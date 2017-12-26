Fortune年度投資指南：如何在選戰中有效花錢，並且拿下勝利？

文：Christopher Glazek

翻譯：Wendy Chang

每個人都在抱怨大量的金錢流到政治界，我們對華府遊說者和後端交易，以及電視廣告充斥的煽情覺得厭煩，其實都源自於不斷創下歷史紀錄的選舉經費。

但事實是，很少有大金主會因此大賺一筆，看看斯特爾（Tom Steyer）就知道，這位避險基金億萬富翁成為了民主黨最大的金主，投了一千萬美元買下電視廣告推動彈劾川普（Donald Trump）總統，但馬上引起黨內同志的反彈。一名民主黨議員認為這樣的廣告「並不及時」，另一位則說「沒有幫助」，少數黨領袖南西則認為「我認為這不是我們該採行的方法」，而川普自己則興高采烈地嘲笑斯特爾「從來沒有贏過選舉」，斯特爾聽到川普的反應之後，把金額加倍到兩千萬美元，並在時代廣場買下了看板廣告。

不過批評聲浪其來有自，雖然身為環境保護推動者的斯特爾，是當代政治其中一個大金主，但他在政治上的投資報酬率相當地差。2014年他為七個參議員和州長選舉，在電視廣告砸下了五千萬美元，成功率呢？只有43%，比丟銅板的機率還不如。

在這期的Fortune年度《投資指南》（Investor’s Guide）中，我們提供了幾項有建設性的建議給全世界像斯特爾一樣的人。任何市場都有好的政治賭注和糟糕的投資，同時還有大量的套利空頭等著所有意識形態條件下的狡猾投資者加入。如果你打算大贏一場，那麼不妨繼續看下去。

別管白宮了

在商業上，競爭會使利潤變為零是天經地義。然而在政治上，資本往往是受到高度爭議、猖狂的選舉吸引，在這種情況下，邊際效用不太可能產生太大的變化。在最大型的競選中，特別是總統大選，大部分的費用都會投入電視廣告中，因為它最符合收益遞減規律。電視廣告很適合用於建立名稱識別，但是隨著廣告達到飽和，其價值就會急遽降低。

政治上善於精算的人也跟商業界一樣，會努力鞏固優勢。最有名的例子可能就是2010年一場精明的政治活動——共和黨的紅版圖計畫（Redistricting Majority Project, Redmap），當年包含美國商會和幾間菸草企業在內的小部分捐助者，投注了三千萬美元在幾十個州的議員選舉中，這些席次雖然不起眼，卻是國會重新分配的關鍵，共和黨以低於參議院期中選舉的花費翻盤拿下了20個席次，達成了共同控制25個州政府的目標，如此以來也讓共和黨更激進地利用傑利蠑螈的優勢，甚至在同個任期之內（比如2012年選舉），即使該黨候選人贏得的選票較少，仍可以維持眾議院的多數地位。

找到重要議題

駐紐約的左派政治分析家Sean McElwee認為，若要在政治上有效地花每一分錢，關鍵在於捨棄高調選舉，而採行能夠根本性改變整個局勢的「結構性干預」手法，它們會從根本改變了整個遊戲狀態。他舉的最近一個例子是共和黨人在密西根州、密蘇里州、和威斯康辛州等地通過了工作權立法，背後有許多是企業在推動。法律限制了會費的收取，限制了許多公會，同時反過來也扼殺當地民主黨重要的資金流。

McElwee表示，如果是思想進步的贊助者，類似的有效策略可能是推動恢復犯罪者的投票權。並不是每個州都會在刑事判決確立之後就會褫奪投票權，但如果是在有此法律的州中，恢復犯罪者的投票權將影響劇烈。舉例來說，佛羅里達州可能就會有150萬人受到影響，佔了這個關鍵搖擺州10%的投票人口。

聰明地選擇你的目標

2018年選舉逼近，顧問Chris Jankowski針對共和黨提出了以下建議：共和黨贊助者需要更創新的想法，為黨找出大贏的機會。曾在2010年紅版圖計畫擔任重要策劃的Jankowski，建議追蹤具大學學歷選民的集中情況，找出容易攻擊的現任議員，對那個地區進行選戰攻擊。在昂貴的媒體市場上，有很多大學畢業生的地區就有可能是錢坑，比如眾議員達雷爾・伊薩（Darrell Issa）所在的選舉區——加州奧蘭治縣。

另一方面，2016年總統大選有不少地方的白人工人階級投票支持川普，共和黨也可以在這些地區拔掉現任的民主黨員。Jankowski說：「如果你不是政治圈內的贊助者，只要把它看作一個席次就好了，然後誠實地依據當地的族群統計來衡量即可。」

對民主黨來說，可能要有人能夠清楚地綜觀全局，不只關注候選人的選情。Daily Kos的選舉分析家Stephen Wolf表示，勸說廣告在黨派選舉中的效果不太好，因為在超極化的狀態下，實際上很少有選民可以被說服。另一方面，宣導人民去投票才是中立的做法，而且選民更有可能受到廣告的影響。Wolf說，諸如自動化選民登記等的擴大選舉權做法，在過去投票成效良好，而且可以加強民主黨在未來選舉的力量。

如此追求長期效益的緩慢宣傳和倡導手法，並不像傳統的選舉贊助給有魅力的候選人那麼吸引人，但聰明的人就知道，政治不是你牌打得多好，而是你多會裝、多會做牌。

© 2017 Time Inc.版權所有。經Time Inc.授權翻譯並出版，嚴禁未經書面授權的任何形式與語言版本轉載。

責任編輯：翁世航

核稿編輯：彭振宣