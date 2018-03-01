是什麼讓亞馬遜開始經營自己的貨運系統？

文：CHRIS MORRIS

譯：王國仲

亞馬遜似乎正在準備另一場戰鬥。根據《華爾街日報》報導，亞馬遜正在籌畫商業取向的貨運服務，該服務將直接與UPS、FedEx，還有（沒那麼直接）美國郵政署競爭。

服務名稱是「和亞馬遜一起送貨（Shipping with Amazon）」，內容為從企業（由第三方銷售商開始推行）收取貨品，並把它們送到消費者手上。根據報導，亞馬遜的新服務會在未來幾周內，從洛杉磯開始起步並逐步擴展。這項消息讓UPS和FedEx的股價在星期五的早盤下跌。

UPS和亞馬遜有著長期合作關係，負責處理Amazon Prime的物流運輸。短期內，雙方的合作應該不會完全停擺，但長期發展的情況就沒有這麼明朗了。

亞馬遜官方人員在被《財富》雜誌（Fortune）詢問相關情形時沒有直接回應，不過他們表示：「我們不斷為了亞馬遜的客戶和各產業進行創新和實驗，致力於更快速、成本更低的物流選擇。」

不過，這項新嘗試可能是受到以下幾個因素驅動：

增加Amazon Prime會員及其福利

亞馬遜從自己的倉庫出貨時效率相當好，但當客戶從第三方訂購時，Amazon Prime的優勢（所選項目兩天內送達且免費）就顯得相當無用。藉由自己處理物流，理論上他們能加快交貨時間──並吸引更多用戶加入Amazon Prime。

他們還能自行追蹤物流，避免在客戶投訴「沒有收到商品」時被夾在中間的最壞情況。

更能自力更生

亞馬遜的產業鏈自成一個生態系，傑夫．貝佐斯（Jeff Bezos）和公司本身都想要在銷售的任何環節佔有一席之地。現在，他們卻無法自己掌握物流，這個最關鍵的部分之一。藉由把第三方合作夥伴（有時也包括第一方產品）的物流納入掌控之中，他們就不必擔心合作夥伴的服務出錯，也不用煩惱包裹有沒有被妥善照顧。

只要看看最近連續假期時，亞馬遜因為物流延遲有多困擾，就不難理解他們為什麼想找個替代方案。

降低成本、增加利潤

亞馬遜最近在物流方面有重大損失紀錄。去年，他們花費高達200億美元，只為了確保商品有確實送到消費者手上。藉由採取部分（或全部）內部措施，亞馬遜能更完整的控制並降低成本，如果無人機交貨能像他們想像中的順利普及就更棒了。

除此之外，物流業也充滿無限商機。UPS在這一季的營收就有188.3億美金。如果亞馬遜也能分到這塊大餅，對他們的營收報告會是一大利多。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航