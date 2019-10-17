左、右派之爭：這組政治詞彙的起源為何？如何進到美國政治？

文：Madeleine Carlisle

譯：曾勢喨

禮拜四晚上（編按：本文原發表於9月12日），當10名民主黨總統初選的候選人聚集在休士頓進行辯論時，他們都想要強調自己與其他候選人之間的差異性，畢竟，雖然他們都想代表民主黨參選，但他們的立場在政治光譜上卻並不一致。有些候選人，如前副總統拜登（Joe Biden），代表著民主黨內的溫和派，而其他人，如參議員桑德斯（Bernie Sanders），則代表了進步政治中較為激進的派別，也就是我們常稱的左派。

但是為什麼「左」、「右」代表著政治光譜的兩極？

賓州大學歐洲與美國思想史的教授索菲亞．羅森菲爾德（Sophia Rosenfeld）指出，這種左右的用法在今日已成為形容詞，但一開始的時候，左右是一種「實際的描述」。以下是歷史學家對於這個詞彙演進的解釋。

「左」、「右」這個政治詞彙的起源為何？

哈佛大學法國歷史的名譽教授派翠絲．希根奈特（Patrice Higonnet）解釋，這個故事必須從1789年法國的夏天開始說起。當法國大革命興起，憤怒的暴徒們衝進了巴士底監獄後，國民議會（National Assembly）成為了革命黨人的政府，而國民議會有一個主要任務，那就是編纂一套新的憲法。

普林斯頓大學教授早期現代法國史的大衛．貝爾（David A. Bell）教授表示，當年國民議會一個爭論不休的主要議題便是國王應該要擁有多少權力，他應該擁有絕對的否決權嗎？當這場爭論持續下去的時候，那些覺得國王應該要有絕對否決權的人就坐在國民議會主席的右邊，而那些覺得不應該的人（較為激進的立場），就坐在主席的左邊。換句話說，比較想要遵循傳統的人就坐在右邊，而比較想蓋改變現狀的就坐在左邊。

貝爾表示，「這些派別後來就被稱作是左派與右派，而這就是他們的由來。」

這種座位安排的模式在之後的立法會議與國會中得到延續，貝爾說，「這個詞彙也很快地藉由報紙報導而廣為民間所知。」

「左翼」、「右翼」的用法如何變成普世通用？

全世界都在關注法國大革命，而革命中的行話也逐漸，雖非一夜之間的，為全世界所知。根據法國歷史學家馬希爾．高切（Marcel Gauchet）的文章「右與左」（Right and Left），左派與右派成為政治認同與光譜是「一個持續了接近四分之三個世紀，直到20世紀第一個十年的持久過程。」

俄羅斯布爾什維克黨在蘇聯初期大量使用「左派」、「右派」，是這個詞彙成為廣泛使用的政治詞彙的例證。

耶魯大學教授歐洲文化與思想史的教授梅希．碩爾（Marci Shore）指出，「布爾什維克黨人為法國大革命所深深著迷，他們有強烈的意願想要延續革命的火種，並將革命提升到更高的層級。」他們相信歷史過程終究會導致共產主義的勝利。

對於他們來說，「左」、「右」有著新的特殊意義，不支持共產黨政策者會被稱作左翼的反對者或右翼的異端份子，特別是在史達林主政的時候。傾向左派大致上意味著支持激進的國際勞工革命，而傾向右派則指訴諸民族情感的一派。但是左右派之間的定義是流動的，隨著共產黨政策時時的轉變而定義不同。

在戰間期，歐洲經常使用左右派的說法，以在政治上向選民訴諸民族與階級。碩爾指出，「要談1920與30年代的歐洲的話，不經常使用左右派的說法是很困難的，因為戰間期是一個政治光譜極化的年代：左右派都走向激進，而自由的中間派如馬克思所說的，融化於空氣之中了。」

