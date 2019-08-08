你的生活方式，正影響著未來的「失智症」罹病風險

文：ALICE PARK

譯：劉松宏

近期關於阿茲海默症的好消息並不多，特別是在3月時百健公司（Biogen）和衛采株式會社（Eisai）宣布潛在藥物治療的前瞻性試驗失敗告終，以及諾華公司（Novartis）和安進公司（Amgen）7月決定停止研究另一類治療神經退化性疾病方法的這段時間內。

但在7月14日阿茲海默症協會年度國際會議上提出的兩篇研究中，研究人員報告了一項非藥物治療且激勵人心的研究成果。

綜上研究來說，由芝加哥拉許大學醫學中心的科羅帝安．丹那（Klodian Dhana）博士帶領的科學家們，持續追蹤了將近2500名實驗對象的數種生活習慣約10年，包括飲食狀況、是否吸煙、每週完成的休閒活動量、飲酒多寡以及參與認知活動的數量。研究人員發現那些呈報整體生活方式較健康的人──維持低脂飲食、不吸煙、每週從事中度到高強度運動至少150分鐘、適量飲酒和從事一些晚年的認知活動──罹患阿茲海默症的水平較低。

事實上，人們越常從事有益健康的活動，罹病風險就越低。與那些不遵循或只維持一項健康生活習慣的人相比，那些遵循兩到三種健康生活習慣的人，罹患阿茲海默症的風險降低了39％，而那些遵循4到5種健康習慣的人風險更降低了59％。

過去的研究大部分都集中研究個體因素（如飲食或身體活動）會如何影響罹患失智症的風險，但是這篇研究透過證明這些因素可能具有累加效應，而提出這項認知──人們從事有助益的活動越多，罹病風險可能就越低。丹那表示在這篇研究中所包含的所有因素，都在人類可控制的範圍內：「我們在這個項目中選擇研究的生活習慣要素完全取決於個人，只要他們願意都可以立即做出改變。我們期待能找到這些因素對失智症具有實際防護作用，但我們還是被這些因素的影響程度嚇到了。」

即使在丹那及其團隊調整了年齡、教育程度和基因等可能導致人們更容易罹患失智症的風險因素之後，這種關聯依然非常緊密。事實上，當他們將數據限制在那些具有遺傳風險因素（如ApoE4）的實驗對象時，仍然發現那些奉行更健康生活習慣的人，罹患失智症的風險，還是低於沒有維持良好生活習慣的人。

7月14日發表在《美國醫學會期刊》（JAMA）的另一項研究，以及在阿茲海默症國際會議中匯報的資料均提到，一個國際研究小組分析了英國人體生物資料庫（UK Biobank）一項研究（該研究特別追蹤一系列影響老年人罹患各種疾病的種種因素，包括癌症、心臟病、憂鬱症和失智症），其中包括將近20萬人的數據。科學家們匯編了一份約25萬個遺傳變異的列表，這些遺傳變異可能會對所有類型的失智症（包括阿茲海默症）產生影響，並在評估每項變異造成失智症風險的高低後，將之建立風險評分。

他們還專門為英國人體生物資料庫研究中的所有參與者，根據4種行為創建了生活習慣評分：吸煙、運動、飲食和飲酒。這個想法是為了分析遺傳風險因子和生活習慣因素，會如何影響失智症的罹病風險，以及它們是否會相互影響而導致失智症。

總而言之，事實證明在遺傳風險最高的人群中，具有更多遺傳風險因子的人與遺傳風險評分較低的人相比罹患失智症的風險較高，而遵循較健康生活習慣的人與那些也具有高遺傳風險但較少奉行健康生活習慣的人相比，罹患失智症的可能性則減少了一半。

來自艾克希特大學，也是該研究的資深作者大衛．呂艾林（David Llewellyn）說道：「這些研究結果的核心訊息是無論遺傳風險高低，人們都可以從健康的生活方式中獲益。」研究參與者被分類為低、中、高遺傳風險三組，而每組中那些堅持更健康生活習慣的人，在8年的分析期間持續顯示擁有較低失智症罹病的可能性。

呂艾林說道：「這在某種程度上確實讓人鬆了一口氣，因為人們常認為『我父母患有失智症，所以我可能也遺傳到了有害基因』。不讓人們繼續陷入這種認為基因決定失智症的窠臼非常重要，我們發現這並不是全有抑或是全無的概念。健康行為和健康生活習慣的整體模式，可能會對此帶來改變。」

目前這項研究只關注4種行為，呂艾林指出還有其他可能影響失智風險的因素，如睡眠、是否暴露於污染物、社會參與和認知活動，以及患有其他疾病如糖尿病等等。

美國老年研究所（National Institute on Aging）──資助部分呂艾林的研究──行為和社會研究部門主任約翰．哈加（John Haaga）博士表示，有鑒於研究參與者大多超過60歲且仍能透過良好的生活習慣來降低失智風險，因此該研究結果應該更為令人安心。哈加說道：「這表示做出改變永遠不嫌晚。」

© 2019 Time Inc. 版權所有。經Time Inc.授權翻譯並出版，嚴禁未經書面授權的任何形式與語言版本轉載。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航