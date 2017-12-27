《愛之語》作者：如何愛你的阿茲海默症配偶？

文：Belinda Luscombe

翻譯：Wendy Chang

許多有困難的夫妻從蓋瑞・巧門（Gary Chapman）的暢銷書《愛之語：兩性溝通的雙贏策略》（The 5 Love Languages）所得到的幫助，比任何現在書籍都還要多。巧門來自北卡萊納州溫莎市，身兼牧師和顧問，平時十分寡言，最近轉而關注阿茲海默症。目前約有六百萬美國人罹患此病，且根據12月7日的一份研究顯示，這個數字到了2060年將翻倍為1,500萬人。大部分的患者至少在那段時間，都將會由他們的配偶照顧著。

TIME採訪了巧門，了解當另一半罹患阿茲海默症時將面對到的挑戰和喜樂，同時談到了他與Debbie Barr和Edward Shaw醫生共同著作的《讓愛長存即使回憶消逝》（Keeping Love Alive as Memories Fade）。

TIME：阿茲海默症或其他痴呆症患者的配偶，通常面臨的最大問題為何？

蓋瑞巧門：我認為最大的困難是心裡的悲傷，看著你的另一半精神能力退化，還要面對沒有轉折機會的現實，就好像跌入深淵。本書的共同作者Edward Shaw醫生，和許多夫妻在疾病早期階段合作，幫助他們發現彼此之間愛的語言。即使病況愈來愈嚴重，患者根本無法回應，他還是建立了小組專注於照顧者，我也有加入觀察。我印象十分深刻的是看到照顧者對於另一半的無悔付出，儘管對方無法再以愛回應，這深深打動我。但也仍舊會聽到一些難過的故事，他們的伴侶已經完全失能，令人非常地不安。

TIME：有多少人能陪另一半走到最後？

蓋瑞巧門：我不清楚是否有確切的數字，但在小組裡面有個年輕人不知道他的妻子生病了，妻子的行為實在太煩人，所以丈夫離開她，可是當她被診斷罹病，丈夫就回來了，因為他意識到那個人不是他的妻子，而是疾病使她變成如此，所以他回來、陪她繼續走這條路。

TIME：你會對那些無法承擔、覺得自己無法負起這麼多責任，需要把另一半送到醫院的人說什麼？

蓋瑞巧門：我個人很有同理心。你當然會覺得被困住，畢竟事關重大，需要跟家人好好討論。而我也確實認為有時候將患者送進醫療機構對他、對自己都好，但並不代表你必須要離開。當我們在婚禮上說出「不管好壞都在一起」的誓詞時，應該都沒有人會預料到這樣的情況。這其實就是個人的問題：你是否會遵循自己當初所發出的誓言？

TIME：你的書裡提到一則故事，一個女人要求丈夫把她送到朋友家，當她抵達時，她問朋友：車子裡的男人是誰。一個丈夫或妻子可能會說：他們都不記得我是誰了，為什麼我還要留下來？

蓋瑞巧門：很多時候，特別是在照顧者把患者送入療養機構後，就會問：為什麼我一定要去看他？他們甚至不記得我是誰。這有兩個原因：首先，患者還是有能力在情緒上感受到愛，這是我整本書的重要論點，而且他們需要愛，人類最深層的情緒需求就是：愛。當你願意花時間和他們相處，找尋和他們溝通的方法，試著在情感上感動他們，就是在幫他們最大的忙了。但同時這也對你有好處，因為你知道自己正在做對的事。所以結果就是，你也會感覺到自己盡力做完一切，而我相信那會帶給你一種很深的成就感。

TIME：若被診斷出罹患阿茲海默症，夫妻第一步應該做的是什麼？

蓋瑞巧門：趁仍在早期階段、你的伴侶還有點認知能力，盡快找到一位諮詢顧問，讓第三人好好幫助你們評估情況。確定你們現在的關係位置，決定現階段可以做什麼，幫助你們在接下來的路更順利。最重要的是維持你們兩個之間的情感關係。有時候在早期階段，夫妻的情感聯繫可能比確診前還要親密。但顯然隨著病況惡化，其中一方將無法回報愛。如果在你們兩人之外，還有第三人可以成為朋友，在病人情況惡化、無法從對話中獲取任何幫助時，陪你走完剩下的旅程，而對我來說那就是最理想的情況。

TIME：然後呢？

蓋瑞巧門：學習關於疾病的所有資訊，熟知後續會發生的狀況，當事情真的發生時你就能夠看出端倪。舉錯置身份的例子來說：如果他把你認作是兄弟的另一半，你就知道這是預料中的事。或是他們在半小時內重複一樣的話六次，你也能辨認出來。而當你知道他們是生病了，就比較會有同理心。

幾個有名的例子，比如前大法官Sandra Day O’Connor生病時，她丈夫愛上他人，根本忘記他們仍舊是夫妻。你會有什麼建議？

蓋瑞巧門：這通常會發生在醫療機構和早期階段中，且是患者失去溝通能力之前，照護人員往往會參與其中，手牽手和患者的另一半去吃晚餐。我通常會建議患者定期地花時間與另一半相處（盡可能常常這樣做），分散另一半的注意力，如果他們說要跟男生朋友去吃晚餐，就說：「那我晚上就跟你一起去吧。」

TIME：如果另一半真的非常不理性，你會怎麼處理這樣的衝突？

蓋瑞巧門：如果想要情況好轉，就一定要聆聽他們要說什麼。可能聽起來不太合理，但就好好做：「我聽到你說，你覺得我在跟別人約會。」接收他們的抱怨，然後確認一件事：「親愛的，看看這個戒指，我已經戴了50年了。當年你戴在我手上，沒有理由50年後我要離開你。」然後重新轉移他的注意力到其他地方「我們坐在沙發上一起看電影吧。」

TIME：如果又遇到患病的另一半變得令人恐懼，會抓狂大罵呢？

蓋瑞巧門：如果他們生氣、開始扔東西或打你，顯然你必須採取行動了。有時候根據疾病階段來判斷，評估什麼東西能激起他們的情緒，試著重新轉移：「親愛的我買支冰淇淋給你好不？」如果沒有效果，你需要諮詢醫生，看看藥物是否可幫上忙。

TIME：還有什麼是我們應該知道的？

蓋瑞巧門：照顧者其實也有被愛的需求，當患者到了一個可以接受愛、但無法給予愛的階段時，照顧者就需要幫助了，他們需要有人對他們表達愛，如此一來他們便會感到：我不是一個人，還有人真的在乎我。我並不覺得大家能夠在過程中獨自一人承擔一切。

TIME：健康的夫妻們可以從阿茲海默症患者的婚姻中學到什麼？

蓋瑞巧門：讓我感到印象非常深刻的一件事就是觀察到人們對彼此的承諾。如果他們能夠在生病的情況下，仍舊對彼此忠誠付出，我們當然也可以在狀況相對容易的狀態下做到。同時這也提醒著我們生命是很脆弱的，我們永遠不知道老天會帶給我們什麼。如果我們有衝突，那就尋求幫助、學習如何處理衝突，如果我們有正向的感情關係，那就好好享受。我想起了查理布朗說過的一句話：「總有一天我們都會死。」但史努比說：「沒錯，但除了那天之外，我們都會好好活著。」

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九