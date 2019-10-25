軍事干預的極限：美國「捍衛民主行動」並未使得海地民主化

文：Rachael Bunyan

譯：曾勢喨

美國軍隊在1994年的9月踏上了海地，他們被在海地的首都太子港被擁擠的人群盛大歡迎。這是海地人所滿心期待的時刻，他們希望在三年的軍政府執政後，不穩定的現況即將迎來改變。

一個消息來源在1994年告訴《時代雜誌》，「有一整片海的海地人看著美國士兵的眼睛，單純的很高興他們在這裡。」

這次干預，被稱作「捍衛民主行動」（Operation Uphold Democracy），被柯林頓政府的官員視做一次成功的政績，並成為了1994年的頭條新聞。25年之後，這件事已被多數的美國人遺忘，但學者認為，這個歷史事件依然是場重要的教訓。

軍事干預的背後

1990年的冬天是海地歷史上的重要時刻，讓-貝特朗．阿里斯蒂德（Jean-Bertrand Aristide）在海地史上第一次的民主總統直選中以懸殊的票數當選為總統。

阿里斯蒂德承諾為國家帶來改變，並挑戰那些既有的菁英階級，但是希望隨著他與他的政府在1991年被拉烏爾．塞德拉斯（Raoul Cédras）帶領的軍事政變所推翻而結束。在海地的社會與軍事菁英拒絕政府新政策的情況下，政變發生，而阿里斯蒂德在總統大選後的7個月就被迫流亡出國。

軍政府的領導成為美國總統柯林頓口中的「恐怖統治」，在未來三年時常強暴平民並殺害約5000名的阿里斯蒂德支持者。而後，在1994年4月，路易斯-裘德．張布蘭（Louis-Jodel Chamblain）帶領的準軍事部隊殺害了至少15名的阿里斯蒂德支持者，許多被害者「在被槍殺前被酷刑並被迫躺在水溝之中。」

在美國，國會的黑人黨團（Black Caucus）不斷的要求柯林頓政府對海地進行軍事干預，但他對此卻相當小心。不到一年以前，1993年的10月，18名美國軍人在索馬利亞「黑鷹計劃」（Black Hawk Down）的維和任務中被殺，而波士尼亞與盧安達也同樣有人道危機在進行中，但有鑑於在海地發生的暴行，柯林頓於1994年仍然決定是時候進行軍事干預了。在1994年9月17日的收音機廣播演講中，柯林頓講到了「恢復海地民主政府」的美國利益，美國試著使用外交手段帶來改變，但已然失敗，「獨裁者拒絕我們所有的努力，而他們的恐怖統治，謀殺、強暴、殘害人民的行為，隨著每天過去都更加惡化」他說，「現在，我們必須行動」。

在這場講話中，柯林頓告訴大眾他已經在當天早上派了前總統卡特（James Earl Carter）、鮑爾（Colin Powell）將軍、參議員山姆（Sam Nunn）當早到海地，為「提供和平、有秩序的權力轉移」做最後一搏。

但軍政府不相信美國會真的入侵，海地裔的歷史學家、維吉尼亞大學政治學系的教授羅伯特．法登（Robert Fatton）指出，會有這種想法的其中一個原因，就是軍政府的其中一個要員在美國中央情報局的線人工資單上，給予美國中央情報局海地情勢的情報。伊曼紐爾．康斯坦（Emmanuel Constant）是海地一個殺人隊（death squad）的領導者，他們在軍事政變中追殺阿里斯蒂德的支持，而根據時代雜誌1994年的報導指出，華盛頓的官員承認在海地發生政變推翻阿里斯蒂德後，康斯坦確實是在美國的線人工資單中。

「他們相信他們會沒事，柯林頓只是在玩政治，而他們會持續掌權而不需要迎接阿里斯蒂德回來」，法登說「畢竟他們在中央情報局的線人工資單上，如果你真想要改變，你怎麼會付錢給那些你想要談判的人呢？」

軍政府的領導者們起初拒絕了外交協調，「但當柯林頓下令要進行軍事干預時」，法登指出，「鮑爾就跟軍政府領導者們說，軍隊要來了，軍機已經起飛。」

在9月19日，美國軍隊抵達海地，美軍各單位加總起來有將近25000人。

這個招數成功了，軍政府示弱，在美國稱作「捍衛民主行動」的軍事行動中，阿里斯蒂德總統回來掌權了。

詹姆士．多賓斯（James Dobbins）當時是美國的特使，他與阿里斯蒂德總統一起坐在那班他回國掌權的班機上。他說，「看到欣喜若狂的群眾在機場歡迎他，然後跟著他到總統官邸看他發表演說，那真的是很令人印象深刻。」

成功的意義

這場軍事干預的目的是要去除軍政府，恢復阿里斯蒂德總統的權力，並最終將海地變為一個民主國家。雖然美國成功達成了前兩個目標，但對於最後一個，專家說這相當的複雜。

多賓斯指出，「軍事干預在海地只達成了短暫的勝利，它在短時間、沒有傷亡的情況下達成了所有的目標，但它沒辦法持續。海地的例子說明了民主需要很長的時間建立，你沒辦法一夜之間讓社會轉型。」

確實如此，美國在2004年阿里斯蒂德總統的政權再度被推翻後，又領導了新一次的國際干預。

法登則更加具有批判性，他指出「如果你用事後之明來看這次的行動，你可以說這是一個很大的失敗，它沒辦法改變海地，沒有民主化海地。如果要說它成就了甚麼，那就是現在的情況比1990中期時更加是一場災難……這場行動帶來了令人興奮的時刻，但卻以災難做結。」

事實上，法登認為1994年的行動是今日海地許多問題的根源。美國支持阿里斯蒂德回歸是因為他與IMF和世界銀行簽訂了協定，允諾將會進行結構性調整的政策，對外打開海地的市場，導致海地必須進口大部分的食物。海地的菁英，雖然在軍政府時期經歷的禁運與在美國的財產被凍結，但在阿里斯蒂德回歸後，依然握有大量的經濟權力，改革派與激進派的計畫隨著阿里斯蒂德的回歸而停止。

法登說，「在軍事干預後，海地成為了依靠國際金融組織融資的國家，國家的預算取決於國際社群願意慈悲給他們多少。」

多賓斯認為，在「捍衛民主行動」後，我們已經，也應該學到一些教訓。「我們在海地學到最重要的一課就是軍事干預的極限，以及你可以期望從中達成甚麼，並瞭解到改變只會是部分的，實質的改變需要很久的時間。」

法登認為，因為沒有美國人在這場軍事干預中喪生，美國很容易就稱這場行動是成功的，並很快的遺忘它，但對於海地人來說並非如此。海地現在因為是西半球最貧窮的國家、持續的貪腐以及失能的政府，被川普粗魯的稱呼而聞名於世。但是法登指出，若不了解海地的歷史，是不可能瞭解它現在的情況的。

因為現在有「海地疲勞」（Haiti fatigue），而大家都不想再想這件事了，但法登說，「海地人都記得這段歷史，但國外呢？已經沒有人在乎了。」

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航