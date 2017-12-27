空氣汙染可能抵銷走路帶來的種種好處

文：Jamie Ducharme

譯：許睿洋

走路是如此簡單的事，但它也是促進身體健康最好的方法之一。研究顯示，走路有助延年益壽、促進心臟健康，以及改善其他不勝其數的健康指標。然而，發表於知名醫學期刊《刺胳針》（Lancet）的最新研究指出，「走對地方」很重要。研究人員發現，在空汙嚴重的街道上行走，可能會抵銷走路帶來的種種益處。

該研究團隊招募了119名、年齡逾60歲的受試者，其中有40位健康受試者、40位慢性阻塞性肺病（chronic obstructive pulmonary disease，以下簡稱COPD）患者以及39位缺血性心臟病患者（因冠狀動脈窄化造成）。

部分受試者被指示沿著倫敦的牛津大街（Oxford Street）每天行走兩小時。這是一條位於鬧區、公車與汽車流量極高的大道；另一部分的受試者則花相同時間在較靜謐的海德公園（Hyde Park）行走。三至八周後，兩組人再互換路線。每次兩小時行走結束後，研究人員會測量兩地的空污物質濃度，以及受試者的各項健康指標，包含肺部功能、氣喘、咳嗽、動脈硬化程度等（與高血壓有關）。

就健康的受試者而言，步行於海德公園大幅促進其肺部功能與降低其動脈硬化程度。但在行走於牛津大道並吐納大量的空中汙染物質後，人們的肺部功能僅有些微地改善，但動脈的硬化程度卻因此惡化。這證明不良的空氣品質抵銷了走路帶來的許多益處。

對原本即患有COPD與心臟疾病的受試者而言，在這兩個區域行走後，其肺部功能幾乎都沒有改善。然而，COPD患者卻在牛津大街步行後顯現出更多呼吸上的問題，包含咳嗽、氣喘、呼吸急促，以及動脈硬化惡化等問題。而對心臟病患者而言，除了那些正在服用心臟病藥物的受試者以外，其他人在位於都會區的牛津大街行走後亦有動脈硬化惡化的問題。

該研究的第一作者、也是倫敦帝國學院（Imperial College London）國家心肺研究中心（National Heart and Lung Institute）呼吸醫學教授Kian Fan Chung解釋道：「你應該避免在這些空汙嚴重的區域從事任何形式的運動，尤其是走路。在倫敦，我們有很多戶外場所、綠色空間等汙染相對較低的地方。如果你真的無法到達這些公園，那人們可能就得在室內運動了。」

然而，研究人員表示，在缺乏固定控制組的情況下，無法完全確定走路是否與研究中觀察到的生理變化直接相關。然而這樣的研究結果，仍然暗示著在對的地方運動相當重要，有時甚至比運動本身更加關鍵。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航