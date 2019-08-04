發現「薪水不是一切」之後，她成為首位環遊世界的黑人女性

文：Jennifer Calfas

譯：李宓

潔西卡．娜邦葛（Jessica Nabongo）曾經以為她擁有自己所想要的一切。

她在很短的時間內爬到底特律一間知名藥廠的高階位置，並買下屬於自己的公寓。公司替她支付手機費和網路費，還為她信託一筆退休基金。她買高檔衣服鞋子，而且以她六位數美金的薪資待遇，四處旅行完全不成問題。然而，工作大約兩年之後，獎金已提不起她的興趣。娜邦葛這才知道，原來她想要的不止這些。

娜邦葛告訴《Money》：「我這輩子一再被人教導，人生是功績制，所以我工作，我做我該做的事。對我來說，那次警醒讓我了解，人生並非事事以利益為本，我也因此改變了我看事情的方式。」

她決定放手一搏。她跑去日本教英文，還在倫敦政經學院（London School of Economics）念了一個國際發展碩士。畢業之後，她替聯合國工作，旅居義大利和非洲國家貝南。

娜邦葛趁著在國外工作，將旅行融入日程，造訪了許多國家。如今，只要再過幾個月，只差幾段旅程，她就拜訪了世界上所有的國家——她即將成為第一個完成環球之旅的黑人女性。

雖然娜邦葛在過去兩年才開始積極出國旅行，但她從小就有旅遊的習慣。在底特律長大的她，第一次旅行是在她4歲的時候，她離開美國，來到加拿大。青少年時期，則陸續走訪烏干達、牙買加、英格蘭等地。20多歲旅居國外的時候，也劃去了幾個環球之旅待去清單上的國家。

2017年2月，娜邦葛讀到一篇報導，關於凱西．迪珮科爾（Cassie De Pecol）立下金氏世界紀錄，成為在最短時間內走訪全球主權國家的人。娜邦葛這才意識到，她或許也能達成類似的成就。在那個時候，她已經去過60幾個橫跨6大洲的國家，再去135個算什麼？

娜邦葛說：「我做了很多研究，發現還沒有黑人女性完成環遊世界的紀錄。因為這樣，我才下定決心。」

現年35歲的她在個人網站和Instagram上記錄她的旅程，但她強調，她不是為了這些平台才去旅行。她說，在Instagram發明以前，她已經去了32個國家。然而，她的部落格確實吸引了一群熱愛旅遊的粉絲。娜邦葛說，其中有些人在看了她的旅程之後，變得沒那麼害怕一個人旅行。（有些忠實粉絲甚至在6月初的某個週末飛去底特律，慶祝她的35歲生日。）

娜邦葛有數個收入來源，這些都是她的旅遊資金。她創辦了自己的奢華旅行公司「Jet Black」，旗下有超過兩百名客戶。她提供客製化服務，為客戶設計非洲、中美、南美和加勒比地區的旅遊行程。價格從團客的1500美金到散客的2500美金不等，散客的價格也可能高達35000美金（娜邦葛說，有個客戶包下了梵蒂岡博物館，單獨參訪。）

同時，她也身兼自由撰稿人和Instagram網紅，這些身分讓她獲得旅行時的免費住宿（飯店或Airbnb）。此外，她和聯合國仍有工作合約。總而言之，她的收入大約是六位數美金，而在每個國家，她會花大約1000元。

娜邦葛於6月初接受《Money》採訪，並與所有旅行愛好者分享她最棒的旅行祕訣，以及她的旅遊必需品。

安全網就是關鍵，良好的信用也是

娜邦葛說，只要你有備案，「放手一搏」就沒那麼困難。

在她20幾歲離開美國時，她有大約5000美金的存款，還有退休金帳戶。她沒有賣掉她的公寓，而是將房子出租，這能避免她在國外一次花太多。她從藥廠離職時，並沒有與公司交惡，萬一真的走投無路，她大可回鍋工作。

娜邦葛說，有了安全網，「風險就降低了。很多人都討厭風險，所以你要建立安全網來減低失敗帶來的影響，這樣一來你就更能放手一搏。」

維持信用良好也成了她出國旅遊非常重要的一點。她利用信用卡的旅遊回饋輕鬆集點，並在去年用45萬點換到了幾張免費機票。她最喜歡的兩張卡是什麼？Chase Sapphire Reserve和美國運通金卡。

機上必需品

娜邦葛搭了無數次飛機，在此她推薦了幾樣能改善你飛行經驗的必需品。

她說，降噪耳機能隔絕忙碌航班的聲響。搭乘長途飛機時，壓力襪是幫助血液循環的必備物件。

此外，她總是隨身攜帶環保杯和水壺。她解釋道：「旅遊業是一次性塑膠製品的罪魁禍首之一。我剛從里斯本飛了7個小時回來，如果你不特別要求，整趟飛下來，他們會給你4個塑膠杯，但我一個也沒用。」

把握機會，該花就要花

娜邦葛自己也知道，她可以在節省旅費上更下功夫，但她也發現，花錢的重點是改善旅行經驗，讓你獲得你所能得到最棒的體驗。

她說明：「我可以不要花到1000美金這麼多嗎？可以。有時我真的也沒花這麼多。但我也想好好享受。我不是只有22歲。我不是住在青年旅館的背包客。我不會那樣對待我的身體，我希望整趟旅行都愉快而有趣。」

她接著補充：「如果我什麼都要省，我可能就沒辦法如我所期望的那樣好好享受。誰也不知道自己會不會明天就死掉，所以我要確保我的體驗充分且完整。」

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航