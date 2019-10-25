如果你還覺得川普適任，敘利亞慘劇與烏克蘭事件將改變你的想法

文：David French

譯：曾勢喨

在2016年的總統初選以及大選中，那些自稱「反川普」以及「永遠不要川普」的保守派人士一直使用同一句口號：「性格就是命運」。一個人的脾氣、知識與正直度不可避免的型塑了他的行為，無論川普（Donald Trump）的選民多麼希望總統大位的重量或是他的顧問團，能夠影響或形塑這位人格缺陷的總統的行為，但他的缺陷總會浮上檯面，特別是他是川普，如此一位固執的男人的時候。

我們已經看到了川普就任總統期間，他的人格缺陷所帶來的後果，但其中，最嚴重、最能展現他深度人格缺陷的，莫過於烏克蘭與敘利亞兩件外交政策上的醜聞。在這兩個事件上，川普展現了批評者最懼怕的特質，包括了他的收受紅包、情緒管理不當以及不適任總統職位的無能。

讓我們從川普的無能說起。毫無疑問的，川普在敘利亞北部面對的是一個困難的戰略與外交挑戰，他承接、領導了前任政府已介入的複雜軍事衝突，然後做出了許多糟糕的決定，帶來了立即與深遠的惡果。

兩個星期以前，美國與庫德族仍然是共同打擊伊斯蘭國的盟友，庫德族在地面戰中協助美軍成功打敗伊斯蘭國，承受巨大的傷亡。同時，美國與土耳其也是長期（雖然越來越難以維持）的盟友。然而，在土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）的一通電話的幾天後，川普突然令人驚訝的終止了美國與庫德族間的同盟關係，讓庫德族失去了對監禁ISIS人員設施的控制權，給予ISIS一線生機，又因為對土耳其的制裁來的太晚、太輕微，讓曾經的盟友受制於北約夥伴土耳其之手，這是一個外交與軍事上的大型挫敗。

更在傷口上撒鹽的是，美國軍隊因為快速的撤離當地的據點，匆忙的留下了許多裝備、補給甚至個人物品，而俄國傭兵與媒體則在電視上為大家導覽了美國的這個前基地。

敘利亞的慘劇暫時的把烏克蘭事件推下了報紙頭條，但彈劾調查的事件更加的顯示了川普的貪腐與不適任。

Photo Credit: Reuters/達志影像

更多的證據已指向川普試圖逼迫烏克蘭去調查拜登（Joe Biden）父子。事實上，姑且不談目前釋出、明眼人都看得出這是一種利益交換的川普與烏克蘭總統佛拉迪米爾・澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）談話逐字稿，目前有消息指出美國外交人員高層，也有人認為川普正使用烏克蘭的軍事援助為籌碼來協助自己不切實際的陰謀。

就算以最保守的角度來看川普對烏克蘭的要求，那就是向其要求調查2016年總統大選的外國干預，也顯示出了川普的不適任。就如同逐字稿所顯示的，川普非常相信陰謀論，包括奇怪的認為Crowdstrike公司有一個伺服器在烏克蘭，能夠幫助川普中止目前俄羅斯介入美國大選並幫助川普的主流論述，認為這個伺服器能夠證明2016年所發生「真正的故事」（或許上面還有希拉蕊消失的電子郵件）。但目前沒有證據指出這樣的伺服器確實存在。

雖然川普的總統任期充斥著他許多混亂的行為，但許多他的支持者一直正確地指出他許多的政策，如減稅、墮胎權、最高法院提名等，都符合共和黨主流派的想法，他們也正確地指出許多川普的幕僚阻止、減緩了他最壞的衝動。但這些都正在改變，阻止他的護欄已然倒塌。

川普的個性把他最好的幕僚們都趕走了。馬提斯（Jim Mattis）將軍早已離開，他在川普第一次試圖破壞美國與敘利亞庫德族的同盟關係後就已辭職。白宮法律顧問唐・麥可漢（Don McGahn）也走了，但某方面來說因為他拒絕開除司法部特別檢察官勞勃・穆勒（Bob Mueller），他可以說是拯救了川普的總統生涯。約翰・凱利離開了、赫伯特・雷蒙德・麥馬斯特（H.R. McMaster）也走了，這份離職清單上還有許多人。

所以現在川普可以自由發揮他的個性了。我們才剛得知他打算籌畫一個驚喜見面會，讓殺掉一個人、然後藉由外交豁免逃出英國的美國外交人員，與被害者悲傷的父母親見面，並在現場配置攝影師捕捉這一刻。很難想像有比這個更麻木不仁的構想。然後今天我們聽聞，川普打算在他自己的地產，邁阿密附近的川普多拉爾渡假村（Trump Doral resort）舉辦2020年的G7高峰會。只有完全不理會合理建議與負面公眾觀感的人，才有可能進行這種明目張膽的自肥舉動。

曾經有那麼一段時間，說服共和黨人「個性很重要」並不難。共和黨官員和積極支持者曾警告美國人柯林頓（Bill Clinton）是一個說謊的好色之徒，他們警告他輕率的個人行為，而他們是對的。總統大位的重量與責任（更不用說他的婚禮誓言）沒辦法讓他與風流之事絕緣，而莊嚴而有法律約束力的總統就職宣示也沒辦法阻止他非法的說謊，為自己的不當行為辯護。柯林頓輕率的行為之明顯，讓他自己的副總統高爾（Al Gore），在自己競選總統時，都想要與這位總統保持距離。選民因為和平與繁榮感到高興，但他們為白宮裡的劇碼感到厭煩。

但如果我們從政黨運作邏輯中學到了什麼的話，那就是它有能力在追逐權力的過程中去無限扭曲和合理化自身的行為。對於共和黨來說，個性已不再決定命運，在追逐權力的過程中，這是一個越來越不重要的因素，即使在運作該權力的過程中，政策結果不斷的、越來越朝向共和黨人以往所反對的方向去走也一樣。

試圖想像看看，如果歐巴馬政府如此突然的放棄了庫德族盟友，共和黨會怎麼強烈抗議。事實上，共和黨曾要求歐巴馬政府在2014年干預伊拉克，來從ISIS的手中保護伊拉克的庫德族人，然後當他如此做了，他們又要求他打得更激烈一點，叫他「把拳擊手套拿掉」。

雖然十分令人開心的，是看到一些共和黨參議員與眾議員譴責川普撤出敘利亞的行為，顯示至少有些人（公開的）認清了當前的事實，但川普的敘利亞與烏克蘭政策顯示他已不再被束縛了，他是一個自由行事的人，而他自由行事的結果顯示了他如同他的批評者所懼怕的，是一個貪腐、不適任、沒有能力的人。個性不只重要，人格掌握了一個總統所造就的外交、軍事與道德成果，而川普的成果無疑是苦的。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航