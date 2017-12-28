你不是絕地武士：路克天行者打臉支持廢除網路中立化政客

文：Natasha Bach

譯：Wendy Chang

美國聯邦通訊委員會（FCC）主席阿吉特・派（Ajit Pai）不受到《星際大戰》演員馬克漢米爾（Mark Hamill）的喜愛。

馬克漢米爾演過最著名的角色就是《星際大戰》中的路克天行者（ Luke Skywalker），他對主席上週發出的影片頗有微詞，片中派扮成聖誕老人解釋：「在（廢除）網路中立化後你還是可以做的七件事。」

為了引起年輕世代的共鳴，派還向觀眾保證，他們還是可以在Instagram上傳美食照、狗狗的照片、狂看他們最喜歡的節目，努力想要營造派自己也有參與這些活動的樣子。

雖然漢米爾不贊同影片的內容、反對廢除網路中立化，他還是特別提及了主席在影片中使用光劍的橋段。漢米爾在推文中稱這位主席「完全不配」揮著光劍，並說到「絕地武士是為所有人類無私奉獻，而不是只獨厚兩家大型公司。」

Cute video Ajit "Aren't I Precious?" Pai ?-but you are profoundly unworthy 2 wield a lightsaber-A Jedi acts selflessly for the common man-NOT lie 2 enrich giant corporations. Btw-did you pay John Williams his royalty? @AjitPaiFCCorpShill #AJediYouAreNOT pic.twitter.com/SpIcOEySUY — @HamillHimself (@HamillHimself) 2017年12月16日

漢米爾也質疑主席是否有支付《星際大戰》主題曲作曲家約翰威廉姆斯（John Williams）費用，因為他在片中使用了這首歌曲，漢米爾還在推文結尾加上標籤「#你不是絕地武士」（#AJediYouAreNOT），為推文劃下完美的句點。

同時，參議員泰德克魯茲（Ted Cruz）也加入這場戰爭，並在Twitter上回應漢米爾，他說：「路克，我知道好萊塢會令人搞不清楚狀況，但是都是因為有黑武士在支持，才讓政府有權在網路上管控所有發言行為。這也是為什麼諸如Google、Facebook、Netflix等公司會支持FCC在網路中立性上的權力。但我們應該要拒絕黑暗勢力：解放網路啊！」

.@HammillHimself Luke, I know Hollywood can be confusing, but it was Vader who supported govt power over everything said & done on the Internet. That's why giant corps (Google, Facebook, Netflix) supported the FCC power grab of net neutrality. Reject the dark side: Free the net! https://t.co/nARkMvIEYk — Ted Cruz (@tedcruz) 2017年12月17日

不幸的是，克魯茲的推文引起了演員和參議員之間的推特戰，參議員還把漢米爾的姓拼錯了。雖然如此，當漢米爾看到推文，他還是很和氣地回應，但同時指責克魯茲已經巴結過了頭，還說「如果你可以正確地拼我的名字，起碼還更有公信力一點，我們就在這裡、你面前。」他接著說道：「也許你只是因為在辦公室裡分心看色情片（才會犯下這樣的錯誤）。」

克魯茲回應指責漢米爾根本不是在理性溝通，而是用憤怒代替事實，他尖聲問到：「到底是誰說：『恐懼是通往黑暗的道路，恐懼會導致憤怒，而憤怒會引發仇恨。』？」克魯茲接著改變方式，分享了另外一則推文，指應該就事實像文明人一樣討論，而不適用侮辱。

克魯茲是保守派的其中一員，他們支持FCC廢除網路中立化的舉動，減少大政府權力、提升自由度。但反對派擔心政策將允許網路供應商控制網路速度，促使Netflix等服務的價格上升。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