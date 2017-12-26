兩年後，茲卡寶寶成長過程中產生各種嚴重併發症

文：ALEXANDRA SIFFERLIN

譯：許睿洋

科學家發現，因為茲卡病毒（Zikavirus）感染，而罹患「小頭畸形症」（microcephaly）的新生嬰兒，可能會隨著其成長而產生各種嚴重的併發症，諸如癲癇、運動能力障礙與聽力問題等等。

距離巴西因茲卡疫情爆發而宣布進入「公共衛生緊急狀態」已經有兩年的時間，染有茲卡病毒的母親，生下數以千計的新生兒，其中有許多寶寶患有先天性缺陷，諸如小頭畸形症──一種因腦部發育不完全所導致的姙娠併發症。

在週四（12月14日），美國疾病管制與預防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention，簡稱CDC）發布的最新報告中，研究人員追蹤了19名患有小頭症，並經檢驗證實先天感染茲卡病毒的嬰兒。研究人員表示，這些年齡介於19個月至2歲的嬰兒，在成長的過程中，持續遭遇健康發展上的重大難題。

在這群嬰兒中，有11名癲癇症的潛在患者、10人有睡眠障礙、9人吞嚥困難、15人患有運動能力障礙（包含無法自行坐下）、13人有聽力方面的問題，以及11人具有視覺上的障礙。

美國疾病管制與預防中心的人類發展與身心障礙部門（Division of Human Development and Disability）主任喬吉娜．匹寇克博士（Dr. Georgina Peacock），在關於本篇研究的聲明中提到：「生下來就患有茲卡病毒的孩子長大後，他們會需要各種醫療照顧機構與看護提供的特殊化照顧。」

在這項研究之前，過往的研究人員曾經記錄患有小頭症新生兒的健康併發症，但關於其後續發展僅限於推測階段。在美國本土與其領土內，共有240起因茲卡病毒而造成新生兒先天性缺陷的案例。

本篇研究是第一個針對茲卡病毒引起小頭畸形症的嬰兒，進行追蹤的相關研究。此研究觀察了參與「茲卡病毒對嬰幼兒之結果與發展試驗」（Zika Outcomes and Development in Infants and Children, ZODIAC）中的嬰幼兒，而此試驗是由美國疾病管制與預防中心與其夥伴──巴西衛生部共同進行。

研究人員表示，針對這些嬰幼兒的研究結果，將能夠使得各國與醫療照護提供者，得以預先對這些受影響的家庭之需求，進行相關了解與準備。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航