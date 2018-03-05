看到川普總統利用這些家庭悲劇達成政治目的，令我感到噁心

文：Susanna Schrobsdorff

翻譯：Wendy Chang

國情咨文最著名的特點就是一周之內即會被大家忘記，我希望我們永遠不會忘記當川普（Donald Trump）總統在台上念出六位罹難孩童的名字時，露臺上面坐著六名神情哀傷的家長。我曾經看過那個表情：原本冷靜的臉一聽到孩子的名字就破碎了。那樣的痛苦就像內臟遭受重擊一樣。

想像你還在青春期的女兒，被MS-13黑幫成員殘忍殺害，之後每個早晨醒來一定都難以承受。來自紐約長島的伊麗莎白・阿爾瓦拉多（Elizabeth Alvarado）、羅伯特・米肯斯（Robert Mickens）、艾弗琳・羅德里格斯（Evelyn Rodriguez）和弗雷迪・奎瓦斯（Freddy Cuevas）自2016年以來一直生活在這個夢魘之中。溫畢爾夫婦（Fred and Cindy Warmbier）也因為失去親人而到場，他們的兒子奧托（Otto）經過北韓監禁和酷刑之後，帶著嚴重的傷、幾乎快死的狀態回到他們身邊。

還有一些父母並沒有到場，但他們的痛苦依然清晰可見。克里斯托・川姆（Crystal Champ）是荷普・霍爾茲（Hope Holets）的母親，荷普則是在出生後就被瑞恩與麗貝卡（Ryan and Rebecca Holets）收養，這對夫妻在政府接管女嬰之前就站出來。當時瑞恩是阿爾伯克基的一名警察，他發現克里斯托對毒品成癮又懷孕八個月，便提出要在荷普出生後收養她的要求。現在克里斯托在勒戒所進行治療，稱霍爾茲夫婦是守護天使，名副其實。但這樣的善行無法抹去悲劇的本質，一個母親因鴉片毒癮被迫要跟孩子分開，同樣的毒癮也摧毀著數以萬計的美國家庭。

川普的任期有如超現實的存在，但這些家庭的悲傷是真實存在又令人痛心。當長島的幾個家庭在啜泣並試圖凝聚在一起時，川普轉而對他們說：「現在有3.2億顆心正為你們心碎。」沒錯，我們的心因他們的悲傷而痛。但川普抓住了那個瞬間，在演講中塞入噁心的分裂性言詞，將小女孩死亡所引發的憤怒悲傷，和會影響所有移民的政策綁在一起。

這是政治上的大師手法，但無法抹去美國成千上萬因暴力而凋零和逝去的孩童生命，父母親的悲痛需要我們回應。艾弗琳・羅德里格斯（Evelyn Rodriguez）很清楚這一點，自從女兒遭到謀殺之後，她便花時間抗議刪減預算，反對減少課後輔導，不讓孩子有機會放學後在街上逗留、遇到幫派。

在國情咨文發表的前一晚，艾弗琳告訴《紐約時報》她不是為任何人的政治利益而來，她到華盛頓是希望川普可以「承諾會有足夠的資金撥予幫助孩子的資源。」目前還不知道川普會採用她的建議（她也有向司法部長塞申斯〔Jeff Sessions〕說明過），還是要維持刪減教育預算。川普在2017年的年度預算案，刪減的教育經費超過9億美金，其中有1.1億美金是用於課後輔導及暑期課程，目前國會的投票是決定保留課後輔導的資金，但在12月的大減稅法案中是否會繼續保留，還是個問號。

那麼其他像荷普一樣的寶寶呢？社會上並沒有那麼多像霍爾茲一樣的夫婦有能力來領養或養育父母因鴉片而失職的小孩。許多領養計畫也面臨瓶頸，目前像是情況比較嚴重的俄亥俄州，需要照顧的小孩人數正以10%的速率成長。雖然我們的總統去年說鴉片危機是公共健康危機，但是他並沒有將其指定為「全國性緊急情況」，如此一來資金無法快速注入全國緊急醫療服務，也無法延緩在2016年造成59,000人死亡的流行病。

溫畢爾一家在北韓手中經歷過的苦難則獨一無二的，川普說這對夫婦此生已經見證了該政權的「威脅」，的確如此。但即便大家呼籲要進行懲罰，當局表示擬定代號「bloody nose」行動攻擊北韓的決定，依舊仍舊令人擔憂恐懼。川普的駐南韓大使車維德（Victor Cha）表示，他反對進行預防性攻擊後，就被川普除名了。車維德在《華盛頓郵報》上寫道，這樣的舉動可能會加劇衝突並不會阻止北韓對南韓的襲擊，韓國有超過23萬美國人，更不用說有5,100萬韓國人現居南韓：「我們要很清楚，總統正讓一個如美國中等規模大小的城市陷入危機。」

若真如此，溫畢爾一家的悲劇將以不可思議的速度增加。我們不需要想像父母的痛苦與無盡的悲傷，因為國會大廈露臺上坐著的家庭已經勇敢地呈現給我們看，我們應該好好記住他們的臉，謹慎決定如何分配我們的時間、資金和軍力。

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