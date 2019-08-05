俄羅斯人認為「打是情，罵是愛」，不把性暴力當作社會問題

文：Madeline Roache

譯：李宓

過去十多天，成千上萬的俄羅斯人湧上社群媒體，以新的hashtag表示對女性肢體暴力與性騷擾事件的反抗。7月16日，Twitter用戶開始以#мне_нужна_гласность（我需要你的關注）分享自己遭到性別歧視或性騷擾的經驗。幾天後，Instagram用戶也開始在自己的照片底下加上#янехотелаумирать（我當時並不想死）。

本次行動比#MeToo運動在美國達到頂峰晚了將近兩年，#MeToo運動呼籲所有曾受性暴力、性騷擾傷害的人站出來發聲，隨後也獲得全球的響應。從馬拉喀什（Marrakesh）到馬尼拉，從東京到多倫多，各地女性都開口說出自己的故事。《紐約時報》報導，前後共有超過200位知名人士因此丟了工作，包括CBS電視網的查里・羅斯（Charlie Rose），以及亞馬遜影視工作室（Amazon Studio）總監羅伊・布萊斯（Roy Price）。在 法國 ，#MeToo運動鞏固了各方支持，反制婦女暴力的詳盡法條因此得以通過。在摩洛哥， 這項運動 則替迫婚和性暴力禁令鋪了路。此外，多虧了#MeToo運動在中國的倡議者，中國政府已 提出 草案，禁止性騷擾，並規範雇主應「採取適當手段」，避免相關情事發生。

在過去，俄羅斯曾多次試圖提升人們對#MeToo和其他女性議題的關注，但卻始終沒有帶起話題，也不曾吸引政治人物插手。儘管如此，俄羅斯女性並沒有放棄。

俄羅斯需要#MeToo運動嗎？

社運人士指出，俄羅斯女性的處境每況愈下。 英國政府 引述了俄羅斯的官方數據，結果顯示，在俄羅斯，每年有至少4萬名女性遭受家庭暴力，且至少有1.2萬人死在施虐者的手下，平均每天會死33人，是 美國的20倍 。俄羅斯家事律師瑪麗・德芙塔（Mari Davtyan）表示，由於家暴通常都不外揚，因此以上數據都只是保守估算。

這也是人權倡議者亞莉珊卓・米卓昔娜（Alexandra Mitroshina）和雅蓮娜・波波娃（Alena Popova）發起「我當時並不想死」hashtag的原因。她們希望政府立法制裁家暴加害者，並改善受害人保護機制。7月20日，米卓昔娜在Instagram上發了一張照片，用化妝做出破皮和瘀傷的效果，希望藉此提升人們對家暴的關注。

截至7月25日，米卓昔娜的照片獲得了超過43萬人次按讚，並吸引7千個用戶以同樣的hashtag，分享自己的照片。她說：「事實是，受害者一點保護也沒有。我們需要眾人的發聲，而且越多越好。」

2017年1月，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）簽署了一條新法，將「未造成嚴重傷害的家庭暴力」除罪化，而其中的「嚴重」指的是需要入院治療的傷害。此法自2017年2月開始施行後，只要沒有造成骨折或腦震盪，瘀傷、挫傷或見血都不算是犯罪。人權觀察（Human Rights Watch）組織的俄羅斯研究員尤莉亞・戈本諾娃（ Yulia Gorbunova ）表示，「俄羅斯走上了回頭路，當地家暴受害者若想尋求協助或司法正義，原本就已經很不容易了。」家事律師德芙塔說，這項措施使保護家暴受害者變得「更加困難」。

德芙塔並且表示，即使俄羅斯政府已立法禁止性騷擾，強暴事件多半仍不會上報。她說，目前沒有可靠的數據說明究竟有多少比例的強暴案獲得警方介入，但接獲報案的事件當中，只有半數在法庭立案。

除此之外，俄羅斯尚沒有法律規範工作場域的性騷擾，包括帶有性意味的不恰當言論，以及肢體上的踰矩。這使得俄羅斯人極度欠缺控告或申訴的資源。

七月中旬，部落客@teacat_w（她要求匿名，以保人身安全）開啟了「#我需要你的關注」風潮。她說，她希望「讓女性有被聽見的機會，並讓人們了解，女性有多常遭受性騷擾」。

Photo Credit: Reuters/達志影像

#MeToo運動當初為何沒有發酵？

社運人士表示，性別歧視和譴責受害者的風氣在俄羅斯相當盛行，俗語「打是情，罵是愛」依然廣為流傳。德芙塔也指出，大眾的態度仍認為是女性自己的行為不檢點。她說，俄羅斯人並不覺得性別暴力是個「問題」，因此大多數受虐女性不會選擇報警。

