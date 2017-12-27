打流感疫苗不只是保護你個人的健康，也是在保護其他人

文：Richard Webby

譯：張書豪

理查．威比（Richard Webby）博士，服務於聖裘德兒童醫院傳染病科，也是經過挑選的一群科學家團隊的成員之一，該團隊負責決定每一年施打流感疫苗的類型。他也是世界衛生組織關於動物與鳥類生態的流感研究中心主任，該研究中心專注於瞭解流感，並致力改善疫苗以對抗病毒。

疾病控制與預防中心估計，美國去年有2,500萬人得到流感相關疾病，與流感相關的就診記錄有1,100萬次。雖然流感病毒的高峰通常是落在每年的12月到隔年2月間，不過在記錄上去年的峰期最長，且一直延續到3月中，現在當然才正開始。

同我一樣的科學家們，一群世界衛生組織研究流感病毒的團隊，將負起研發疫苗的責任，我們必須將此擺在第一位，每一年這時候也就是我們的世界大賽，我們要備妥最好的醫學與科學資訊，讓民眾可以隨時取得。並依據最新的研究，提出最合適的流感疫苗，以協助降低疾病對民眾產生的影響，就是我們的責任。

當每一年的症狀都保持類似的狀況，流感病毒類型的變化，主要取決於住的地方，和病毒改變的程度。既然我們知道在溫帶國家，流感是冬天的疾病，我們就專注在南半球國家，從他們所經歷冬天的情形，去發現或得到一些啟發，關於北半球的冬天可能會是什麼樣的狀況。然而今年南半球是一團混亂，以致我們無法確定，美國會發生什麼狀況。譬如澳洲就發生近幾年來最嚴重的一次流感，而在巴西，今年的流感卻是非常溫和。

我們也研究鳥類的流感類型，每一年藉著到新英格蘭的海岸線視察，並在那裡的鳥類身上採樣，這些鳥從南美洲最南端飛過來，會在此小憩吃螃蟹。為了瞭解下一次流感對人類可能造成的威脅，這項研究極具關鍵性。

儘管我們做了這項慎密的研究，流感病毒還是棘手的而且經常改變。設法抓到最新的病毒類型就是一場貓抓老鼠的遊戲，這也是為什麼流感疫苗每年都在變的原因。當團隊裡的人正趕著提出今年的流感疫苗，我是第一個承認我們的疫苗未必每一次都是完全正確。

可是預防一次流感的爆發不只是科學家和免疫學家的責任，民眾一樣有對等的公民責任，為了保護他人而接種疫苗，就算你覺得你根本不需要打疫苗。

打疫苗不只是保護你個人的健康，接種疫苗的行為也是在保護其他人。

甚且醫生發出警告今年冬天的流感疫情可能會特別糟

想想那些高危險群的人：你的祖母，你的小孩和那些慢性病患者，即使你不擔心你自己會生病，一旦你受到病毒感染，對抵抗力弱的人而言，你就是潛在的感染源。本人在聖裘德兒童醫院，親眼看到小兒科癌症病患因癌症的治療，其免疫系統嚴重地變弱，流感病毒因此對病患造成的致命作用。當越多人染上流感，孩童感染病毒的機會就越高。

不顧健康照護專家的忠告，很不幸地，最終大概只有一半的美國人打流感疫苗。

流感疫苗也許不是100%人人有效，可是它的確降低了一個人可能潛在地傳染給其他人的病毒數量，這樣可避免一場較大規模且嚴重的公共衛生危機處理。疾病控制與預防中心估計，光是去年，疫苗就防止了510萬人得流感疾病。

除了打流感疫苗，依照下列四個簡單步驟預防流感也很重要：

徹底清潔洗淨雙手 避免與生病的人近距離接觸 遮住口鼻 居家環境消毒乾淨

如果你生病了，就待在家裡好好休息。

切記！今年的流感，不只保護你自己，也保護你的朋友、家人以及社區的鄰居。每一個人今天就去打疫苗，並盡一己之力，防止一場較嚴重的流感疫情大爆發。

© 2017 Time Inc. 版權所有。經Time Inc.授權翻譯並出版，嚴禁未經書面授權的任何形式與語言版本轉載。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航