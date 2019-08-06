法國開徵「飛機生態稅」，可能嚴重打擊歐洲廉航

文：王國仲

譯：Katherine Dunn

法國交通部今（2019）年7月初，宣布將對飛機航班課徵「生態稅」，同時觸及一項歐洲航空界日益激烈的辯論——該對航空燃料徵稅嗎？

和普遍課徵的汽車燃料稅不同，為促進商用航空業發展，不對航空燃料（國際航運的燃料也是如此）課稅，在二戰後的一項全球協議中成為共識。今天，共識依舊存在。法國政府周二（7/9）開的這一槍則試圖改變現狀。

法國表示，每位經濟艙旅客會被加收1.5歐元（約52元台幣）的「生態稅」。歐盟以外航班的價格是每位乘客3歐元（約105元台幣），商務旅客收費更高。此外，法國和荷蘭共同呼籲歐盟委員會，希望終止對航空燃油（也就是煤油）的豁免。航空燃油稅將獨立於生態稅之外，兩者的目的相同：減少排放量。

航空燃油稅難以實施，因為它需要各國多邊合作以避免讓少數國家承擔後果，更別提成本有多高昂。

課稅減碳的手段，其實十分粗糙

根據歐盟委員會6月發布的報告，就算是最低的燃油稅率，也會導致歐盟內航班價格上漲10%左右。

不過，排放量同時能下降約11%，讓航空業更接近巴黎協定中減少淨排放量的目標。

想降低溫室氣體排放量，航空燃料徵稅是個相當粗糙的方式：國際能源署（International Energy Agency, IEA）表示，雖然航空業二氧化碳排放量僅佔全球總量的2.5%，飆升的廉價航班需求卻使航空業成為減碳最困難的交通部門。

成本，其實是航空業的最大動機

我們要了解到，經營者們已經擁有提升燃油效率的巨大動機：成本。

國際航空運輸協會（International Air Transit Association）是管理航空領域的全球貿易機構。其數據顯示就算免稅，航空燃油仍是一項龐大開支，佔運營商成本近24%（2018年數據）。今年第一季，漢莎航空與法荷航集團都將虧損部分歸因於高燃料成本。

國際清潔運輸委員會（International Council on Clean Transportation）的研究指出，1968年至2014年間，由於機型變得更新、更好，商用航班的燃油效率平均每年提高1.3%。

IEA表示，替代燃料（氫燃料、生物燃料）亦取得進展，現在可以在少數幾個機場使用，但還並未具備價格優勢。

即使徵稅，減碳的進程仍不夠快

但技術和效率的快速發展，還是無法跟上航空旅遊的成長步伐：自2000年來增加140%。

因此，減少排放的最直接方式就是降低需求。如果航班變得更昂貴，旅客自然減少（航空領域的就業機會亦同），排放量也隨之下降。

無論用什麼方法降低需求（生態稅、航空燃油稅、轉嫁低碳燃料、甚至是更輕、更精良航空器的成本給消費者等），廉價歐洲航班很快就會迎來終局。如果情況真的這樣發展，旅遊時採取更低碳的選項或許是個好主意。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航