女性要是挺身而出，在網路上分享自己受家暴或性騷擾的經驗，她們往往得面臨眾人的批評。米卓昔娜說，像她就經常在社群媒體上，收到負面的言論或訊息。其中一則留言說：「妳為什麼偏偏要嫁給混蛋，而不找個正常的男人？」

網友的負面回應也使得女性運動難以匯聚聲量。@teacat_w說：「女性害怕眾人的關注，以及隨之而來的責難。和其他國家的類似運動相比，我國的規模仍相對較小，由此可見，人們還是有所顧忌。」

此外，女性也沒辦法上街對現狀表示抗議。不管和不和平，只要是公開的表態行動，無論是抗議或集會，都必須經過政府許可。在過去幾年，俄羅斯制定了一連串法律，用來懲罰抗議人士。自2014年起，只要你在六個月內被抓到參與兩起以上 未經批准的抗議行動 ，你就得面臨60萬至100萬盧布（約台幣29.5萬至49萬）的罰款，或者成為奴工，甚至是入獄，刑期不等。舉例來說，去（2018）年8月，就有數名LGBT權益倡議者，在聖彼得堡一場提倡性少數族群權益的 非法抗議行動 上，遭到逮捕。

@teacat_w說：「社運人士遭到毆打和威脅。一點好處也沒有。」她也提及LGBT權益倡議者伊蓮娜・格果莉娃（ Еlena Grigorieva ）在聖彼得堡慘遭謀殺的事件。7月21日晚間，格果莉娃被人發現陳屍在聖彼得堡南邊的一處郊區。她的臉和背共中了八刀，隨後則被勒斃。

格果莉娃的朋友兼社運戰友迪納・伊德里索夫（Dinar Idrisov）於7月22日在臉書貼文中寫道：「她先前就飽受暴力和死亡威脅。」他並且表示，格果莉娃曾多次向警方申訴。然而，當局並未證實死亡威脅或格果莉娃的死與社會運動有關。

政府官員對女性暴力的反應是什麼？

德芙塔表示，普亭實際上從2000年起就擔任俄羅斯總統至今。而過去這十多年，保守民族主義在他的影響之下逐漸壯大，性別歧視的風氣也因此盛行起來。她說：「政府官員並不站在我們這一邊。」

保守派議員尹蓮娜・米茲麗娜（Yelena Mizulina）在2017年提出家暴除罪化法案，她 說 這將能維繫「以父母權力為核心」的家庭傳統，父母掌摑孩子不該被「視為罪犯」。她還公開表示，女性「看到男性毆打妻子並不會覺得不妥」，而且「女性羞辱男性，遠遠比男性毆打女性更嚴重。」

此外，@teacat_w也表示，政府官員並沒有「嚴肅看待」那些針對知名人士的性暴力指控。2018年3月，五位女記者和俄羅斯外交部發言人出面指控議員里奧尼德・斯盧茨基（Leonid Slutsky）對她們性騷擾。但國會倫理委員會卻駁回她們的指控，說她們暗中協調，打算破壞官員的名譽。這次的控告引發了類似#MeToo的小型運動，名叫#небоюсьсказать（我不怕開口），這個hashtag後來也流傳到烏克蘭。

對此，斯盧茨基回應道：「我沒有猥褻任何人，好吧，可能有一點，但『猥褻』是一個很重的詞。」事後，他還大肆誇耀，說是他阻擋了#MeToo運動的入侵。俄羅斯家庭與婦幼委員會會長塔瑪拉・普萊妮娃（ Tamara Pletnyova）則在2018年3月接受莫斯科回聲電台（EkhoMoskvy）訪問時 回應 道：「這些女記者的打扮應該更得體，進入國會大樓前，多穿一點衣服，而不是把肚臍露在外面。」

俄羅斯最高的政府層級不是譏笑#MeToo運動，就是徹底忽略。2018年6月，普亭公開表示他的反對態度。而在那之前幾個月，克里姆林宮（Kremlin）發言人德米契・培斯科夫（Dmitry Peskov）就曾 稱#MeToo運動為 「趕流行的言論，靠著指控好萊塢明星來『博取名聲』。」

在俄羅斯極具影響力的東正教會也同意政府官員的看法。大主教派翠亞・基里爾（Patriarch Kirill）說女性主義是「 危險的現象 」。祭司長賽佛勒・查普林（Vsevolod Chaplin）則說，女性之所以被強暴，是她們自己表現得「不檢點」且「煽情」。

儘管如此，社運人士仍心懷希望。德芙塔相信，「社會觀感正在改變」，大眾已對女性越來越友善。她說：「我們可以看到比以前更多關於女性受暴的報導。」社群媒體上的運動會帶來多少支持，政府官員會怎麼回應社運人士的請求仍是未知。但@teacat_w說，有件事很清楚：「越多女性開始發聲，就會有越多女性願意發聲。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航