避免道德決策爭議，美國最高法院應制定大法官「倫理守則」

文:愛麗莎・班農(Alicia Bannon,為《最高法院道德》〔暫譯,Supreme Court Ethics: The Need for an Ethics Code and Additional Transparency〕一書之共同作者,同時擔任「班農正義中心」民主計畫〔Brennan Center’s Democracy Program〕常務董事、「公平法院」〔Fair Courts〕團隊負責人)、喬哈娜・卡爾布(Johanna Kalb,為《最高法院道德》一書之共同作者,同時為「班農正義中心」成員、紐澳良羅耀拉大學法學院〔Loyola University New Orleans College of Law〕副院長)

譯:許睿洋

美國最高法院(Supreme Court)10月1日從休假重啟運作之後,法官們在訴訟辯論開始之前有一個星期的時間處理行政工作,他們的首要任務應該是要建立一套「倫理守則」(code of ethics)。

這樣的守則治理著全美其他的法院,更不用說持續增加的企業、大學和類似機構。但目前最高法院卻不受它的影響。

這是一個天大的鴻溝,尤其是在公眾對於我們民主制度的信任下降的今日,以及在布萊特・卡瓦諾(Brett Kavanaugh)極具爭議的大法官任命聽證會之後,此事件不僅分化了國家,更持續使最高法院蒙上陰影。

法官理應設法避免任何的偏見或政治活動。但過去二十年來,我們看見了最高法院法官參與了一些其他聯邦法官基於倫理守則而被禁止涉及的活動。他們為政黨發表演說,也未能在與自己明顯有利益衝突的案件中進行迴避,有些人甚至接受民眾與組織(他們也資助了憲法訴訟)慷慨的贈與。

國會已經注意到了這種行為,由民主、共和兩黨共同發起的一系列法案均試圖要求最高法院建立一套行為守則。今(2019)年三月,眾議院通過了綜合性的「H.R. 1」民主改革包裹法案,其中便包含了一個條款要求最高法院建立倫理守則。

但最高法院不需要、也不應該等到國會採取行動,大法官們可以透過草擬和通過倫理守則來端正風氣。

作為開端,他們可以借鑑自1973年適用於聯邦司法機構的《美國法官行為守則》(Code of Conduct for United States Judges)。其中許多守則內容都能適用於最高法院,包含關於在工作場域從事騷擾和濫權行為的新條款。該守則禁止法官從事或容忍上述行為,並禁止他們對於舉報的僱員進行報復。

儘管該守則是良好的基礎,最高法院也需要替它獨特的權力與地位負責。舉例而言,最高法院關於持有股份的規定應該要比聯邦行為守則更嚴格,以降低他們需要迴避涉及自身投資的案件的可能性。另外,由於大法官出現在大眾眼前的頻率日增,最高法院應該針對演說和活動制定出比聯邦行為守則更具體的倫理標準。

想當然耳,行為守則不是萬靈丹,無論這樣的守則是適用於法官、教授或是CEO身上,但對於透明度和問責性而言卻是至關重要。藉由通過一套公開的倫理守則,最高法院能形塑法官和人民之間對於可接受行為的期待。守則能夠預先為難解的道德困境做準備,並提供指引,同時避免大法官在因為做出棘手的道德決策後而遭受批評。而如果大法官出了差錯,這套守則將在公眾意見的場域中向他們咎責,或在非常罕見的情況下將他們彈劾。

自從成為首席大法官以來,約翰・羅伯特(John Roberts)多次指出最高法院不需要行為守則,但有許多徵兆暗示著其觀點的改變。六個月前,大法官艾蓮娜・凱根(Elena Kagan)告訴國會,首席大法官正在考慮要為最高法院制定行為守則。大法官們必須有所行動,我們的最高法院應該要樹立問責制度,而非閃避責任。

