攝影師10個專業小技巧，讓你拍出更厲害的手機照片

文：Patrick Lucas Austin

譯：劉松宏

智慧型手機的相機在過去三年以來進步得越來越厲害，手機業者提升了照片解析度、增設更多鏡頭，並擴大了照片的儲存容量，讓你可以在不用擔心用光記憶體的情況下進行拍攝。看看那些使用Instagram的人就知道，相機已然成為所有智慧型手機中最重要的功能。

如果你已經擁有最新最優質的智慧型手機，你更應該要加強自己的攝影技術。因此以下是一些專業人士提供的小祕訣以及一些建議配件，讓你的拍攝技術從業餘門外漢變成攝影專家安瑟．亞當斯（Ansel Adams）。

1. 首先，你需要乾淨清晰的鏡頭

在拍攝照片之前，你需要確保所有裝備功能正常。通常這意味著要進行一些事前清潔。人像和美術攝影師亨利・奧吉（Henry Oji）說道：「這對我來說是拍攝的首要原則，在拍攝之前請務必清潔手機相機的鏡頭。」

雖然用牛仔褲來擦拭鏡頭似乎就能達到清潔作用，但是使用粗糙的材質（如棉襯衫或沾水的餐巾紙）多次後可能會導致鏡頭損壞。如果你希望避免在鏡頭上留下刮痕，請使用較柔軟的材料（如超細纖維布）來清潔相機鏡頭上的髒污。

2. 些許的構圖技巧可以讓照片增色不少

巧妙的攝影構圖可能需要更加獨具匠心的才能，但這並不代表你必須靠自己來排列所有內容。幸運的是，在構圖和攝影時可以使用相機來輔助拍攝。

在iOS系統的手機中，先點「設置」再點選「相機」，接著再開啟「格線」就可以在相機應用程式中看到畫面被分割成3*3的九宮格。這些格線可以幫助你更輕鬆地構圖，並且在拍攝時對準照片中的任何垂直線或水平線來保持平行。在安卓手機中，可以進入設置、應用程式、相機，接著開啟「格線」並選擇要將畫面切割成四宮格或九宮格，以拍出構圖完美的Instagram照片。

構圖也是組成照片本身的一部分——因此請確保在拍攝時不會讓任何不必要的物體入鏡。人像和夜景攝影師肯尼‧羅德里格斯（Kenny Rodriguez）說道：「構圖很重要！我建議應該要確保鏡頭內的所有內容都是因為你希望其在那個位置才存在。」羅德里格斯的攝影目標很少長期停留在同一個位置。

Photo Credit: AP／達志影像

3. 不要使用數位變焦

當一隻狗穿過田野時你可能會想拉近一點觀察，才可能得到令你滿意的畫面。但是在拍攝之前拉近焦距並不是解決方案。數位變焦攝影只是裁切和調整圖像的大小，與你在功能齊全的相機中看到的光學變焦功能完全不同。數位變焦不僅會產生顆粒狀的圖像，還會降低照片整體的解析度、放大任何手部的震動，使你無法完美紀錄這隻可愛的狗狗。就連使用附有多鏡頭相機的手機拍攝——如iPhone XS或三星Galaxy Note 10+——都有可能出現這個問題。

一般來說，應該盡量避免使用數位變焦功能——但若是你的智慧型手機中附有長焦鏡頭，那就另當別論了。

4. 拍攝前先尋找適當光源

無論你擺出什麼樣的拍照姿勢，智慧型手機的LED閃光燈都無法幫你的照片加分。相較於來自一個或多個光源散射的光源，來自單一光源的明亮光線往往會使照片產生刺眼、奇怪顏色的視覺效果。

與其依靠亮度不充足的光源來照亮你拍攝的物體，不如試著找出你可以使用的其他光源，無論是夕陽餘暉、室內燈光，甚至你希望來點藝術氣息時，還可以使用燭光。如果你真的找不到適合的光源，可以使用另一支智慧型手機的手電筒模式來提供更加穩定的光源。

5. 注意雲端儲存的小撇步

雲端儲存服務（例如Google相簿或iCloud）可以很方便地拍攝大量照片而不用擔心手機剩餘空間不足。但其中一些服務並不會自動將照片儲存成最高解析度版本，又或者如果已拍攝了大量照片，可能需要每個月支付費用來備份所有的高解析度照片。建築物攝影師休‧莫加多（João Morgado）說道：「雲端備份服務實際上是你可以做出的最佳投資之一。」

