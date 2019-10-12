相較於自來水，瓶裝水是較安全且乾淨的選擇嗎？

文：SETH M. SIEGEL

譯：許睿洋

瓶裝水已經從方便變成一種替代的飲水系統，約有三分之一的美國人在多數時間或隨時都飲用瓶裝水，而非自來水。原因為何？有超過90％的瓶裝水消費者以「安全性」和「品質」做為購買瓶裝水的理由，不過儘管瓶裝水確實安全，但是事實卻不總是如此。

有許多文章在探討美國每年售出數十億支塑膠瓶裝水所造成的垃圾問題，但人們對於這些瓶子的成分卻少有了解。根據美國政府責任署（Government Accountability Office, GAO）2009年的報告（也是我們所能得到的最近期的數據）顯示，在美國境內販售的瓶裝水約有70％並不受到食品藥品監督管理局（Food and Drug Administration，簡稱FDA）法規的規範，這是由於如果飲用水在同一個州內裝瓶與販售（使用較小標籤的情況也是一樣），它就會被視為州內商業行為，也因此是受到州法律的規範。但這不必然會是問題，因為有些州的法律比FDA的規範還要嚴格。然而，政府責任署的報告也指出，這些規範可能不像規定自來水的那樣完善，因為後者還必須遵守環境保護署（Environmental Protection Agency）所執行的《安全飲用水法》（Safe Drinking Water Act）。

即便是在FDA規範下的瓶裝水，也未必會受到你預期中的監督，這並不是川普當局反監管偏誤的反映。2017年，整個美國瓶裝水產業價值185億美元（批發價），但兩個政黨在輪流擔任總統時，FDA卻僅派遣少量的監督人員。此外，FDA也允許裝瓶商填裝自來水，雖然這些水通常會經過處理，但卻非品質保證。

這麼說的用意不是要你擔心你所喝下的所有瓶裝水都受到汙染，而是要你對這個產業的運作有更深入的了解，這對公共衛生而言是相當重要的。主要的瓶裝水供應商，如雀巢（Nestlé）、可口可樂（Coca-Cola）、百事公司（PepsiCo）等，以及斐濟水（Fiji）和沛綠雅（Perrier）等知名品牌，都有動機要盡它們所能來販售安全的飲用水，至少它們都想要確保它們的品牌不會因為名聲掃地而受損。但瓶裝水品牌共有上百個，某些比較缺乏知名度、致力於賺取微小利潤的廠商，可能不會和知名大廠有同樣的煩惱，因為它們不需要擔心大眾對於其品牌名稱的信心，它們可以隨時停止使用一個標籤，而在來源不變的情況下換上另一個標籤繼續販售。

1999年，在美國自然資源保護委員會（Natural Resources Defense Council, NRDC）針對超過100個瓶裝水品牌的3個樣品進行測試的嚴謹研究中，研究人員發現約有三分之一的瓶子在細菌或化學汙染物含量上高於州或產業的標準與規範。該委員會衛生及食品部門資深總監艾瑞克．歐森（Erik D. Olson）認為，如果今天再做一次類似的測試應該也會得出相似的結果，但他同時表示在缺乏其他監測措施的情況下他也無法完全確定。作為眼前問題的舉例，他引用了近期《消費者報告》（Consumer Reports）所進行的一項調查，該調查發現有好幾個品牌的瓶裝水可能含有不安全的砷含量。

瓶子本身可能也會造成健康上的危害，因為在美國販售的瓶裝水只有少數是填裝在堅固的材質（例如玻璃）中運送。就算裝在塑膠瓶裡的水是乾淨的，如果放太久──尤其是被存放在炎熱的地方──塑膠裡的鄰苯二甲酸鹽（phthalates）和其他化學物質，就有可能釋放到水中。其中，鄰苯二甲酸是一種干擾內分泌的化學劑，對於孕婦與兒童的威脅特別嚴重。

當密西根弗林特市（Flint, Mich.）、紐澤西紐華特（Newark, N.J.）或是波多黎各（Puerto Rico）等地的汙水被發現時，數百萬的瓶裝水被運入並發配作為臨時解方，也有許多人會購買瓶裝水當作家庭用水，儘管他們距離更便宜的自來水只有幾步之遙。

考量到瓶裝水的潛在風險和自來水給人的普遍恐懼，消費者可能會覺得自己進退兩難。但解決方法呼之欲出，即透過更先進的過濾系統來改善國家的飲用水基礎設施，同時把這樣的努力宣傳給大眾知道，讓自來水成為一個更吸引人的選擇。沒有人喜歡多付300倍的價錢，因此改善自來水的問題將促成一種良性循環：垃圾減量、環境更加、水價降低、全民健康提升──而且一旦人們了解到飲用水是安全的，他們的內心也將更為平靜。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航