早在川普推特發文前，巴爾的摩的歷史已使它成為種族隔離的標靶

文： Mahita Gajanan

譯：許睿洋

在美國總統川普推文痛罵眾議員伊利亞．康明斯（Rep. Elijah Cummings）和其所居住的選區（位於馬里蘭州，佔巴爾的摩面積頗大）後，許多州長、市政官員、居民和若干民主黨總統候選人都趕忙來為巴爾的摩辯護。

在他周末（編按：本文原發表於7月29日）的連續推文中，川普指稱康明思的巴爾的摩選區被認為是「全美最糟糕、也最危險的地方」，並將其形容為「鼠輩橫行的混亂之地」。康明斯現任眾議院監督委員會House （Oversight Committee）主席，目前也主導著幾項針對川普的調查案。而近日對康明斯的攻擊發生於他公開抨擊國土安全部官員罔顧美國南境移民拘留中心的生活條件之後。當局聲稱邊境拘留中心「乾淨、有效率且營運良好，只是有些擁擠」。川普則表示，如果康明斯「多花點時間待在巴爾的摩，或許他就能幫忙清理這個非常危險又骯髒的地方」。

康明斯推文反擊，表示他相當關注會直接影響市民的議題。康明斯的選區黑人人口約佔55%，且算是巴爾的摩相當大的一個區域，範圍涵蓋了約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）及其附屬的醫院系統（為區域內最大的雇主）。

Mr. President, I go home to my district daily. Each morning, I wake up, and I go and fight for my neighbors.



It is my constitutional duty to conduct oversight of the Executive Branch. But, it is my moral duty to fight for my constituents. — Elijah E. Cummings (@RepCummings) July 27, 2019

據美聯社（Associated Press）指出，近年來巴爾的摩在他殺死亡率（homicide rate）上表現得相當掙扎，連續四年都有超過300死他殺案件。但歷史學家佩吉．格勞澤爾（Paige Glotzer）表示，川普的評論觸及了世人對這個城市的諸多誤解。過去曾居住於巴爾的摩、現任威斯康辛大學麥迪遜分校（University of Wisconsin-Madison）教授的格勞澤爾，其研究領域涵蓋了居住隔離（housing segregation）所帶來的影響。他在接受《時代雜誌》訪問時分享了長久以來的歧視和隔離歷史如何對當今社會造成仍然有感的影響。

《時代雜誌》：有鑑於你的研究是關於巴爾的摩這個城市，你對於川普總統關於巴爾的摩的貼文最直接的反應是什麼？

格勞澤爾：這個策略我們過去也看川普用過，但這次從很多面向來看都不正確，包含最重要的一點，那就是誤以為巴爾的摩只要是黑人佔多數的區域生活條件都很惡劣。這並不是真的，而這樣的指控真的非常有趣，因為許多議員已經這麼做很久了。

《時代雜誌》：若人們想要了解巴爾的摩現在的狀況，有哪段歷史是人們應該要認識的？

如果我們回到19世紀，有長足的歷史顯示巴爾的摩的官員試圖隔離開城市中黑人居住的區域。許多政策是在這樣的立基點上產生的，例如道路、高速公路和學校的興建地點。上述服務在供應上的分歧就是不平等延續的方式之一，高速公路成了一種巨大的地理分割，而公立學校的素質亦是天差地遠。城市中的某些區域氣喘率特別高，樹木卻特別少。

居住隔離使得巴爾的摩成為次級房貸風暴（subprime housing crisis）中受影響最嚴重的城市之一，這是因為導致該次危機的許多借貸是在長期的住房隔離政策上採掠奪性定價。這意味著像巴爾的摩這樣的城市中就會有許多區域擁有極高的取消贖回率（foreclosure rate）。尤其在金融危機後，該城市喪失了龐大的稅收基礎，市民不僅和美國其他地區的人們一樣失去工作，他們更失去了他們的住所。我們仍在處理因為取消贖回和居住隔離而導致這麼多人（尤其是非裔美國人）傾家蕩產的衝擊。而當局——特別是聯邦和州政府——對於此問題的回應，許多巴爾的摩市民認為並不足夠。

