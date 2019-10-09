墮胎禁令侵害女性身體自決權，也無法有效降低墮胎比率

文：Uma Mishra-Newbery（全球女性大遊行〔Women’s March Global〕執行董事）、Jaime TOdd-Gher（國際特赦組織法律顧問）

譯：李宓

墮胎禁令的成效其實並不理想。世界衛生組織（WHO）表示，就算政府對墮胎設限，女性墮胎的比率卻沒有因此下降，反倒變得更加危險。專業醫療照護成為犯罪，女性墮胎的請求遭到拒絕或受限，衣架、有毒藥草和不具執照的庸醫遂成為替代品。

有些國家，像是薩爾瓦多和波蘭，他們對墮胎有著全面性的禁令或限制。而就在最近，美國許多州（包括路易斯安納、俄亥俄、肯塔基、密西西比、喬治亞、阿拉巴馬和密蘇里）也加入了他們的行列。這些禁令把女人和女孩控制、囚禁在傳統的性別刻板印象當中，侵犯了女性的人權、傷害了她們的尊嚴，更構成了歧視。對有墮胎需求的酷兒和跨性別者來說，墮胎禁令則是一長串傷害她們自由和權利的事物當中，最新的一項。

世界各地人們對這些禁令的不滿和憤怒，都被人權倡議團體記錄了下來。其中最令人心疼的，便是「Y小姐」的故事。她在自己的國家被軍事團體性侵、毆打，於是來到愛爾蘭尋求庇護。Y小姐被性侵致孕，卻被告知不能墮胎，在那之後便多次試圖自殺。最終，她被迫進行剖腹產。在這整個過程當中，愛爾蘭官方對胎兒的保護始終超過對Y小姐精神和身體健全的關注。

去（2018）年， 愛爾蘭加入 了其他五十多個國家，成為在近幾十年來，鬆綁墮胎禁令的地區。這是具有歷史性的一刻。雖然對Y小姐來說太遲了一些，但卻能保護其他女性，避免她們受到同樣的傷害。

就在最近，我們看到了許多墮胎禁令所帶來的可怕後果——許多人因孕期併發症而受到法律制裁。在薩爾瓦多，女性若不幸流產或死產，便容易「被人懷疑跑去墮胎」，因此被控謀殺。

2016年四月，21歲的薩國女性愛芙琳・赫南德茲（Evelyn Hernandez）在家緊急分娩，導致胎兒死亡。她因此遭到逮捕，警方甚至試圖以加重謀殺罪對她求以30年徒刑。今（2019）年二月，高等法院推翻了原先的判決，要求重審。結果是：愛芙琳無罪。然而，今年9月6日，薩爾瓦多檢察署表示，他們將進行上訴。這恰好顯示了，在該國嚴苛的法律之下，政府是多麼堅定地想將愛芙琳起訴。

我們必須挺身對抗政府對女人、女孩身體的控制。美國生育健康非營利組織「阿倫葛特馬赫協會」（Guttmacher Institute）在最新報告中指出，2017年，在全世界125個國家當中，共有42％屆生育年齡的女性，住在墮胎高度受限（或完全禁止，或只可在女性生命、健康情況危急的情況下始可墮胎）的國家。全球各地的司法機構無不竭盡全力，只為限縮女性墮胎的管道。只要妳具有生育能力，他們便想盡辦法剝奪妳的人權和身體自主權。

無法控制自己身體經歷的人，都不能算是擁有自由。我們對墮胎議題的討論，必須超脫「生命是否受到懷孕威脅」的層面。問題的核心，是一個人是否有權決定自己的身體要經歷些什麼。這權利至關重要，它讓所有具生育能力的人，得以完全實踐自己的人權，並帶有尊嚴的活著。政府不只應該將墮胎除罪化，更要確保安全墮胎的管道暢通，並且讓民眾能在不受壓迫、歧視、汙名、控制、暴力、限制或懲罰的情況下，自由做出生育的決定。

儘管美國、波蘭等某些國家的生殖權在反決策團體的驅策，及民粹主義政客的支持下，走了回頭路，但也有越來越多國家開始覺醒。過去25年間，有大約50個國家修改了法律，鬆綁對墮胎的相關限制。雖然各國國情不同，但各地墮胎法改革的成功，都有一個共通點，那就是女性的挺身而出。從愛爾蘭到韓國，倡議人士開口訴說自己的故事，協助消除人們對墮胎的刻板印象及其「不可言」的特質。在阿根廷和波蘭，超過100萬名女性走上街頭，要求政府正視她們的聲音。

無論是有墮胎需求，或曾經墮胎的女性，都值得我們的支持與接納。在奪回權利的路上，我們每個人都有自己應扮演的角色。除了花時間投入各國墮胎資訊網絡，提供相關資源，我們也可以上街抗議，或與周遭人士分享安全墮胎的必要性。

同時，政府也應替所有國民提供安全、合法且價格合理的墮胎和避孕資源。這不僅是人道的作法，在國際法律的規範下，也是各國政府的職責。這不僅能夠拯救無數生命，也避免人民承受長期創傷與重大傷害。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航