加州咖啡店未來也許得張貼致癌警語

文:JAMIE DUCHARME

譯:許睿洋

儘管咖啡能帶來各式各樣的健康益處,但美國加州的咖啡店未來恐得向消費者標示相關的致癌警語。

2010年,「毒物教育和研究諮詢委員會」(Council for Education and Research on Toxics)首度對星巴克(Starbucks)、西雅圖極品咖啡(Barista Premium)、高樂亞咖啡(Gloria Jean’s)與7-Eleven等咖啡業者提起訴訟,要求它們告知顧客喝咖啡會攝入丙烯酰胺(acrylamide)。此種化學物質在咖啡豆烘培時產生,且具有致癌的風險。

在《加利福尼亞州第65號提案》中,企業必須警示告知顧客其產品中是否含有丙烯酰胺等其他65項可能造成癌症、先天缺陷或其他生殖系統傷害的化學物質。而上述訴訟案中,由於被告咖啡業者未清楚標明關於致癌物質之警示,已違反此政策的規定。

根據CNN報導,目前包含7-Eleven在內的13個被告咖啡業者已同意和解,並加註警語。另外9個被告將於2月8日進行私下調解。若它們無法達成和解,則再交由法官於今年進行裁決。

而訴訟中提出的警語內容如下:「本餐廳販賣之咖啡、烘烤食品、以及其他食物或飲料含有為加州所認定之致癌、有損生殖能力毒性之化學物質,包括丙烯酰胺。丙烯酰胺並不直接添加於我們的產品,但會因烹調手法(如咖啡豆的烘培或食品的烘烤)而產生。因此,我們烘煮販賣的咖啡中含有丙烯酰胺……。」

據CNN報導,部分咖啡零售業者對此訴訟進行駁斥,主張咖啡中的丙烯酰胺含量仍在無害的範圍以內,且咖啡本身的健康益處是遠大於其風險。美國全國咖啡協會(National Coffee Association)執行長比爾.莫瑞(Bill Murray)在給CNN的聲明中說道:「咖啡已一再地被證明為一種健康飲料。由美國政府提出的《飲食指南》(Dietary Guidelines)亦將咖啡列為健康生活習慣的一部分。這起訴訟只會使消費者感到困惑,並且可能在大眾最需要清楚而明確的健康資訊之際,使『65提案』對於警示癌症的努力淪為徒然。」

研究顯示,咖啡含有抗癌的抗氧化劑,並有助降低第二型糖尿病與心臟疾病發生的風險。最近的研究甚至發現咖啡能使人更加長壽,有抗老化的作用。然而,2016年,世界衛生組織轄下的國際癌症研究機構(International Agency for Research on Cancer, IARC)斷言,飲用過熱的飲料可能提升罹患食道癌的風險。該組織表示,目前沒有足夠的證據將咖啡列為致癌物,但咖啡飲用時的溫度確實相當重要。

丙烯酰胺是由於糖分或胺基酸在逾150度以上的高溫烹煮而產生,因此並不限於咖啡。薯條和洋芋片等炸物、嬰兒食品與烘烤食物中也同樣含有丙烯酰胺。

而早在2007年,加州的速食餐廳便已開始張貼關於丙烯酰胺的警示標語。

© 2017 Time Inc. 版權所有。經Time Inc.授權翻譯並出版,嚴禁未經書面授權的任何形式與語言版本轉載。

責任編輯:朱家儀

核稿編輯:翁世航