關於你家青少年態度很差的三個迷思＆四個改進小撇步

文：Alan Kazdin

翻譯：Wendy Chang

以下場景聽起來是否覺得熟悉？瑪莉莎已經12歲半，開始變得有點憂鬱煩躁，想要有更多自己的時間待在房裡，雖然都是在社群網路上跟朋友聊天。沒什麼時間給家人，她會「同意」跟媽媽、爸爸、和弟弟吃晚餐，但吃飽後就馬上撤回房間，晚餐時間甚至還沒結束。

她的評論有時沒來由地尖酸苛薄，父母無心的問題往往換來瑪麗莎的白眼，甚至比中指、轉身就走。她常常會抱怨父母管太多，沒給她任何自由。

她的父母不知如何是好，他們試著更明理，也更願意跟瑪莉莎溝通或幫忙她，但要不是沒效果，就是產生更多誤會，瑪莉莎和他們的互動像是遇到瘟疫或是痲瘋病，只要父母想要抱抱她或親親她，馬上扭頭就走。

如此緊張的情勢讓大家都要崩潰，芝麻綠豆的小事都能被放大成爭吵，他的父母也會為了該怎麼做而吵架（到底要有更多、更嚴格的懲罰，還是要給予更多的理解），同時還要擔心她九歲的弟弟大衛可能受到忽視，他沒被照顧到，還要看著這一切發生。

如果以上的場景真實地反映在你們家，不要覺得絕望，有很多方法可以來處理青少年的行為和態度問題，這些問題並不特別令人驚訝，但各自都有應對的方式。可是在處理之前，有些關於青少年行為和態度的錯誤觀念要先導正，不然解決問題就沒有效果。

三個關於青少年態度的迷思

1. 青少年的行為是故意的

聽起來可能沒什麼安慰到你，但你女兒其實也無法控制自己差勁的態度，她並不是故意操弄你，也沒有關在房間想盡辦法要惹惱你。事實上她自己也是受害者，生理和心理的變化讓他沒有什麼控制力，她正搭上青少年時期的雲霄飛車，你只是跟她一起的乘客罷了。

大腦的變化扮演重要的角色，其影響是全面的：大腦區的發育更加地快速，功能也迅速地增加，令青少年更容易受到同儕的影響而衝動、冒險。而我們希望他們可以具備的架構和能力，諸如自我控制、自制、理性做決定等等，會發展比較慢，至少要等到青春期晚期才會完全成熟。每個青少年經歷的改變可能都不太一樣，但對父母來說重要的是，要了解他們的孩子無法根據他們言行舉止控制自己的脾氣開關。

2. 跟孩子講道理有用

深入了解一個青少年孩子發生了什麼事，真的無法改變他的行為或態度，不只是對青少年，講道理甚少能夠說服任何人去做我們原本就知道該做的事，比如運動或不要吃速食。只要再想想青少年正在經歷的發育變化， 當然對他們就更沒效了。

然而，如果你對你們家的孩子是「明理的」，就太好了。因為你對他們展現了會思考、能夠處理衝突、解決問題的態度方式，甚至對終將長大的他們，在面對人生時產生長遠的影響。再者，不會令你們之間的緊張情勢惡化，就不會危及你們的關係，當狀況好時，擁抱他們、說聲「我愛你」，是很簡單（卻又重要的），在危機發生的時候試著明理、抱著更多的愛，可能有點難，但舉足輕重。

3. 懲罰可以改變你想要他們改掉的壞習慣和態度

我們對青少年很自然的反應就是告訴他們，我們不喜歡的壞行為是會有結果的、好好教訓他們一頓。懲罰他們好像也可以幫我們解決內心的無力感，畢竟其他方法都派不上用場。但是任何形式的懲罰，從輕微的禁玩、剝奪點特權，到嚴重的訓斥、責罵、剝奪許多權利、責打，不管就長期還是短期來說，都無法對他們的行為或是態度有任何改變，甚至在某些例子中，還會讓情勢惡化，孩子可能會把自己孤立起來，或是花更少的時間和家人相處，或消失在父母面前，減少了正面影響的機會。

四個改進青少年態度的小撇步

1. 注意他們好的時候

有時候青少年孩子在講話是正常的、和善的，可能是在要去吃飯的路上，或任何家裏附近平時的活動。你可以試著多參與、多注意這些時刻，以慢慢減少他們惡劣的態度或行為，這樣就可以漸漸地增加他們在家裡有理性、正常行為的時間。試著「抓住」理性的孩子，特別是在進行完一般的對話或評論時，馬上切換到他們身上，輕輕地說一些像是：「跟你講話很棒」或是「謝謝你好好跟我講話」之類的話。

如果你輕拍孩子的肩，這樣非口語的互動很棒，但如果孩子在避你，那只要在空中擊個掌或是豎起大拇指就好了，表示你肯定他們。絕對不要明顯注意他們的行為，或是大聲稱讚，因為他們可能會覺得尷尬。只要快速、安靜地表示就好了（大概一句話就夠了），然後繼續你手上的工作。試試三個禮拜、每天一兩次，應該就可以看到他們的行為和態度有些不同。

2. 懲罰要輕

如果你真的覺得應該要懲罰他們，不能讓事情就此結束，那懲罰輕一點。剝奪一點小特權（比如看電視、沒收手機、平板、禁足），應該對青少年來說還算合理，但時間不能太長，大概一個晚上或一天就夠了。時間長一點並不會更好或更有效，可能還會造成副作用（逃家、避而不見、強烈情緒反彈）。懲罰本身並不會有你想要的改變，但如果你的小懲罰和前面對於正面態度的關注雙管齊下，那應該會有所幫助，也不會造成蹺家或是避而不見。

3. 找到妥協之處

青少年通常覺得自己沒有半點自由，父母管太多。別花時間跟他們爭論這點，他們的重點是沒有自由。想想你可以讓步的點，給予他們更多選擇和自由，這樣可以提高他們整體的合作態度，也許你可以在髮型、穿著、飲食上給予更多彈性。對你來說的挑戰是選出一些過去你絕對會說「不」或「不行」的事，家長常常會擔心「滑坡效應」——如果我在這讓步了，就沒完沒了。也許反面才是對的，如果你願意展現出自己讓步的能力，給予他們多一點自由，你就更有能力對過去不能讓步的事讓步。給你們一點提示，家長應該針對那些無法永遠不變的事而讓步。

4. 記住這一切都跟效果有關

我能理解你會問：為什麼我為他們做這麼多了，還要圍著他們團團轉，還要關心、給稱讚？你說的沒錯，但是我們在討論的是你可以怎麼做更有效。如果你覺得自己不需要這些教養策略，或是已經超越你願意做的程度，你可自由選擇。不過，如果你關心的是「正面的對立面」——你希望可以增加的良好行為，以求改變情勢、減少你們家青少年孩子的負面態度和行為。這些建議大部分都是依照怎麼改變孩子和青少年行為的研究而來，但隨著青少年改變長大，家裡內部的壓力將大幅地降低，而家庭關係最終會改善。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