如果你願意犧牲照片品質來換取儲存空間，那麼你可以只將低解析度的照片發送到雲端儲存。但是如果你想保留每一個畫素，或者認為照片品質凌駕於一切，那麼以原始格式儲存照片並每月支付幾美元的費用就是值得的。

6. 站穩腳步——或是使用三腳架

如果你拍攝的城市輪廓看起來有些偏差，或者在日落時拍出的照片看起來有點模糊，那麼你應該多加使用攝影師最得力的工具：三腳架。莫加多表示：「一個好的三腳架……絕對不可或缺，但對於智慧型手機攝影師來說，常常會忽視這項工具。」

當然，平穩的手總是比容易晃動的手更好，但是兩者都比不上三腳架的多功能性。莫加多補充道：「三腳架可以提供一系列令人驚嘆的全新技術和攝影風格：長時間曝光、縮時攝影、低光攝影、光繪和其他等許多用途。」

袖珍三腳架非常適合用於智慧型手機攝影，並且通常可以跨設備使用，這意味著幾乎可以在任何種類的手機上使用。你甚至可以購買內附安裝螺紋的智慧型手機外殼，將其栓在更專業的三腳架或其他相機配件（如肩帶）上頭。

7. 遙控快門鍵

你是否早已厭倦了設置倒數計時器並衝回畫面中，卻只能拍到一張可怕的照片？那麼你需要一個遙控快門鍵，一個可以用於需要更穩定的拍攝或自拍的理想配件。建築攝影時經常需要長時間曝光的莫加多說道：「無論多麼小心，點擊螢幕時都會產生影響攝影品質的震動。對於長時間曝光和夜間攝影而言，使用遙控快門鍵是一個明智的選擇，並且必定會提高你的攝影技術。」

有些設備，例如三星的Galaxy Note系列的智慧型手機，均附有一支觸控筆，同時可以作為一個不起眼的遙控快門按鈕，當你準備好拍攝時能夠隱藏在手中或口袋裡。如果不是用安卓系統的手機？遙控快門也具備便於攜帶、價格便宜，並且可以透過藍芽連接到手機等便利功能。

8. 聲控安卓手機來拍照

既然你的智慧型手機可以語音控制、等候你下指令，為什麼不讓他幫你自拍呢？

在安卓系統的智慧型手機中，你可以命令谷歌助理拍攝照片、自拍或定時攝影，並且可以命令智慧型手機打開相機應用程式來查看照片。在谷歌的Pixel智慧型手機上，你甚至可以讓谷歌自動檢測出照片的完美瞬間——無論是微笑還是親吻——這些都要歸功於採用人工智慧的人臉辨識功能，例如Top Shot和Photobooth。

iOS手機的語音助理Siri也可以幫你打開拍照的應用程式，不過你還是必須自己點擊快門鍵才能拍照。

Photo Credit: 中央社

9. 嘗試各種「曝光」的方法

曝光可以成就或摧毀一張照片，並且彰顯出一個拍攝物所有的壯麗輝煌，或最終讓其看起來剪影一般的差異。奧吉說道：「可以點擊螢幕將焦點鎖定在你正在拍攝的主題上，這個技巧用於拍攝背對天空的人物時特別有用，可以防止照片中出現較暗的畫面。」

當然，如果這種效果是你希望向所有粉絲展示的藝術感，那麼解決方法也很簡單：「如果你想要多一些剪影，只需在螢幕上點擊天空的位置，就可以使你的拍攝物曝光不足。」

10. 拍攝「人像模式」時，光線得要足夠

使用任何設備的「肖像模式」功能可以模擬專業相機拍攝出照片中的淺景深，通常能夠讓你獲得更具有視覺吸引力的照片。奧吉表示：「特別是拍攝人物方面效果更佳。」

雖然每個人都喜歡昂貴、「真實」相機拍攝出來的樣貌，但過於依賴就會適得其反，特別是當你的拍攝環境不太適合肖像拍攝，例如在光線昏暗的房間裡。「如果你使用的是iPhone手機，只有在光線充足的情況下才能啟動肖像模式。」

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航