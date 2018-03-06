當別人很無禮的時候，你應該這樣回應

文：Danny Wallace

翻譯：Wendy Chang

最近，英國的IVF（體外人工授精）權威溫斯頓勛爵（Lord Robert Winston），搭乘火車從倫敦經英格蘭到曼徹斯特，在這段旅途中他發現自己快要被逼瘋了。

他平常是個相當溫和的人，有著大鬍子、態度友善又很有風度，但這次兩個小時的火車旅行讓他慢慢抓狂，原因出自一名女乘客。她將小孩晾在一旁大聲講電話，內容是在鄉間發生的事，充滿了繁瑣又無聊的細節。

溫斯特試著忽視她，也成功將她拋在腦後，但是這段大聲的單方對話本身就令人難以忽視。我們的大腦會為了理解狀況而奮戰，不斷地對我們聽不到的句子做出突然和隨機的反應。

而且當時溫斯特也犯了一個錯誤，他開始在推特上推文，拍下該名乘客的照片然後發給他超過四萬名的追蹤者。女乘客無聊的談話從30分鐘延長到40分、50分，最後是令人難以置信的一個小時，教授的臉也氣到愈來愈脹紅。

火車抵達目的地時，教授爆炸了，他已經受夠了他所謂的「無禮對待」，但女乘客面對的狀況則完全出於她意料之外，因為媒體看到了溫斯頓的推特，就在月台上帶著微笑和期待等著她，而當記者興沖沖地將推文給女乘客看時，她的臉垮了下來，用同樣一個詞來形容教授的行為：「無禮」。

如果這讓我看起來很玻璃心，我道歉，但我們身處在一個極度無禮的時代，社群媒體要大家懷有自己的觀點，不管對何事何物、身處何時何地，而且表達自己觀點的方法必須直接了當，因此我們看起來都是充滿自信肯定又聰明的。實境電視秀要我們崇尚毒舌，只要你是「講實話」就無妨，它就像為粗魯無禮行為所設置的免責條款，所以人們可以說話沒禮貌，還要為他們鼓掌。在英國，人民已經明顯分裂，以至於你只要知道對方在某個議題上的投票傾向，就能決定是否要喜歡對方。在美國，全世界最無禮的人坐上了最有權力的位置，讓大家驚恐地關注只要一點無禮行為就有可能帶來的後果：可能導致核災。

面對一波波的無禮浪潮，我們可以怎麼做？嗯，我們應該勇敢站出來對抗，這是我們的責任。研究顯示無禮是會迅速傳播散開的，就像一般的感冒一樣。單單看到無禮的行為，就有可能讓我們在後續也變得無禮。科學家們將它描述為一種神經毒素，一旦被感染，我們的情緒會變得更加暴躁、沒有創造力，工作也提不起勁。唯一的解決辦法就是理性地決定停止這一切。

溫斯頓讓大家關注女乘客的行為，他自己並沒有曝光，也沒有阻止。相反地，這盞聚光燈遠遠地打在女乘客身上、羞辱了她，對她進行了粗淺的報復。

無禮有個很有趣的副作用就是報復，當有人犯罪傷害我們時（比如搶劫）我們不會想要打劫對方的房子作為報復，我們想要的是正義。但當對方對我們無禮，黑暗的事實是：我們會想要報復。我們會想要對方感受到他們帶給我們的不尊重，有時候我們只想要以無禮回敬，但情況只會更糟糕。我們對陌生人莫名其妙的無禮行為感到憤怒和不公平，這可能會讓我們做一些奇怪的事情。我的研究中測試了2,000名大人，發現他們會做出荒謬的事做為報復，比如搶了對方擋風玻璃上的薯條、或是讓狗舔過香腸之後再送給對方，有的行為是真的令人心煩：戳破輪胎或在職場上惡搞對方。

一般來說，處理無禮行為的訣竅是更加優雅地回應，而且可以只說一句簡單的話就達成目的，像是「住手」。

制止無禮行為需要面對面處理，當我們在商店裡看到狀況，就應該要挺身而出，然後說：「住手」。如果是同事做出這樣的行為，你應該點出來。我們捍衛陌生人的方式必須像捍衛好朋友一樣，但要用優雅的方式。我們一定能夠妥善處理，態度不需要激進也不要沒禮貌。因為當一面鏡子放在他們面前，他們就能夠從對方的眼睛裡看到自己，也就更有可能自己停止緊張的氣氛。

這件事情不管你、我、還是任何一個人都能做到，有的時候達成目的的方法也蠻令人注目的。

前波哥大市長Antanas Mockus就是一個例子，他知道自己的市民水準不高——大家不會三思後而停車、不會排隊、對彼此大聲責罵，他想到了一個最天才的辦法：雇用一群啞劇演員，沒錯，就是無法講話的演員。

這些演員身穿傳統服裝在波哥大街頭演出，當他們發現有人行為無禮時，他們會站在當事者後面，以驚人的準確度模仿當事人的無禮行為。你也會看到有人把車停在人行道上，卻沒有勇氣說任何話，不用擔心，沒過幾秒鐘你就會發現自己被啞劇演員包圍，他們會指向車主、激動地搖頭，最後你這個一般民眾就成了執行一員了。

溫斯頓本可以像Mockus一樣處理眼前的狀況。如果是在波哥大製造噪音的人，很快就會發現自己被一大群像本篤會修士的人包圍，他們每個人都用一手指著他們，另一手比出他們有多大聲。

把想像拋開，Mockus做的事情只是透過有趣又有力的方式，讓大家知道要對自己的行為負責，他只是把鏡子拿高讓所有人看看自己。

我們不可能請得起一整團的啞劇演員，但你可以選擇出聲。

因為我們可以選擇被馴服，也可以選擇當個文明人。

只要說：「停」。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