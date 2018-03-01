研究：規律運動可以減緩認知衰退，甚至可能減緩失智

文：AMANDA MACMILLAN

譯：洪新翰

根據一份新研究，比起同年齡層其他更常運動的人，身體素質較低的長者腦中的白質（white matter）有更退化的現象。在這些開始有記憶衰退跡象的長者之間，白質的退化和大腦決策功能的衰退有關。研究的作者建議規律的運動可以減緩認知衰退，甚至可能減緩失智。

這份發表在《阿茲海默症期刊》的研究並非首次指出，運動可以在年老時幫助大腦保持健康。不過之前的研究要求這些長者自我報告他們的健康程度，而這一份新的研究則針對心肺健康做了一個客觀的測試──檢測人們的最大攝氧量（VO2 max），測量他們的肺在運動時可以活用多少氧氣。

德州大學西南醫學中心的研究人員招募55位患有輕微認知障礙（以下簡稱MCI，表示他們開始出現一些記憶問題）的老人，還有26個沒有認知障礙跡象的老人。作者使用成像技術（imaging techniques）研究受試者大腦中的白質，並於受試者在跑步機上運動時測量他們的最大攝氧量。

他們也執行一系列的檢測去評估他們大腦的執行功能，包含處理每天的決策、問題解決、計畫及執行任務等技巧。執行功能和記憶是不同的，但時常這兩個技巧都會讓有認知問題的年長者感到困擾。

研究者發現最大攝氧量分數較高的年長者──代表他們有更好的心肺健康──腦中的白質纖維也比較沒有惡化的情形。即使研究人員控制了一些因素像是年齡、性別和身高體重指數（BMI），在研究兩組受試者中呈現的結果，不管有或沒有MCI，都是如此。

白質是由成千上萬條神經纖維束所組成；它的功能就像是「電腦的纜線」連結許多大腦區域，研究的主要作者──來自德州西南醫學中心O’Donnell大腦研究所的神經學教授Rong Zhang表示，「如果那些線路惡化，溝通的途徑也會跟著惡化。」

研究者也發現，在患有MCI的成人間，白質的健全和執行功能具有相關。也就是說，如果白質越健康，人們在批判思考及計畫能力分數上面的表現就會越好。

研究者在研究裡面寫道，這個發現強化了長期以來的假設，就是在老年時，維持或改善健康程度可以保護大腦──即便是那些阿茲海默症的高危險族群。「那是很令人興奮的，因為這個領域現在很有挑戰性。不過雖然我們覺得有這個可能，但我們還未真正找到決定性的證據來支持運動會對失智產生影響。」Zhang這麼說。

去年，美國國家科學院報告說，儘管我們對於失智有更多的了解，但治療與介入預防的證據「還非常的有限而且仍有許多缺點」。報告做出的結論表示：增加身體活動可以延緩因年齡造成的認知衰退，這樣的觀點僅被「鼓勵性質而非確定的證據」所支持。

許多專家相信維持身體健康可以幫助維持血液正常流動到大腦組織，並降低危害或惡化大腦的風險。一些動物和人體的研究也顯示，有氧運動刺激荷爾蒙的釋放，也可以幫助改善大腦功能。在2013年，Zhang的團隊發現比起那些久坐不動的人，有運動的長者腦細胞中的訊息會傳遞地更有效率。

Zhang表示這個新研究還太小而不夠形成任何決定性的結論，而且它並沒有回答關於多少或哪種運動可能對年長者是最好的。因為它是一份觀察型研究，只能顯示健康程度、白質健全與執行功能彼此之間相互有關聯，但無法檢測其因果關係。

基於這些理由，他的團隊加入了一個為期五年的實驗計劃，參與者包含超過600位因為家族病史和其他因素而成為阿茲海默症高危險群的年長者。這個研究，在美國國內六個醫學院當中進行，目標在於了解特定的運動習慣──搭配藥物治療以降低血壓和膽固醇──是否可以降低失智的風險。

「那些對心臟有好處的，對大腦也有好處，這是很合理的。」我不覺得我們需要再用複雜精密的科學技術去證明這一點，但我們需要更多研究以做出有事實證據的建議，了解哪一種策略最為有效。而在幾年內，我相信我們會有那樣的證據。」Zhang這麼表示。

© 2017 Time Inc. 版權所有。經Time Inc.授權翻譯並出版，嚴禁未經書面授權的任何形式與語言版本轉載。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航