《Abbey Road》發行50週年：披頭四如何跨越世代鴻溝，擴展聽眾版圖？

文:Kenneth Womack

譯:曾維宏

作為披頭四的最後一張作品,《Abbey Road》於音樂性、詞曲及流行度都不在話下,可說是為這一樂團的創作生涯譜寫完美終曲。這張曠世巨作於50年前的星期四誕生,如今,它將與坐穩創意文化名人殿寶座的披頭四一同被世人再次歌頌紀念。

在人類藝術史上,《Abbey Road》迸發出前所未有的高潮火花。在《Abbey Road》發行之前,披頭四在全球已經擁有廣大支持度,而這有助於我們了解他們的知名度是如何急劇地攀升,以及為什麼這個樂團為何至今仍具有影響力。

1964年2月9日,美國披頭四熱潮正式引爆,這一切要從The Ed Sullivan Show電視節目那場驚豔演出開始說起。那天晚上,披頭四被電視機前超過7300萬名觀衆看見,這人數約莫佔了當時美國人口的40%。不過如果從實際購買唱片及週邊商品的數據來看,絕大部分買單的卻是12-24歲的族群,其中包括了當時的年輕女粉絲,俗稱時髦少年(teenybopper)。那個年齡層的美國人有閒暇時間瘋狂地追求自己的喜好,享受父母給予的富足生活。

早期,披頭四在少女圈掀起了一股熱潮,因此也形成了那個年代特有的代溝。戰後嬰兒潮下的孩子瘋狂地熱愛披頭四,然而卻與歷經大蕭條的父母世代形成截然不同的文化鴻溝。如果後來披頭四沒有推出〈She Loves You〉〈I Want to Hold Your Hand〉〈Can’t Buy Me Love〉〈A Hard Day’s Night〉〈Eight Days a Week〉這些拉近其他世代的歌曲,這段代溝仍會持續下去。

1965年6月,披頭四錄製了〈Yesterday〉,從此改變了整體局面。披頭四受到古典樂出身的製作人George Martin所鼓勵,將絃樂四重奏加入了歌曲之中,藉以呼應保羅麥卡尼講述濃烈失戀情愫的歌謠中。〈Yesterday〉不僅成爲當時的美國排行榜冠軍,更拓展了披頭四粉絲的年齡層,渴求更深層面意涵的25-54歲勞工階層被深深打動。

自從Martin和披頭四爲聽衆獻上了那一首歌,同年秋天,披頭四持續拓展他們的音樂版圖,像是保羅麥卡尼容易入耳的〈Michelle〉,或是約翰藍儂的〈Norwegian Wood (This Bird Has Flown)〉等曲目,都是具有迎合成年人市場的導向。

更值得注意的是,就在披頭四拓展全新市場的隔年,〈Yellow Submarine”/“Eleanor Rigby〉單曲於1966年8月誕生了,並再度攻佔排行榜冠軍。轉瞬之間,披頭四又拉近了與兩個全新年齡層的距離。〈Yellow Submarine〉憑藉溫厚和諧的故事背景與海洋韻調,吸引了兒童族群,而〈Eleanor Rigby〉則是吸引了55歲以上的長者。

披頭四在短時間內迅速俘獲各個年齡層消費者的芳心。而就在他們備受歡迎的時候,那些少女粉絲們又一次次回味那些早期作品。在1967年〈Penny Lane”/“Strawberry Fields Forever〉單曲和《Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band》發行之前,披頭四強韌堅固的聽衆版圖絲毫沒有破綻。

創作吉他手Adrian Belew日後回想起這段出乎意料的樂壇震撼,「當時有數千名家庭主婦透過廣播都在聽著〈Strawberry Fields Forever〉這首非比尋常的曠世鉅作。」而說到《Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band》啓迪人心的壓軸作〈A Day in the Life〉的幕後功臣,沒有比作曲人Leonard Bernstein更適合邀這份功勞了。根據Adrian Belew的說法,這首歌曲擁有「鼓舞人心、使人煥發年輕活力,以及點燃感性與理性之火的奇妙能力」。

就在《Abbey Roads》發行的1969年秋天,披頭四無比倫比的市場滲透力仍在發酵中。這張專輯更爲樂團擄獲了更廣、更多的粉絲族群。收錄了Martin全管絃演奏的《Abbey Roads》,不僅扣人心弦、悅耳動聽,更讓披頭四的影響力達到前所未有的高峰。

不過就在那一時刻,披頭四卻宣告解散。就在《Let It Be》發行之後,他們從未再一起錄製專輯。然而曾陪伴不同世代聽眾的他們,無論是早些時候解散、或晚個幾年解散,都一定會被所有人給記住。這張專輯成爲了家喻戶曉、人人皆聽的流行良品。在披頭四巔峯造極的成就中,它更創造了一股神祕奧妙的迷人氛圍。即便他們已不再是一個團體,但在接下來的每一世代中,披頭四仍然以驚人影響力,持續吸引了新族群粉絲,不斷擴張他們的聽衆版圖。

披頭四廣大的聽衆族群至今仍持續在增長當中。音樂歷史學家Greil Marcus表示,1960年代颳起了披頭四旋風,他們的音樂及歌詞是如此的「流暢及富有智慧」,「而在那幾年當中,他們讓收音機裡其他音樂聽起來如此愚蠢。」

如今,這一現象似乎絲毫沒有改變過。2016年《告示牌》(Billboard)雜誌針對Spotify上披頭四聆聽表現做了調查,這家音樂串流平台的使用者有超過79%是在披頭四解散後出生,縱使如此,披頭四仍然在各個族群中稱霸冠軍,創造了每個月250萬次播放數,並在音樂圈中傲視羣雄,達到空前絕後的成績。

©2019 Time Inc.版權所有。經Time Inc.授權翻譯並出版,嚴禁未經書面授權的任何形式與語言版本轉載。

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航