不是睡飽就好：「睡眠規律」對大腦儲存新訊息相當重要

文：JAMIE DUCHARME

譯：王國仲

傑佛瑞．格羅斯曼（Jeffrey Grossman）一開始想研究「運動對大學生的成績有何影響」，結果意外為「睡眠對學業成績的影響」，提供了獨具洞見的研究成果。

麻省理工學院材料科學與工程學教授格羅斯曼，要求100位選修他「固體化學」課程的學生整學期配戴Fitbit追蹤器（有88位照做）。他還和麻省理工體育運動部門的同事，開立一個結合健身教練尚恩．湯普森（Shaun T，湯普森是格羅斯曼的「英雄」）「瘋狂健身計畫」的健身班，22名學生全程參與課程。格羅斯曼預期這22位同學的成績會比其他同學來得更好，但在數個月的研究後，他發現兩者間並無關聯性。

格羅斯曼表示：「老實說，這蠻讓人失望的。但在稍作休息、重新振作後，我們發現我們不只擁有動態數據，連靜態數據也有。」格羅斯曼和同事們意識到自己掌握了一些罕見的東西：活躍於學習環境中、來自不同個體，關於睡眠時間、品質與規律程度的大量客觀數據。他們開始新一輪的分析，並逐漸發現規律。

他們的某些發現（如高品質睡眠和學習表現呈正相關）不是什麼大新聞，但部分結論遠比睡眠建議或撇步來得有價值。

格羅斯曼表示最重要的結論之一，就是睡眠規律程度跟睡眠時間、品質一樣重要。醫生多建議保持規律的就寢和起床時間，以免影響生理時鐘。格羅斯曼的數據顯示，此舉更能幫助大腦處理並儲存新訊息，從而增加成績進步的可能性。

「和睡眠時間一樣長、但規律性較差的人相比，你的表現會更好。我想這和身體藉睡眠時間處理一天所接收到的新訊息有關。當處理過程較不固定，效果自然就不會那麼好。」

格羅斯曼和同事收集考試和測驗前一晚的資料，發現睡眠時間長短對成績影響不大，進一步驗證此觀點。「不管在考前一晚大睡一頓或幾乎沒睡，實際上並不會影響你的表現。會造成影響的，是考前一周（的睡眠情況）。」

研究人員還發現只要不晚於某個時間點，就寢時間其實無關緊要。受測學生平均在凌晨2點上床睡覺、睡上7小時，這符合標準睡眠時間建議。只要學生在2點前就寢，影響學業最重要的指標是睡眠時間長短。但如果超過2點就寢，就算學生有足夠睡眠時數，課業表現還是較差。

格羅斯曼並不完全清楚原因，但他提出一些可能理論：「或許是過了2點後還要睡滿7小時，就會睡到太晚，導致睡眠品質變差；可能還有其他很多變因同時發生；也可能單純就是太晚睡會對大腦儲存訊息的程序產生影響。」

總而言之，根據研究，睡眠能影響學生成績達25％。休息的影響力相當大，格羅斯曼認為這能解釋他在課堂上觀察到的長期差距（女生的成績比男生來得好）。在實驗中，若調整男女睡眠品質間的差異，雙方在成績表現上的差距幾乎完全消失。代表如果男生睡得好，他們能表現得和女生一樣好。這項研究無法得知男生（為了達成相同表現）是否比女生更需要睡眠，格羅斯曼認為這值得繼續研究。

該研究對象皆為大學生，因此結論不一定適用於社會大眾。但格羅斯曼認為，無論哪個群體，睡眠品質、規律作息都相當重要：「這些都和清晰思路、想出新點子有關。如果睡眠充足，面對新的一天時你會更有精神。」

格羅斯曼也沒有放棄關於健身的假設。「我還是覺得運動（理論）是正確的，有一天我會再把好哥們Shaun T帶回實驗裡。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航