《時代雜誌》：《巴爾的摩太陽報》（The Baltimore Sun）在它回應川普推文的一篇評論中聲稱，川普作為總統，如果他真的想要的話一定有這個能力改變巴爾的摩的狀況。聯邦政策在對這個問題的貢獻或處理上扮演什麼樣的角色？

一個最顯著的例子就是禁止借貸（redlining），這是一項由當地人在當地執行的聯邦政策。在經濟大蕭條（Great Recession）期間，國會轄下的房主貸款公司（Home Owners’ Loan Corporation，創立於1933年，是新政計畫（New Deal）協助潛在買家的一環）試圖在地圖上找出全美各城市中有哪些區域是它們能夠以抵押借款的方式來提供協助的。在他們繪製地圖的過程中，他們轉向當地被認為是地產專家的人以了解誰住在哪裡，並為所謂的「好區域」和「壞區域」制定規則。

在巴爾的摩，當時幫助他們繪製地圖的是那些早已在當地推行種族隔離多時的房地產經理人。他們相信種族排斥，並利用嚴格的種族性法律合約禁止黑人遷入某些地區。人們為了取得聯邦的資金，此聯邦政策因而成為對居住隔離的全國性授權。這就是巴爾的摩過去發生的事情，而這些標準後來也被聯邦住房管理局（Federal Housing Administration）採納。他們後來更規定，任何私人貸款人或開發者若想要取得聯邦貸款、良好的抵押借款或是開發貸款，他們就必須遵守這些準則。

在巴爾的摩，這些1930年代所繪製的地圖界線如今仍是社區之間的邊界。而這也影響了市政服務對不同區域的居民的重視程度，某一個區域收垃圾的狀況就可能和其他區域相去甚遠。羅蘭．帕克（Roland Park，白人）說道，這就是我們在佛萊迪．格雷（Freddie Gray）的案件中看到的狀況：警察對巴爾的摩西區居民的態度和對其他區域的居民天差地別。警察權的行使是非常不平均的，且是追蹤種族與階級而來的，這樣的種族和階級便高度集中在舊時代的邊界之中。

《時代雜誌》：當論及巴爾的摩和其居住隔離的歷史，你認為與同樣曾採取類似措施的城市相比，巴爾的摩算不算是個特例？

你在全美各地都能發現這樣的問題，也能看見富有與貧窮區域間同樣的對比，而種族隔離更包含其中。巴爾的摩的聲譽讓它很容易成為標靶，這就如同想像般的真實，巴爾的摩確實有很多謀殺案。然而，你得想想伊利亞．康明斯的黑人身分是否是他成為川普的攻擊目標的原因，這非常重要。你從川普關於伊蘭．歐瑪（Ilhan Omar）的推文之中就能理出些頭緒。這個更龐大的模式不僅是單純對一個地方置之不理，更是因為這個地方是由黑人政治人物所代表。

《時代雜誌》：你提到了巴爾的摩的聲譽。你認為總統的推文會對其產生什麼樣的影響？

他的推文提到兩件事——首先是巴爾的摩鼠輩橫行，但也提到了沒有人類想住在那裏。這根本就不是事實，人們真心渴望讓他們的社區變得更好，他們與社區休戚與共。那些推文讓人以為群眾什麼都沒做，或是沒有人想讓巴爾的摩成為更好的地方。這樣的假設與你在巴爾的摩西區和全美各地看到的不同，更與那些為自己的社區感到驕傲、擁有自己的群落、建立制度、獲得補助和正在從事各項計畫的人相悖。無論人們正在面對哪些困難與掙扎，或甚至就是因為這樣的掙扎，這種活力方能存在，且持續存在。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航