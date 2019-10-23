川普如何把國家安全和美軍當作競選團隊？

文：James Stavridis（曾任北大西洋公約組織16屆盟軍總司令，現為凱雷集團〔The Carlyle Group〕營運執行代表）

譯：李宓

不久前，一位長期受我輔導、年紀還很輕的退伍軍人發來了一封郵件，令我相當憂心。

他的部隊計畫在川普（Donald Trump）企業旗下的一處建地舉辦大型典禮。不久前，美國空軍才因下榻川普位於英國的飯店，而招來大眾非議。現在，他們卻又打算讓國防預算落入三軍統帥的口袋。這位年輕軍官認為這麼做並不恰當——他的顧慮確實有理。不過，真正令我擔憂的，是軍官竟然還得花心思處理指揮鏈上的道德倫理問題。他們本該專注於備戰才對。

在軍隊高層，一舉一動都飽含類似的政治顧慮，像是為了避免冒犯總統，而刻意藏起海軍驅逐艦「馬侃號」（U.S.S. John S. McCain）。此外還有這陣子充滿爭議的軍援烏克蘭問題，傳言川普之所以出兵，很可能是為了對烏克蘭政府施壓，要求他們開啟對選戰敵營的調查。對美國國軍來說，政治介入國家安全的現象令人憂心。

川普和軍隊的關係相當複雜。他曾是軍校學生，但後來，卻因可信度存疑的骨刺問題，逃掉了越戰兵役。令人訝異的是，川普在各級軍階的支持率卻仍然相當高（在志願役軍人當中尤其如此）。他一方面被各種婚外情新聞纏身，另一方面還公然在鏡頭前否認自己曾金援豔星——在在都是會輕易摧毀軍事生涯的醜聞。但同時，他似乎也極度尊崇軍隊精神，在高級軍官身邊，總是表現出高度的尊重。2016年12月，我曾在川普大廈與他見面，討論我出任內閣的可能。儘管希拉蕊（Hillary Clinton）曾邀請我擔任她的副手，但當時已確定當選的川普，行為舉止恭敬友善，最終內閣名單和貼身顧問團隊當中，也有許多是「我手下的將軍」，像是凱利（John Kelly）、佛林（Michael Flynn）、麥馬斯特（H. R. McMaster）、馬提斯（James Mattis）、凱洛格（Keith Kellogg），不過大多數早已灰頭土臉地離去。

選舉期間，川普的大型演說也經常融入軍事議題，包括他對提高國防預算的支持。他非常清楚大打軍事牌（也就是美國最值得信賴的機構），對他在國內政治聲勢有哪些好處。川普的支持者一向都很敬重軍人。在集會上，最熱情的歡呼，也經常是獻給國軍官兵。此外，川普也明白軍人票有多重要：現役軍人、預備役、退將共計上百萬人，而他們都是會出來投票的人。

從最基本的層面來看，川普的策略性手段讓軍隊不僅資金充裕，而且隨時處於備戰狀態。在他的領導之下，五角大廈制訂了成效相當不錯的「國防戰略」（National Defense Strategy），一改過去二十多年，為因應911事件而生的反恐方針，轉而強調這個越趨明顯的強權競技時代。中國和俄羅斯不約而同開始加強自家軍備，至於川普，儘管他和普亭（Vladimir Putin）似乎有著不錯的私人交情，他仍支持美軍保持對俄的備戰狀態。

川普的國防戰略還有另一個特色，那就是鼓勵所有盟友增加國防支出，以降低美國的負擔。此一策略在歐洲各國見效，不過北約成員是否真的會履行承諾，達成國防占GDP比率2％的目標，仍是未知。在其他地方，亞洲（尤其是日本和澳洲，他們這麼做主要是為了因應中國對軍事的大筆投資）和中東（伊朗挑釁好鬥的行為絕對有影響，對以色列來說特別是這樣）也有許多盟友或夥伴開始提升對國防的投資。

實際操作上，川普的策略比較像是「只喊聲而無動作」。他每每談到國際問題，都採取相當強硬的態度。嘴裡說著要摧毀伊朗，或讓用炮火與怒火血洗北韓。然而事實上，他多半只使用最低武力，相信美國大眾渴望終結過去20年的爭端。至於中國，川普政府持續在南海進行帶有侵略性的「自由航行」（freedom of navigation）。但除此之外，他並沒有採取更激進的軍事行動。面對俄羅斯，川普靠著增加美軍在歐洲的駐兵（至少在他個人有好感的國家增加了輪駐軍人數，像是波蘭），藉以表示對北約的支持。川普經常衝動行事，極少接受專業軍事諮詢，或進行跨部門商討。就像他擺明因為一通與土耳其總統的電話，而宣布從敘利亞撤軍——此舉讓五角大廈和周邊盟友都極為震驚。

類似事件還有，川普似乎總在追求最划算的案子，讓他能夠把成果歸功於他個人的外交手腕。北韓事件和他那封「文情並茂」的信（給我的好友金正恩）就是此例。川普也認真想過要和伊朗總統羅哈尼（President Rouhani）會面，不過伊朗民眾斷然拒絕了這項提議。川普顯然是想在2020大選之前敲定貿易協議，才會把安全問題拋諸腦後，試圖與伊朗坐下來談話。接下來，他肯定會持續減少美軍在阿富汗的駐紮。不過，他的策略忽略了氣候變遷對國家安全所造成的影響。

至於軍事科技，川普就沒有涉入太多，似乎安於讓國防部全權掌握採購流程。過去，川普曾大力鼓吹向沙烏地阿拉伯、日本等國家兜售軍事設備，認為這對美國來說，是一門極好的生意。而且，為了談成這些軍購案，他似乎願意一併提供相應的軍事技術。

川普的軍事決定大多都很保守，白宮制訂的戰略目標幾乎都是為了讓他能夠順利連任。2020將近，川普很可能會設法避免槍林彈雨，在外交上取得一兩次成功（尤其是美國與北韓，可能還有委內瑞拉的關係），好讓他能標榜自己「避免衝突」，並且鼓勵長期軍事投資。此外，他也毋庸置疑會繼續和軍隊保持緊密關係（不過他不是唯一這麼做的總統）。

接下來我們要擔心的，是華盛頓那頭激烈而偏頗的言論很可能會入侵我們的軍隊。川普為了國內政治情勢而軍援烏克蘭的選擇引發了爭議，而且很可能會讓人們開始對戰爭、軍機及部隊訓練等問題議論紛紛。年輕軍官不該煩惱在川普資產上舉辦收費活動是否符合道德倫理，將軍、司令也不該時時思考該如何避開這場政治風暴。否則長久下來，就算職業軍人們付出了最大的努力，應付這些問題，仍會讓指揮鏈出現瑕疵，並且浪費寶貴精力。

大約一年前，我在紐約市進行了一場演說。當時，一位長者提出了一個問題，令我非常擔心，他說：「將軍，這陣子以來，情況真的糟到不行。軍隊什麼時候才會有所作為？」當下我先是愣了幾秒，才告訴他，美國軍方並不插手國內政治，未來也沒有計畫這麼做。無論在政治上面臨了何種壓力，我們的國本永遠都值得信賴——在川普時代，這樣的確定性至關重要。然而，我們仍應留意，在這個動盪的時局，政治風暴確實讓軍隊陷入艱難的處境。

©2019 Time Inc.版權所有。經Time Inc.授權翻譯並出版，嚴禁未經書面授權的任何形式與語言版本轉載。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航