將她為「克莉絲蒂娜」，曾於2007至2015年間擔任阿根廷總統。在這8年間，她幾乎將阿根廷治理得一敗塗地，部分是源於她惡化了與若干債權國的關係，使得選民失望不已。她的政府更操弄經濟數據，政治與商業上的以權謀私更比比皆是。目前她正面臨幾個正在進行的貪汙案件。艾柏托之所以選她作為選舉搭檔，乃是因為她在貝隆主義（Peronist）選民間擁有非常死忠的支持者。

馬克里四年前當選時，人民寄望他能矯正國家的一系列經濟方針。如今他則希望經濟能再成長得更快一些，讓人民能減弱對改變的要求。但他明白要令人民對強勁的經濟復甦有感需要時間，而他的時間正在一點一滴消逝。他試圖借鑒對手的民粹主義觀點，並選擇一位溫和的貝隆主義者作為競選搭檔。他也將競選的主力聚焦於非經濟的政績上，例如在他的監督下有更好的路況與更乾淨的水源。

但到頭來，他傳遞出的訊息聽起來會像：「現在的狀況尚未比我剛當選總統的時候好，但絕對比克莉絲蒂娜・費南德茲當總統時好很多。」他可以主張在控制範圍以外的不可抗力因素（例如阿根廷出口商品的低價、預期美國利率上升等）讓事情變得更困難。他也能宣稱，阿根廷現在深陷的泥淖（至今仍試圖脫身）必須怪罪給克莉絲蒂娜，而她出現在反對派的選票上有助馬克里利用她過去的統治做為未來的前車之鑑。

對於現任的馬克里而言，這仍然是個費勁的著力點，特別是在這個美國、墨西哥、巴西、法國和義大利等國的選民開始排斥建置派政治人物的年代。我們從選民是否參與8月11日的初選就可以提前窺知阿根廷的政治氛圍，它能有效地衡量究竟主流民意希望有所變革，或是擔心未來可能走上過去醜陋的老路。

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