每晚服用「褪黑激素」助眠，對身體來說安不安全？

美國人的睡眠狀況並不理想,據《消費者報告》(Consumer Reports)最近的調查顯示,美國約有80%的成人每週至少會有一晚難以入睡,也有研究發現,睡眠在青少年之間亦成為一個日漸嚴重的問題。

儘管造成美國人睡眠困擾的原因仍待商榷,但毫無爭議的是關於美國最愛用的藥物:褪黑激素(Melatonin)。此藥物目前已是全美被最廣泛使用的助眠藥品。

什麼是褪黑激素?

褪黑激素是植物與動物(包含人類)體內自然製造的荷爾蒙。作為非處方藥物出售的褪黑激素雖然是合成物,但就化學的角度而言,它與人體生成的物質其實是相同的。在妥善的使用下能有助一定程度的失眠者順利入眠。

研究也發現,褪黑激素也能消除發炎、促進體重下降,甚至可能幫助神經發育障礙的孩童。雖然有一些研究能支持上述的各種效益,但也有一些其他的說法。

2011年的一篇評論發現,讓患有自閉症的孩童服用褪黑激素補給品,能改善他們的睡眠狀況,並讓他們在白天的表現更好。波蘭2017年的一篇小型研究發現,讓患有肥胖問題的成人在攝取低熱量飲食的同時,每天搭配服用10毫克的褪黑激素長達30天,他們最後減去的體重會比安慰劑組別多出將近2倍。這背後的原因,可能與褪黑激素服用者血液中氧化性損傷(oxidative damage)和發炎指數低上許多有關。

密西根大學(University of Michigan)精神病學教授、也是睡眠與生理節律研究中心(Sleep and Circadian Research Laboratory)共同主任海倫.博吉斯(Helen Burgess)表示:「部分新興的科學研究顯示,對具有較嚴重發炎程度的人(可能是由於肥胖,或是在加護病房內等待移植手術等)來說,6至10毫克的褪黑激素可能得以降低各項發炎的指標。」不過她補充道,對於健康的人來說,目前仍不確定高劑量的褪黑激素能否帶來相似的消炎效果,但這是有可能的。

博吉斯是全美最重要的褪黑激素研究人員之一。她表示,對於褪黑激素的傳統觀點是認為它在控管人體內部生理時鐘上扮演重要角色,這也是為什麼它能幫助人們入眠。她說道:「但也有理論認為褪黑激素的原始目的是作為抗氧化劑,它在植物上便發揮此種功能。」該替代理論主張,褪黑激素是直到人類演化後,才開始扮演生理時鐘制定者的次要角色。

發炎和惡劣的睡眠品質一樣,都暗示著一系列疾病的發生或進展,從心臟病、糖尿病、到憂鬱症和失智症等。如果褪黑激素能同時安全地改善睡眠品質和降低發炎比率,那麼它便可能有效地預防許多疾病。另外,目前看來褪黑激素似乎相當安全──儘管當前沒有太多針對長期大量服用褪黑激素的研究。

褪黑激素的安全劑量是多少?

亞利桑那大學睡眠與衛生研究計畫(Sleep and Health Research Program at the University of Arizona)主任麥可.葛蘭德納(Michael Grandner)表示:「在正常的劑量下,褪黑激素非常安全。」所謂「正常劑量」是介於0.5至5毫克。

他說道,0.5毫克可能是控管睡眠時鐘所需的所有劑量,且應在睡前3至5小時服用。至於那些想要在睡前才服用褪黑激素的人來說,較適當的劑量為5毫克。他表示:「有些人回報表示在服用較高的劑量後,有頭痛或腸胃問題,但這些副作用並不常見。」

儘管如此還是有其他隱憂。密西根大學預防與替代醫學主任(Jenkins/Pomkempner director of preventive and alternative medicine)馬克.莫亞德醫師(Dr. Mark Moyad)表示:「毫無疑問地,褪黑激素的安全紀錄好得令人難以置信。但它仍是一種荷爾蒙,除非你了解它們的運作,否則你不會想用荷爾蒙來胡搞。」

目前有相關醫療問題的人,在服用褪黑激素前應先和醫生討論。舉例來說,儘管部分研究發現,褪黑激素有助於治療糖尿病患者的高血糖症,但其他研究卻指出,對帶有特定基因特徵的糖尿病患者而言,褪黑激素可能會干擾體內的葡萄糖調節。正是這種矛盾的發現,使專家暫緩了對褪黑激素的全面支持。

莫亞德表示:「我的建議永遠都是要把補給品當成藥物一樣對待,也就是除非你需要藥物,否則不要吃藥。」他呼籲應對褪黑激素有所限制,不是因為有證據證實它的危險性,而是因為沒有足夠的證據顯示高劑量服用的長期安全性。尤其是那些讓健康的孩子服用褪黑激素的家長,莫亞德認為他們務必謹慎行事。雖然褪黑激素看似安全,且能帶來一系列的健康效益,但它仍有許多不確定性。

