反對黨新計畫：讓伊莉莎白女王首次干預政治，並阻止英國的無協議脫歐

文：Billy Perrigo

譯：韓詠翔

上述的命題早已被脫歐辯論中的正、反兩方支持者公認為是純粹的幻想。但BBC的節目新聞之夜指出，反對黨議員近期正在制定一項計劃，來要求英國憲法規定的國家元首踏出她統治英國67年來最激烈的一步 : 首次干預英國政治並阻止英國的無協議脫歐。

這個消息是在前外交大臣強森（Boris Johnson）有望接任英國首相時被發布的。由於強森的政治傾向一直是支持硬脫歐的，部分國會議員擔心一旦強森上台將會嘗試推動無協議脫歐，使英國在未與歐盟留下任何貿易協定的情況下脫歐。雖然大部分的國會議員都反對在無協議的情況下離開歐盟，強森卻透過議會休會或者緊鎖議會大門不讓任何人投票等方式，來阻止國會中反對他的多數聲音。

根據BBC的報導，為了阻止英國無協議脫歐的發生，這些匿名的國會議員將邀請伊莉莎白女王前往下一個歐盟高峰會的所在，並在無視先例及憲法規範下代替強森出席會議。在他們的計畫中，伊莉莎白女王將會與歐洲各國領導者見面並試圖將英國脫歐的時間點延後，破壞強森目前無論是否達成協議，都將在十月底脫歐的預定計畫。

不過這個計畫有個大問題 : 自從1707年安妮女王拒絕御准一項法案以來，英國君主就再也沒有如此直接地干涉政治事務了。就像歷代的英國君王一樣，伊莉莎白女王也受到其政治傳統的束縛，在國家事務上必須保持中立。即便她會定期與英國首相會面，女王也不會投票或是冒險地對政治事務發表自己的意見。

一位該計畫的領導專家表示 : 「雖然該計畫在技術上可行，但因其部分作為不太合理，執行計畫勢必意味著一次憲法改革。」

「讓女王去參加某些歐洲高峰會的想法本身就很奇怪，因為歐洲的高峰會是各國政府首腦的會議，而不是各國國家元首的會議。我們不會看到瑞典的國王或丹麥的女王去出席會議，如果伊莉莎白女王以英國代表的身分出席該會議將是一件非常古怪的事情。」在倫敦大學學院教授政府治理與憲法的哈澤爾（Robert Hazell）教授在接受時代雜誌訪問時如是說道。

如果下一任首相決定讓議會休會，則女王就有可能介入此事。議會只有在首相請示女王並徵得女王同意後才能休會，在極端情形下，女王也有可能會發動憲法賦予他的權限來拒絕休會。

又如果首相並沒有得到大多數議員的支持，舉例來說，國會議員們對首相提出了不信任案投票，則此時女王可以拒絕首相的要求。「只有在首相獲得大多數議員支持的時候，其建議才會對女王有拘束力。」哈澤爾教授表示。

雖然這些憲政上的問題如今還處於假設階段，但相信在不久的將來將會真實發生。大多數的國會議員表示要阻擋無協議脫歐，但強森仍堅持英國將在十月底離開歐盟。如今的狀態已無法回頭，不論伊莉莎白女王是否干預此事，總有一方必須要讓步妥協。

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