「左派」、「右派」的用法如何進入美國政治？

根據在喬治城大學教授美國政治與社會運動的教授麥可．卡辛（Michael Kazin）所言，這個詞彙在美國直到20世紀才開始普及，一個使用Google NGram的研究則指出，「左翼」、「右翼」1920年代以後才開始在英文書籍中被普遍使用。

這個詞彙雖然變得更加常見，但是一些剛開始使用它的人們卻開始避免使用它。賓州大學20世紀美國史的教授布蘭特．賽布（Brent Cebul）表示，1920至30年代，美國境內有一些「真正的」共產黨人與社會主義者在活動，但是他們卻因為幾種原因，比較少叫自己「左派人士」。

首先，當小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）總統在1930推動「新政」（New Deal）時，他帶領美國進入了一個自由主義的年代，同時也能與私人企業和平相處。許多原本活躍的社會主義份子選擇轉而支持「新政」，犧牲了他們更為激進的理想，以在主流政黨與政治中獲取一席之地。

然後，在1940與50年代，冷戰與紅色恐慌（Red Scare）讓左派份子的風險逐漸升高，「如果你積極的發言，並帶有社會主義或共產主義傾向的話，你可能會失去你在政府的工作」賽布說，「所以這對自我認同為左派的人有著重大的影響。」同時，保守派的知識份子逐漸將國家逐漸走向自由的潮流稱作左翼主義（leftism），並把它與共產主義做出連結。「所以，是右派讓左派的概念在主流政治中保存下來的。」

然而，史丹佛大學教授20世紀美國史的教授、胡佛研究所的研究員珍妮佛．伯恩（Jennifer Burns）指出，人們逐漸在1960年代重新使用了左右派的說法。

什麼造成了這樣的轉變？首先，過往政黨通常是為信仰或經濟利益所驅使的，但到這時已經開始鞏固了他們的中心信仰與意識形態。此外，左右派的人都開始拒絕的舊的政治共識。保守派開始倡議新的概念，不認同政府擴大其管轄範圍，另一方面，學生運動開始抗議所謂的「霸權自由主義」（hegemonic liberalism）與越戰。

這個時機是關鍵：左右派的稱呼在美國政治中重新變得好用，以用來展現對另一派別的人原則與價值上的不同意。

「突然之間，左右派的定義變得更清楚了，因為他們都認為中間派，也就是建制派，正把事情搞砸而沒有好好的帶領國家。」伯恩指出，「這或許是左派能在政治光譜上被更清楚定位的原因，因為不同意自由主義、也不是保守派的人們需要一個詞來稱呼自己，於是他們就曾自己為左派份子……而當人們試圖將他們與保守派運動做出差異化的同時，他們清楚的發現他們的訴求不是一個擴大的政府或是更多的經濟、政治與社會干預，於是他們回到了右派這個稱呼。」

今日，「左派」、「右派」意味著什麼？

而賓州大學的教授索菲亞解釋，這個詞彙是一個工具，而它的意義是視場合而定的，會根據上下文而有不同意義。在法國大革命、歐洲社會主義與國族主義興起、美國學生運動萌芽時，左右派這個詞彙都曾有特定的意義。

在今日的美國，左派代表著進步主義而右派代表著保守主義，但中間派的意義卻持續的變動。週二時，記者麥可克拉奇報導雖然拜登經常被貼上溫和派的標籤，但他提出的政策卻比四年前希拉蕊所提出的更加進步。

在中間派衰落的情況下，左右派通常會更加強大，有些人稱2019年正是這種情況。

伯恩說，「我認為右派這個詞已經回歸了，因為如今許多不同的人已清楚的知道他們並不是自由主義者。」

卡辛指出，這個詞在政治攻防時越來越常被用到，今日的政治人物很常將他們的對手形容為「極左派」或「極右派」，試圖否定他們政治議程的正當性。

而「左派」、「右派」的內涵也可能再次被改變。

卡辛說，「我是一個歷史學家，我不相信詞彙會有毫無爭議的定義。當一個詞彙更重要時，它的意義就越有爭議。」

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航