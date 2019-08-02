澤倫斯基的當選證明，烏克蘭非常樂意將屈辱轉嫁回俄羅斯政府

文：Ian Bremmer

譯：許睿洋

在這個「黑馬政治」當道的年代，政治門外漢或新成立的政黨過去三年來在美國、法國、義大利、墨西哥、巴西等國家屢屢贏得大選，選民選擇改變的事實已難以讓人感到詫異。但烏克蘭的政治轉型卻是不一樣的狀況，那是一種對該國東邊巨鄰極具侵略性的外交政策所做出的回應。這可以被視為俄羅斯在這個數世紀以來，被它當作小老弟的國家「滋事」失敗的反思，對烏克蘭人而言也是一個嶄新的機會。

首先是澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的當選。這件事的重要性不單純只是因為常在電視上飾演烏克蘭總統的喜劇演員擊敗了現任總統和前任總理，更是因為他以73％的得票率勝出，這是自蘇聯解體以來烏克蘭最高的總統大選得票率。接著，他意識到如果不徹底改變國會（Rada），他將難以有所作為，因此澤倫斯基提前舉行了國會大選。

而上週（原文發表於7月25日），澤倫斯基所創立的政黨「人民公僕」（Servant of the People，以期知名電視劇為名）迎來了國會選舉的勝利。與專家的預測相左的是，「人民公僕」贏得了國會的多數席位，從未有任何政黨辦到過。為了沾上這位新總統綻放的光芒，預計也將有黨外議員支持澤倫斯基的改革議程。但他在做出一系列艱難決定，以改革烏克蘭殘破的經濟與醜陋的政治環境的同時，他將不再需要依賴其他政黨的議員。

俄羅斯當局正緊盯著局勢發展，甚至可能感覺有些力不從心。在烏克蘭示威者迫使前總統維克特・亞努科維奇（Viktor Yanukovych，他被視為是莫斯科在基輔的棋子）逃往俄羅斯後，莫斯科一直難以在烏克蘭政治上重新找到立足點。克里米亞仍在俄羅斯手中，但普亭（Vladimir Putin）已漸漸失去侵略克里米亞所帶來的聲望刺激。俄羅斯也持續支持烏俄邊界上若干烏克蘭省份的分離份子，但當地的暴亂並未迫使基輔做出重大讓步，或防止烏克蘭深化其與歐洲的政治和經濟連結。

澤倫斯基及其政黨受歡迎的程度，使得俄羅斯完全沒有對烏克蘭選舉發揮影響力的可能。過去五年，對許多烏克蘭人來說他們明確理解到，若是烏克蘭不變得更安全與繁榮，俄羅斯就會變得更難抵禦。但在俄羅斯不斷對其進行干預的期間，烏克蘭卻也沒有再次繞著俄羅斯轉，而澤倫斯基亦證明了，當他認為自己的國家受到屈辱時，他將非常樂意把這些屈辱轉嫁回俄羅斯政府身上。

澤倫斯基現在必須立刻著手處理與俄羅斯之間的微妙關係、持續與西方國家與債權國交好、設法結束與分離份子的戰爭，並打擊長年毒害國家政治和損害經濟的貪腐行為。而他將與許多「國會新面孔」（本次國會成員有逾70％不曾於政治機構服務）完成上述所有任務。

澤倫斯基帶著改革的承諾上台執政，現在他必須將它付諸實現。

©2019 Time Inc.版權所有。經Time Inc.授權翻譯並出版，嚴禁未經書面授權的任何形式與語言版本轉載。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航