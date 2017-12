兩年後，茲卡寶寶成長過程中產生各種嚴重併發症

文:ALEXANDRA SIFFERLIN

譯:許睿洋

科學家發現,因為茲卡病毒(Zikavirus)感染,而罹患「小頭畸形症」(microcephaly)的新生嬰兒,可能會隨著其成長而產生各種嚴重的併發症,諸如癲癇、運動能力障礙與聽力問題等等。

距離巴西因茲卡疫情爆發而宣布進入「公共衛生緊急狀態」已經有兩年的時間,染有茲卡病毒的母親,生下數以千計的新生兒,其中有許多寶寶患有先天性缺陷,諸如小頭畸形症──一種因腦部發育不完全所導致的姙娠併發症。

在週四(12月14日),美國疾病管制與預防中心(U.S. Centers for Disease Control and Prevention,簡稱CDC)發布的最新報告中,研究人員追蹤了19名患有小頭症,並經檢驗證實先天感染茲卡病毒的嬰兒。研究人員表示,這些年齡介於19個月至2歲的嬰兒,在成長的過程中,持續遭遇健康發展上的重大難題。

在這群嬰兒中,有11名癲癇症的潛在患者、10人有睡眠障礙、9人吞嚥困難、15人患有運動能力障礙(包含無法自行坐下)、13人有聽力方面的問題,以及11人具有視覺上的障礙。

美國疾病管制與預防中心的人類發展與身心障礙部門(Division of Human Development and Disability)主任喬吉娜.匹寇克博士(Dr. Georgina Peacock),在關於本篇研究的聲明中提到:「生下來就患有茲卡病毒的孩子長大後,他們會需要各種醫療照顧機構與看護提供的特殊化照顧。」

在這項研究之前,過往的研究人員曾經記錄患有小頭症新生兒的健康併發症,但關於其後續發展僅限於推測階段。在美國本土與其領土內,共有240起因茲卡病毒而造成新生兒先天性缺陷的案例。

本篇研究是第一個針對茲卡病毒引起小頭畸形症的嬰兒,進行追蹤的相關研究。此研究觀察了參與「茲卡病毒對嬰幼兒之結果與發展試驗」(Zika Outcomes and Development in Infants and Children, ZODIAC)中的嬰幼兒,而此試驗是由美國疾病管制與預防中心與其夥伴──巴西衛生部共同進行。

研究人員表示,針對這些嬰幼兒的研究結果,將能夠使得各國與醫療照護提供者,得以預先對這些受影響的家庭之需求,進行相關了解與準備。

© 2017 Time Inc. 版權所有。經Time Inc.授權翻譯並出版,嚴禁未經書面授權的任何形式與語言版本轉載。

責任編輯:朱家儀

核稿編輯:翁世航