今日臉書，明日換你：臉書洩密案50億和解金的歷史意義

文：Anne Sraders

譯：李宓

臉書很可能正在創造歷史，而且不止因為高額的罰金。

上週三（7月24日），美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission，FTC）以違反隱私權為由，對這頭科技巨獸開罰，罰金高達50億美元，是史上新高。

臉書涉入劍橋分析（Cambridge Analytica）醜聞，5000萬用戶個資遭到竊取，因此被控違反隱私及濫用用戶個資。對此，臉書執行長祖克柏在一則貼文中寫道，臉書同意支付這「具有歷史意義」的罰款。

這別具意義的罰款對臉書來說根本不痛不癢，只值他們一個月的收益（臉書去年的總收益將近560億美元）。但維德布什證券（Wedbush）的麥可．派克特（Michael Pachter）表示，高額罰款是為了證明一個論點，他告訴《Fortune》：「你必須讓他們覺得痛。」除此之外，美國證券交易委員會（Securities and Exchange Commission，SEC）也對臉書開罰1億美元。

FTC主席約瑟夫．西蒙斯（Joseph Simons）在聲明中寫道：「50億美元的高額罰款及全面性的行為檢討在FTC史上前所未見。這些檢討措施不只是為了制裁未來的侵權行為，更重要的，是改變臉書的隱私文化，避免類似行為再犯。」

過去幾年，政府部門曾多次祭出罰款處分，臉書轟轟烈烈的和解只是最近一次事件而已。

2017年，美國有線電視公司Dish Network因撥打推銷電話，違反消費者隱私保護，而被FTC判罰1.68億美元，是有史以來最高的民事制裁金。不過，這也只是臉書罰款的三十分之一而已。

派克特說：「這些公司規模實在太大了。要怎麼做，他們才會覺得痛？如果他們真的做錯事，數字就必須這麼大才行。」

臉書身為科技龍頭，他們的和解金也是近年來最龐大的一次。但是，和過去的罰款紀錄相比，社群媒體巨擘的和解到底有何不同？

受人矚目的大型科技公司

2012年，Google曾因Apple系統的Safari瀏覽器違反隱私協議，私自架設「cookies」並投放目標廣告，且未告知用戶，而遭FTC開罰2250萬美元。微軟也曾在2002年和FTC結下樑子。當時，微軟承諾將就Passport網路服務蒐集用戶個資一事，接受FTC長達20年的監控。

Google的案例和臉書類似，都與用戶個資有關，但懸殊的罰款金額也揭示了臉書盜用情形之嚴重。

喬治城大學（Georgetown University）麥克唐納商學院（McDonough School of Business）榮譽教授湯馬斯．庫克（Thomas Cooke）指出：「我認為臉書的和解之所以具有歷史意義，是因為它涉及了整個科技產業，且人們對此有非常多的疑慮。」

從金融危機到臉書

像臉書這樣的科技巨獸在近年飽受抨擊，但2008年金融危機之後，各大金融機構也曾不斷支付類似的罰款和和解金。

金融危機的後續影響，包括花旗集團（Citigroup）在次級房貸方面誤導投資人，而被SEC開罰7500萬美元，並在2010年和解（高層主管還得另付罰金）。

2010年，高盛公司（Goldman Sachs）同樣也因誤導投資人購買次級房貸金融產品，而被罰5.5億美元，創下當時最高的罰款紀錄。除此之外，2017年德意志銀行（Deutsche Bank）瀆職事件也以72億美元和美國司法部達成和解，這是近年來數一數二高昂的罰款。他們被罰的理由包括誤導投資人，以及刻意不告知與抵押貸款證券相關的資訊。同樣在2017年，美國司法部對福斯汽車（Volkswagen）的排汙醜聞開罰，刑事、民事總罰金達43億美元。

許多專家認為，臉書的罰款可能會觸發另一波針對數據收集的高壓監管，就像先前金融危機對各金融機構所造成的影響。

臉書的罰款改變了數據收集的遊戲規則

科技和金融服務公司過去就曾多次支付罰金，但專家指出，臉書的50億罰款之所以別具歷史意義，不僅是因為那龐大的數字。

前美國聯邦律師、目前任職於迪克森律師事務所（Dickinson Wright）政府調查暨證券法部門的雅各．弗蘭克爾（Jacob Frenkel）說：「無論罰金數字看起來多驚人，同樣重要的，是他們為這次隱私權裁決，設立了獨立委員會。從某方面來說，這比罰金本身還重要，因為這是在替其他公司鋪路。」

對庫克而言，需要擔心的不止是科技業而已。事實上，他認為「這對所有從事數據收集的人來說，都是一計醒鐘」。他說：「數據很重要，隱私權也必須受到保護，如果你想要販賣或使用那些數據，卻沒有知會或取得消費者同意，你就得接受FTC可能找上門來的風險。」

維德布什證券的派克特則認為，有鑑於「罰款是最簡單的武器」，在臉書的50億之後，還會有更多罰金陸續出現。

對那些為數不少，經手用戶數據的公司來說（就連Uber也在2018年因洩漏個資而支付1.48億美元的罰款。美國信用機構Equifax也面臨高達7億美元的和解金），訊息非常清楚：今日臉書，明日換你。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航