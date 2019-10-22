美國「大麻產業」如日中天，投資人應該跟隨明星們的腳步進場嗎？

文：Paul Schrodt

譯：李宓

CBD（大麻二酚）產業如日中天，人們有時稱它為「另一種大麻」。CBD從大麻提煉而成，各式商品很快便流入市場，在全美各地銷售。相關製品包括酊劑、精油、頂級巧克力，甚至還有一罐要價50美元的「換膚」泥膜，這種面膜宣稱利用大麻的消炎特質，幫助緩解肌膚泛紅和痘痘問題。

CBD產業的市值已達十億美元，而華爾街專家認為，到了2025年，產業價值可能高達160億美元。於此同時，許多名人也爭相涉足這塊大麻的替代市場，以及日漸蓬勃的合法大麻相關產業。瑪莎．史都華（Martha Stewart）宣布，她將和令所有投資者垂涎的大麻大廠「Canopy Growth」合作，推出自己的CBD系列產品。史都華的好友史努比狗狗（Snoop Dogg）也擁有自己的CBD品牌「Leafs by Snoop」。而本身就是CBD重度使用者的麥克．泰森（Mike Tyson），則動手蓋起了自己的大麻農場。

對一般消費來說，這已經足以讓他們自問是否該跟著投資這逐漸壯大的CBD產業。但在出手之前，有些問題和注意事項你應該要知道。「New Cannabis Ventures」、「420 Investor」創辦人艾倫．伯賀斯坦（Alan Brochstein）與《Money》分享了潛在投資者應特別留意的地方，他說：「CBD市場的波動仍不容小覰。」

無論你是不是CBD使用者，只要你打算投資這塊市場，都該好好想想以下問題：

CBD雖然合法，但有多合法？

伯賀斯坦如此描述CBD在美國的現況：「投資人必須留意，法規仍在變動當中。」

2018年十二月通過的農業法案基本上實現了工業大麻的合法化。工業大麻可定義為THC（大麻當中令人亢奮的化學物質）含量占植株重量0.3%以內的大麻。對CBD產業來說，這是一大推力，但CBD相關產品的合法性，仍處於灰色地帶。

伯賀斯坦接著補充：「從政府的角度來看，衛生福利部食品藥物管理署（FDA）正在設法規範工業大麻的銷售。結果可能是好的，但也可能是壞的，端看其發展而定。如果他們訂出了非常嚴格的限制，對已獲得產品認證的公司來說，便是一大傷害。然而，如果他們立定了一套標準化的指導方針，對今日領導業界的大型企業而言，便可能成為助力。」

一直以來，FDA幾乎都採旁觀態度，只有在企業廣告不實的時候，才會涉入。儘管如此，FDA仍握有大權，能夠決定市場的走向。在CBD潛在益處相關研究尚在起始階段的此刻，尤其如此。

Photo Credit: Reuters/達志影像

各州法律是怎麼規範的？

農業法案的通過，清除了CBD資本路上的一大障礙，但問題不只有這些。各地地方法律也對CBD的製造和銷售方式有所規範。

伯賀斯坦建議：「州級法律相當複雜，有些規定只有在當地製造的產品，才能在該州上架。」

許多人都誤以為CBD在全美50州都具有合法性。然而，儘管這種從大麻提煉出來的物質，在某種程度上受到聯邦法的保護，但各州法規依然不清不楚、不明所以。「CBD在某些州並不是完全合法。」在科羅拉多，大麻植株的所有部位都可以合法製成食品，但德州卻禁止一切含有THC的食品，就算含量極低也一樣。隨著立法者試圖趕上時局的變化，相關法規也不斷演變。對那些渴望見到利潤大幅提升的企業來說，這令他們頭痛不已。

伯賀斯坦補充道：「很多零售商都願意販售外用CBD產品（像是美容霜），但面對內服CBD，就有所保留。」大家一般認為，內服CBD容易被忽略，但事實是，伯賀斯坦說：「那是截至目前最大的一塊市場。」

CBD的市場穩定嗎？

無論用哪種方式評估，CBD市場都呈現爆炸性的成長。不過，由於大部分的評測都未經證實，一切「顯得有些混亂」，伯賀斯坦如此說道。他還說：「CBD的銷售據點大幅增加，包括加油站和最頂級的零售商店。大型連鎖超市和藥局在傳統上只占CBD市場的一小部分，但就連他們也開始賣起了CBD酊劑。」

或許我們可以把以下現象當作警鐘：對勢力最龐大的CBD供應商來說，成長已逐漸趨緩。CV Sciences曾多次表明，某些州的法律使CBD的銷售出了問題。

話是這麼說，但如果你打算投資大麻產業，CBD目前還是比THC（四氫大麻酚，比較「傳統」上的大麻素，人體較能快速吸收，對精神的影響效果比較顯著）更安全的選擇。THC只在零星幾州合法，其他地方都頒布了相當嚴格的禁令。

Photo Credit:Reuters/達志影像

該投資哪一間公司？

以CBD事業為重的幾間上市公司不斷被人點名，包括位在科羅拉多、相當受人歡迎的「Charlotte’s Web」（他們也是伯賀斯坦「New Cannabis Ventures」旗下的客戶」）。不過，上市公司不見得就是聰明的投資選擇。

伯賀斯坦強烈建議，不要把錢交給未向美國證券交易委員會申報的公司（目前在市面上的某些公司就是如此）。還有一種公司也他也會特別小心，那就是突然改變營運方針，臨時決定搭上CBD熱潮，而對這個領域，其實不曾深刻耕耘的企業。

只有那些規規矩矩照規定走、具有一定名聲，且對CBD賺錢可能展現真誠興趣的公司，才值得你深入研究。在大量投資客湧入、根基並不穩當的市場當中，最重要的，便是找到前景最好的賭注。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航