強調膚色的「偉大取代」，極右派藉網路掀起政治巨浪

文：Jacob Davey、Julia Ebner

譯：曾維宏

「我們正在被取代中」比利時政治家Dries van Langenhove今（2019）年春天不斷地在社交媒體上發表這樣的字句。儘管這段話被發現與近期兩則恐怖攻擊宣示文的用詞有所重疊，他所領導的極右派政黨弗拉芒利益（Vlaams Belang）仍在比利時2019三合一選舉中獲得史無前例的勝利。

在西方世界裡，以反移民及反穆斯林為主軸的政治潮流正掀起滔天巨浪。從美國、英國和德國的數據資料中來看，針對少數族群所發起的仇恨言論、仇恨犯罪及恐怖攻擊亦有成長。在短短幾個月的時間，白人族群將被非白人群體取代的這一思維，引發了紐西蘭基督城和加州聖地牙哥這兩起恐怖攻擊事件。

我們的最新研究發現，「偉大取代」（Great Replacement）理論已經在社群媒體中引發高度效應。

所謂的「偉大取代」，意指透過移民及少數族裔的成長，無論以種族或文化層面來看，白人群體正在被逐漸取代當中。某些特定種族和宗教團體，尤其是穆斯林，在西方國家中往往被視為無法融入主流社會的孤立族群，而成為一種威脅。

有關於「偉大取代」的討論仍在持續發酵中。從2014到2018年這四年當中，相關推特文從12萬筆資料成長至33萬。在所有網路討論內容中，英語系國家則佔了33％。

這項思維在2014年的法國仍是邊緣話題，如今它是如何轉變為一項普及全球的新觀點？根據我們監測全球極端團體的結果顯示，歐洲認同主義（European Identitarian）和美國另類右派（Alt-right）網絡皆有系統地運用一種傳播攻略，有效率地在社群媒體上透過梗圖和影片等內容宣傳「偉大取代」理論。其中他們更運用許多種族及智商相關的偽科學來正當化意識形態，同時也散播扭曲及錯誤的官方人口統計數據。

為了觸及目標受眾，這些文宣均經過特別設計，好比反LGBT、反墮胎、白人認同和非建制等各種訊息，藉以正中不同族群憤憤不平的心態。根據2017年另類右派團體在美國發起「當白人很ok 」運動的經驗顯示，如此行為有時候可以是未經包裝且匿名進行的。像這樣「特洛伊木馬」式的宣傳方式在透過更多主流聲音的傳播後，能達到十分顯著的效果。除了極右派倡議人士在校園發放貼紙和使用推特標籤在散播「當白人很ok」廣告之外，福斯新聞台記者塔克・卡森（Tucker Carlson）的宣傳更給了最後一記強心針。

我們的分析顯示，「偉大取代」和「白人種族屠殺」等理論已成功打入社會和政治界。在過去僅僅一年的時間，歐洲各地的政治家不約而同地在演講、訪談和社交媒體上明確提到該理論。另一方面，某些政治人物更使用了與極端分子相似的語言，義憤填膺地討論移民議題。在十位高度影響力的人物當中，使用推特英語版散播「偉大取代」理論的美國總統川普（Donald Trump）更是其中之一。

我們觀察了種種不同現象及行為之間產生的強烈交互作用，其中包括了精明狡猾的極端分子發起的社交媒體廣告、另類媒體所生產的極度偏頗報導、右翼部落格、政客和評論員散播的反移民訊息。舉例來說，「再移民」（remigration）——將非歐洲血統人士驅逐出境的委婉說法——這一詞一開始雖然只出現在極右派的圈子裡，如今卻也現身於國會和右派政黨推出的歐洲選舉政見。

近幾年來，中間路線的政治人物、評論員和研究員在移民相關的議題上幾乎失去話語權。然而，他們越是遠離民族文化相關的爭議性討論，極端分子和極右派民粹主義政客越是有機會趁虛而入。

當人們不願意公開討論並承認移民現象所引起的擔憂，社會上的主流聲音便缺了一角，這時便由極端分子遞補而上。他們成功抓緊了溫和中間派忽略的議題，並提高社會大衆的焦慮程度。極右派已然建立起一個滿溢着錯誤資訊的邪惡圈子，透過情緒性且歇斯底里的投機手段處理人口變遷的議題，而非提供正確的事實。

這樣的趨勢正在日益加劇當中。不過僅是點出這項令人擔憂的事實對於解決現有問題並無太大助益。當今的反移民勢力促使許多人站出來捍衛社會價值、提倡開放自由，卻也讓人不禁發人深省，捫心自問一句：這場移民政策的仗，我們輸了嗎？

人口向西方國家移動是必然且持續不斷的趨勢，特別是在氣候變遷影響開發中國家的情況下更是亦然，因此我們絕不能逃避現實。

我們必須先發制人，揭露極右派如何將移民議題當作籌碼，如何提供片面且錯誤、又目光短淺的價值觀。其中我們可以從學校的移民介紹和數位識讀等課程開始做起，讓學生有能力避免自己受到極端人士的影響，有效擊倒有心操作的伎倆、識破經扭曲變質的資訊。

最後，從研究中我們更發現極端人士的浮誇之詞通常着重於種族性質。像是「偉大取代」理論並沒有提到對工作機會的威脅，而是強調該人口的膚色。國家認同不應當與種族綁在一起，因此我們需要政治人物和前線人員一同提倡這一價值。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航