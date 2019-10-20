研究：適量飲用啤酒，可擁有跟喝紅酒一樣的健康益處

文：Markham Heid

譯：彭于庭

研究人員從1980年代就開始注意到，雖然含大量飽和脂肪和膽固醇的食物在法國人的飲食中很常見，但法國人得心臟病和早逝的機率都比預期低。有些人把這種現象稱為「法國悖論（French paradox）」，研究人員也試著找出原因，而初步的答案可能是紅酒。

傳統的地中海飲食都會來上一些紅酒，而研究也已經證實適量的紅酒可以降低疾病和死亡率。根據1992年一篇刊登在《柳葉刀雜誌》（The Lancet）的研究，已經有證據顯示葡萄酒和某些種類的酒可以預防或減少血管阻塞。同期的其他研究也發現喝紅酒的人比喝啤酒的人死亡率低。之後的研究則進一步鎖定葡萄中的化合物，也就是多酚，尤其是白藜蘆醇，研究人員認為他們可能是紅酒對健康有益的原因。而紅葡萄酒比白葡萄酒含有更多的白藜蘆醇，也是人們認為紅酒比其他酒類更健康的原因。

啤酒普遍被認為不健康。2006年關於丹麥生鮮超市購買行為的研究發現，會買紅酒的人通常也買較多的蔬果，比那些買啤酒的人買更多健康的食物，也因此專家推測，喝紅酒的人比喝啤酒的人吃得健康。如果這項推測屬實，那就可以解釋為什麼紅酒的人比較健康。

最近有更多關於飲食控制和生活方式的研究發現，適量喝啤酒，通常是女性一天一杯或男性一天兩杯，有跟喝紅酒一樣的健康益處。

另外，也有研究發現起司或其他含飽和脂肪或膽固醇的食物其實不會增加心臟病或早逝的風險，這也就化解了把紅酒的健康益處誇大的「法國悖論」。

希臘哈羅科皮奧大學（Harokopio University）營養與飲食系教授德摩森斯．帕納西塔克（Demosthenes Panagiotakos）就曾研究過葡萄酒和啤酒對健康的長期影響。他的研究表明，在降低心臟病機率方面，葡萄酒和啤酒的功效差不多。他表示：「紅酒是最多人研究的酒精飲料，不過最近的臨床實驗和流行病學研究都表明啤酒的功效跟紅酒差不多。」

最近一些證據表明某些啤酒可能比紅酒更健康。《紅酒經濟雜誌》（Journal of Wine Economics）在一份2016年的研究分析超過三萬個美國人的購物習慣和健康情形。在控制了飲食品質、壓力程度和其他變因後，該研究發現適量飲用精釀啤酒的人罹患心臟病和二型糖尿病的機率都比較低。這項研究的作者之一，加州州立理工大學（California Polytechnic State University）農業經濟教授邁克・麥卡洛（Michael McCullough）表示：「精釀啤酒的效果比紅酒還要好一些。」但是「工業」啤酒，也就是像是百威等非精釀的啤酒，對防止心臟病和糖尿病的功效就很不明顯。

麥卡洛說，精釀啤酒通常未經高溫殺菌和過濾的程序，因此比工業啤酒含有更多的植物化合物、酵母、菌種、維他命、礦物質和其他可能對健康有益的成分。但是他也說，酒類飲品對健康的影響的研究尚不完備。他已經快要完成一項工業啤酒的研究，該研究初步指出，只要不是淡啤酒，工業啤酒也可以跟精釀啤酒一樣健康。他說：「喝淡啤酒的人喝得可能更多，因為人們認為熱量較低。」而大量飲酒則可能增加罹患心臟病、肝病和大腦疾病的機率。

「某些酒類對健康有好處」的說法是有爭議的。近期的一些研究，尤其是《柳葉刀雜誌》2018的一篇研究指出，喝酒就是不健康，不管喝多喝少。但不是所有專家都同意此說法，而且有許多研究，包含麥卡洛都指出，少量或適量飲酒的確能帶來健康益處。

雖然每種酒的健康程度不一，但是要說誰最健康還為時過早。對於那些喜歡啤酒更甚於紅酒的人來說，不用因為健康的緣故放棄心愛的啤酒。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航