道奇隊新東家的自白：美國給我這移民之子機會，可以從球迷變成老闆

文：Alan Smolinisky（創業家、投資者、洛杉磯道奇隊老闆）

譯：李宓

在經典棒球電影《夢幻成真》（Field of Dreams）當中，一位名叫雷・金塞拉（Ray Kinsella）的愛荷華農夫，在自家玉米田中聽到一個奇怪的聲音，要他剷平部分田地，蓋一座棒球場。神奇的是，已故球員竟紛紛出現，開始打起球賽。而電影到了最後，主角才發現，原來捕手就是他的父親——這一幕出了名的令所有男性潸然淚下。當雷和父親沿著一壘線邊行走，準備練習拋接，雷開口問道：「天堂真的存在嗎？」父親回答：「那當然，天堂就是夢想成真的地方。」我自己的父親是移民，對他來說，夢想成真的地方，就是美國。

我的父親馬力歐（Mario）生於1945年，來自阿根廷。他的臉上爬滿了色斑，還有許多軟軟的小瘤（叫做血管瘤）。他很窮，又是猶太人，而在阿根廷，猶太人基本上被當作次等公民，有時甚至更糟。人們對我爸很不友善，他被人霸凌，去到哪裡都得承受他人訕笑的眼神。

我爸並沒有受過正式教育，但他具有處事的智慧，阿根廷街道牆上的字跡也都看在眼裡，他深知國家的政治不穩定，人們又缺乏機會。他幻想有個地方讓各國移民都有實現夢想的機會，而這個地方就是美國。

1963年初，我爸的叔叔山謬（Samuel）決定移居洛杉磯——機會來臨了。爸爸一邊寫信詢問山謬叔叔是否願意讓他搬去跟他一起住，一邊省下每一分一毫。從美國寄出的信，終於送達阿根廷。山謬叔叔答應了。

爸爸在1963年十月抵達洛杉磯，口袋裡只有四塊美金，什麼都不會、什麼也沒有。他一個英文字也不會說，而且年僅17歲。

12小時之後，爸爸拿到了社會安全卡。中午，他得到了第一份工作。他一手拿著掃把，臉上滿是驕傲。他在洛杉磯市中心時裝區一間服飾工廠負責清潔工作，時薪1.25美元。未來40年，他都在這裡和來自世界各地的移民一起工作。

爸爸全然接受了這個國家，也就是說，他自然而然地愛上了棒球。他鍾愛道奇隊，而道奇的新球場，就坐落在距離時裝區不遠的地方。漸漸地，道奇也成了他生活的一部分。他進場看球，高唱美國國歌〈星條旗〉（The Star-Spangled Banner）和大聯盟經典歌曲〈帶我去看棒球賽〉（Take Me Out to the Ballgame）。他的收音機固定在史考利（Vin Scully）的道奇廣播電台，聽著主持人溫暖、不疾不徐，且為人津津樂道的轉播，他學會了英文。

我的母親也是阿根廷移民，她和家人一起來到美國。在她的鼓勵之下，父親一路從清潔工爬到部門長官。兩人動用存款，好讓爸能開展自己的服裝事業。之後30年成功的生意，讓爸有能力招募並關照初來乍到的各國移民。在父親的指導和鼓勵之下，許多受他照顧的移民都建立了自己的事業。這是我父親生命中，最令他快樂的一件事。

爸的生意在2001年碰壁，幸好那時他已幫助我和妹妹從重點大學畢業。他給了我們他和媽不曾擁有的機會。他的女兒成為一名公司法律師，兒子則和台裔移民搭檔，在宿舍裡開展自己的事業，爾後逐漸壯大、成為龍頭。

不久後，完美的世界開始崩壞。2016年5月的某一天，爸突然打電話給我，要我聯繫妹妹、帶上家人，立刻到他家集合。大夥來到爸爸家，他宣布了自己罹癌的消息。經過難以入眠的一夜，爸在隔天一早，來到我的房間。我突然好想再玩一次拋接。於是，我們拿起手套，在加州溫暖的陽光下來回投擲，彷彿一切如常。結束之後，我倆並肩坐著，一語不發。曾經停不下話匣子的兩個男人，突然間無話可說。

幾個月後，我和兒子一起去接了爸爸，驅車前往在這個世界上，我們最喜歡的地方：道奇球場。試著想像一幅畫面：一家三代，全都是死忠道奇球迷，三人坐在一壘線邊開心吃著道奇熱狗堡。一切都很完美。我們聊著球隊輝煌的歷史：打破種族限制的羅賓森（Jackie Robinson）、考法克斯（Sandy Koufax）的完美比賽、費南多熱（Fernandomania），以及31年前，我爸同意讓我熬夜看吉布森（Kirk Gibson）驚天一擊的那天。還有史考利，當然還有史考利。我知道我爸那時已經很虛弱了，他只撐了幾局而已。但我必須最後一次跟他一起看球。

那年10月，父親在我懷裡過世。我的英雄、我的典範，任何一個小男孩所能擁有最慈祥、最和藹的父親。

不久前，我成了道奇的老闆，加入這一幫極其優秀的夥伴。這是我人生中意義非凡的一刻，而我越是回想，就越是了解，這一切的核心，就是為了致敬——向我的父親致敬，也向給了我這個移民家庭機會的偉大國家致敬。

9月21日，我第一次以老闆身分和兒子一起來道奇球場，距離我爸第一次帶我來到這聖壇，已整整38年。我們到得很早，我兒子穿克蕭（Clayton Kershaw）的球衣，我則穿費南多（Fernando Valenzuela）的號碼——兩位都是道奇的傳奇左投。我們看球員進行打擊練習，在先發名單公布前，開心吃著花生和熱狗。

場邊傳來要我們起立行使美國傳統的聲音，我們起身，脫下棒球帽，穩穩放置在胸前，開口唱起國歌〈星條旗〉。我望向國旗，想起這面旗幟所代表的一切：自由、機會、希望（當然還有棒球）。在任何一個其他國家，我家族的故事都不可能發生。

我想起電影「夢幻成真」裡那教人心碎的一幕：雷開口問父親天堂是否真的存在。如果我開口問爸爸，這裡是不是就是天堂，不曉得他會怎麼說。不過我相信，他的回答應該會是：「不是的，兒子，這裡是美國。」簡單卻真實。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航