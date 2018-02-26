口服避孕藥或能幫助預防卵巢癌和子宮內膜癌

文：ALICE PARK

譯：許睿洋

在美國，幾乎所有擁有性經驗的女性皆在生活中使用過任何一種避孕措施，其中約有1,100萬名女性仰賴口服避孕藥。

在發表於《美國醫學會雜誌：腫瘤學》（JAMA Oncology）的最新研究中，研究人員發現透過影響女性荷爾蒙水平以達避孕效果的口服避孕藥，亦會對女性的罹癌風險造成影響。他們發現，服用避孕藥的女性有較低的卵巢癌和子宮內膜癌罹患率，這是口服避孕藥已知的益處。研究人員也分析其他可能影響罹癌風險的因素，包含肥胖程度、是否抽菸和運動習慣等。

除了發現服用避孕藥的女性有較低的卵巢癌和子宮內膜癌風險外，該研究還發現，避孕藥的服用時間愈長，罹癌風險越低。相較於從未服用或服用時間少於一年的女性而言，服用逾10年的女性罹患卵巢癌的風險降低了40％，子宮內膜癌也減少34％。

此結果是對過去研究的發現進行再次確認，該項最新研究又更深入地探究口服避孕藥與罹癌風險，對於擁有不同罹癌因素的女性究竟有何影響。當科學家檢視避孕藥服用者的生活習慣時，他們發現服用者中，有肥胖問題、抽菸、或沒有運動習慣的女性，罹患卵巢癌的比率最低。目前研究人員並不清楚為什麼，但就抽菸的例子而言，他們猜測或許是避孕藥內的激素與菸草作用的結果。

該研究第一作者、也是美國國家癌症研究所（National Cancer Institute, NCI） 「癌症流行病與基因部門」的流行病學家布里敦．崔伯特（Britton Trabert）說道，「我們發現口服避孕藥的長期服用能普遍地降低卵巢癌的罹患風險，而無論妳的生活習慣多麼健康，或是妳是否擁有該疾病的家族病史。所有女性都能受益。」

至於子宮內膜癌，有肥胖問題卻服用避孕藥10年以上的女性能降低癌症發展的風險。對於服用避孕藥但體重一般的女性則沒有影響。

然而，該研究的結果對於乳癌的罹患率較不具體與明確。過去的研究發現，服用避孕藥女性的乳癌罹患率較未服用者高出20％至30％，因為避孕藥中含有與癌症發展有關的雌激素與黃體素。而最新的研究在是否服用避孕藥之間並未發現乳癌罹患率的顯著差別，但研究人員表示這可能是由於其研究中的受試女性年齡偏高又已屆更年期，意味著她們可能已經停止使用避孕措施好幾年了。

作者表示，儘管該研究結果尚無法將服用避孕藥確立為一種抗癌療法，但應能激起許多女性著手與醫生討論其個人的罹癌風險因素，以及避孕藥將能如何降低此風險。該研究第一作者暨美國國家癌症研究所博士後研究員卡拉．米契斯（Kara Michels）說：「口服避孕藥主要用於避孕與調理經期症狀。我們的研究旨在表明對於擁有不同潛在罹癌風險的女性而言，當她們年齡漸增，她們先前所服用的避孕藥仍能對癌症預防有所助益。對於這些藥物的風險與益處更透徹地瞭解，將有助於醫生與病患對於是否服用口服避孕藥一事做出更通盤的決定。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航