2018全球能源報告：再生能源佔全球發電量四分之一，僅次於煤炭

環境資訊中心綜合外電；姜唯 編譯；林大利 審校

國際能源署（IEA）發表2018年全球能源和二氧化碳現況報告指出，全球能源消耗量增加，速度是2010年以來平均成長率的兩倍，主因是世界經濟成長趨勢強勁，氣候變遷導致的天氣異常也越發頻繁。

於是，能源相關的二氧化碳（CO2）排放量增加，電業佔排放量成長的三分之二。2018年石油需求增加了1.3％，煤炭需求也增加，但後者增加速度趨緩。儘管如此，煤電廠仍是2018年排放量增加的最大單一因素。

全球溫度較工業化前增溫1°C，三成以上來自煤炭

根據IEA的估算，全球溫度比工業化前水平增加了1°C，其中超過0.3°C來自煤炭燃燒產生的碳排。

好消息是，未來的能源軌跡出現扭轉的曙光。首先，天然氣正在取代燃煤發電，全世界天然氣用量成長大約24％，主因是取代燃煤發電。

天然氣取代燃煤的現象主要發生在美國和中國。中國的空污政策（又叫藍天保衛戰）推行削減工業鍋爐和發電廠的煤炭使用。

IEA推算，如果沒有這種轉變，二氧化碳排放量將增加15％。但值得注意的是，天然氣甲烷排放比較高。甲烷是強效的溫室氣體，但IEA並沒有將甲烷納入二氧化碳損益表中考量。

世界電力損益表：再生能源成主力，發電量增加7%

其次，太陽能、風能、水能和生物能等再生能源現在已成為世界電力損益表的重要組成。

再生能源發電量增加了7％。IEA認為，這和巴西的總電力需求有關，且比2010年以來的年成長率高一個百分點。中國占再生能源成長的40％，歐洲佔約25％。有趣的是，美國和印度的再生能源成長率都有13％。

再生能源佔2018年全球發電量的四分之一，僅次於煤炭。在德國和英國，再生能源提供了超過35％的電力。

IEA表示，如果不改用天然氣、增加核能和再生能源使用，碳排將高出50％，與2018年全球經濟成長速度相同。

美國迫切需要減碳：碳排放量過高，抵銷能源轉型效益

美國迫切需要減少其溫室氣體排放總量。目前已存在於大氣中的二氧化碳，幾乎有四分之一是美國所貢獻的。

2018年，儘管美國已逐漸用天然氣取代了煤來降低排放量，其二氧化碳排放量仍然增加了3.7％。也就是說美國的排放量已經增加到能把這個轉型的效益抵銷。

美國的石油用量成長速度也加快了，主要用在公路運輸，甚至比中國和印度還快。這顯示美國個人車輛的持有率和使用率已經膨脹到相當嚴重。

參考資料

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航