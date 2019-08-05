強森上台與兩年前川普代表的意義相同，就是舊有政治秩序的崩壞

文：David Kaiser

譯：曾勢喨

在禮拜三鮑里斯．強森（Boris Johnson）正式成為英國首相後不久，川普把他們兩個連在了一起，「他們稱他為英國的川普」，川普說。

川普不是唯一一個注意到兩個世界領導人相似性的人，他們都有多變的私人生活以及喜歡做出驚世駭俗的言論，但他們幾乎同時期掌權的事實在歷史上有著更重要的意義。過去兩個世紀以來，即使英美兩國衝突時，兩國的政治一直都以同樣的步調在發展。在一系列的轉捩點，如1860、1900、1940、1990年代等，兩國政府都採取了新的政策方向，一開始通常是往更多民主與經濟平等發展，但近年則更像是朝向去管制化、更少的勞動權利、更少公共服務以及不平等發展。

川普和強森代表著英美這種政治同調的最新階段，而全世界都相當關注這樣的發展。

即使在美國獨立戰爭的時候，殖民地政治與英國政治的相似程度也遠比一般人所想的高。喬治三世嘗試要弱化議會、強化君權的行為在英國也和在殖民地一樣引發了強烈的抗議，許多當時英國重要的政治人物更公開地同情殖民地人民的憤慨，但獨立戰爭的結果以及隨後的法國大革命，讓英國能朝更民主發展的希望暫時破滅。至1832年，英國國會才通過新的法律讓平民院的選舉更加民主一點，但大多數的成年男性還是沒有選舉權。

美國內戰改變了英國民主的軌跡，英國大眾認為內戰是由民主的北方對上貴族專政的南方，而林肯成了英國中產與勞工階級的英雄，在內戰由北方獲得勝利的兩年後，英國於1867年通過了新的改革法案，讓幾乎所有男人獲得選舉權，而在往後的20年，許多法案也持續的讓英國邁向真正的民主社會。

在20世紀初，英美兩國都邁向了「進步時代」（progressive era）。在英國，1904年獲得政權的自由黨政府通過了保護勞工權益、老人退休金、徵收高額地產稅與阻止貴族院阻擋法案通過的各項立法；在美國，老羅斯福（Theodore Roosevelt）、塔夫托（William Howard Taft）、威爾遜（Woodrow Wilson）總統開始裂解大型的財團（反壟斷）、促進勞工權益以及推動自由貿易。兩國婦女參政權的運動在一戰將近結束時獲得了勝利，但大戰的結束與其餘波卻結束了自由派政府的執政，1920年代於是成為反動的年代。

在1930年代，美國與1770和1860年代一樣，成為進步路上的領頭羊。英國的保守黨政府並沒有採取激烈的措施來對抗世界經濟的蕭條，但小羅斯福（Franklin Roosevelt）則採用了「新政」（New Deal）來積極的對放大蕭條，政府雇用了更多人民、管制金融市場並建置了更好的社會安全網。在1941年，小羅斯福明確的將他的經濟目標與美國參戰做出連結，顯示他準備讓美國參戰，當時邱吉爾（Winston Churchill），一個保守黨員，在英國創立了大聯合政府（保守黨加上在野的反對黨工黨）。英國在戰爭期間沒有舉行任何選舉，但英國民眾堅定的要求在戰勝後得到有意義的戰果，以慰勞他們為了在戰爭中獲勝所做出的犧牲。在1945年，工黨打敗邱吉爾帶領的保守黨而盈的政權，他們做出了許多史無前例的改變，工黨國有化了許多基礎工業如煤、鐵並創立了國民醫療保健服務（National Health Service）。在二戰後，英美兩國都對高所得的人民課徵高達90%的所得稅，且工會獲得了前所未有的力量。

重要的是，在1950年代重新掌權的共和黨艾森豪（Dwight Eisenhower）政府和英國的保守黨政府都無意改變這些新的政策，故在1970年代之前，這些政策都能得到英美國內兩黨的共識與支持。

1979到1980年間，往另種政策方向走的風向開始出現。當柴契爾夫人（Margaret Thatcher）與雷根（Ronald Reagan）分別打敗了他們所屬黨內的中間建制派份子，並以懸殊票數贏得大選，在英美兩國掌權後，他們都對過去數十年間的政策與政策邏輯公然開戰。柴契爾夫人指稱沒有甚麼所謂的「社會」，而只有獨立的男人、女人與家庭，而雷根則說政府不是我們問題的解方，政府本身就是問題。私有化、去管制化、更低的稅率和逐漸增長的不平等成為大西洋兩岸共同的日常秩序，而兩國政府也採取激烈的政策來減低工會的權力。

1990年代，柯林頓（Bill Clinton）和布萊爾（Tony Blair）分別帶領民主黨與工黨重回執政，他們也同樣批評20世紀中期自己黨派所支持與採取的左派政策，而支持、鼓勵去管制化的經濟秩序。

這種新的政策邏輯看似撐過了2007、2008年的金融危機，但英美兩國國內新興的民粹主義卻帶來了激烈反動，強森的上台與川普兩年前的上台代表的意義相同，那就是舊有政治秩序的崩壞。

在2016年，川普的競選主軸違反了兩黨建制派最重視的三點共識，也就是開放的移民政策、自由貿易以及維持美國在多邊世界秩序的領導地位，但他打敗了其他建制派的共和黨候選人與民主黨的候選人，贏得了總統大選。同年，英國首相卡麥隆（David Cameron）將是否脫離歐盟交付選民公投，並輸掉了這場賭博，他的繼任者梅伊（Theresa May）於是被迫執行這個他們從來沒支持過的政策，而且還與工黨在如何執行上找不到共識。

不同於川普，強森本來就在保守黨是一個爭議性的人物，他之前曾在梅伊內閣擔任外交部長，不過他成為總理的最大因素就是他曾公開地支持脫歐。他在黨內選舉、而非國會中成員的選舉中以92153票被選為新任的首相，這項改變自1988年開始實施，這也讓非建制派的候選人有機會能打敗傳統的黨內領袖。

川普與強森之所以能上台，就是因為他們的選民否定了長期以來的國家政策與傳統建制派的政治人物。現在，強森希望能順利脫離歐盟（雖然有些人預測這會讓英國走向另一個失落的十年），但這不是他唯一的任務。作為總統，川普開啟了貿易戰，退出了國際條約如巴黎氣候協定與伊朗核協議，並對移民宣戰，我們不知道這種打亂現有秩序的作為會走到何種程度，但又一次的，兩個大西洋世界中最偉大的民主國家又開始同步、平行的航向新的航道。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航