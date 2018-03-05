多起校園槍擊後，美國步槍協會面臨合作企業陸續「分手」

文：Ken Sweet, Damian Troise, Alexandra Olson（AP）

翻譯：劉松宏

自最近一起校園槍擊事件以來，美國全國步槍協會（NRA）以及佛羅里達州如今面臨與日俱增的反對聲浪，要求他們切斷與武器商的合作關係。而倖存的學生們則發起了一項旅遊抵制運動，直到家鄉所在的州通過槍枝管理的法案為止。

全美收入分別為第一和第三的美國航空公司：達美航空（DeltaAirlines）和聯合航空（United Airlines），是最新宣布將終止和美國全國步槍協會之合作關係的兩家廠商。

達美和聯合航空均表示，他們將不再提供優惠票給欲參加美國全國步槍協會年會的會員，且要求槍枝維權組織自美國全國步槍協會官網移除所有關於兩家航空公司的訊息。

還有更多的大型企業宣布終止和美國全國步槍協會的合作關係。赫茲租車（Hertz）將不再提供優惠方案給美國全國步槍協會，而奧瑪哈第一國家銀行（First National Bank of Omaha）宣布將不再發行與美國全國步槍協會合作的聯名卡。

這項運動延燒到網路上，針對那些在官網上提供折扣給美國全國步槍協會會員的公司發起請願。「#抵制美國全國步槍協會」（#BoycottNRA）在推特上蔚為潮流。

佛羅里達州也同樣面臨潛在的抵制和反對聲浪。一位佛州槍擊案的倖存青少年於推特上提議，大夥兒在春假時遠離該州去旅遊；他的提案很快地在社群媒體上獲得回響。

「來談條件吧！」（#neveragain）運動的主要發起人之一，史東曼道格拉斯中學（Marjory Stoneman Douglas High School）學生霍格（David Hogg）於推特上寫道：「不要在春假時來佛羅里達，除非它通過槍枝管理法。」

Let's make a deal DO NOT come to Florida for spring break unless gun legislation is passed. These politions won't listen to us so maybe the'll listen to the billion dollar tourism industry in FL. #neveragain — David Hogg (@davidhogg111) 2018年2月24日

現年60歲，住在加拿大安大略省方特希爾（Fonthill）的格拉布（Wendy Glaab）是率先響應旅遊抵制的人之一。「我過去習慣到佛羅里達避冬，就像許多加拿大人一樣。或許我無法代表其他人表態，但我自己將不再到佛州，直到它通過有效的槍枝管理法為止。」

Glaab說，她的姊妹在佛州羅德岱堡（Fort Lauderdale）有房產，所以她可以自己決定要何時拜訪該地。

美國全國步槍協會會員可以從公布在他們官網上的諸多合作廠商得到許多特別優惠，舉凡人壽保險到品酒俱樂部都有。然而，大都會人壽保險（MetLife Inc.）已宣布將停止提供優惠方案給美國全國步槍協會。赫茲租車（Hertz）以及諾頓防毒軟體（Norton Antivirus）的供應商賽門鐵克（Symantec Corp.）也隨即跟進。

安達保險（Insurer Chubb Ltd.）於三個月前便發出通知，宣布將終止參與美國全國步槍協會針對槍枝擁有者設計的保險方案。該方案提供受保人發生槍枝相關的事故或意外時的保險，且監管單位已經針對該方案之營銷問題進行審查。

首開先例的投誠者是企業租車（Enterprise Holdings），該公司旗下包含子公司包括阿拉莫租車（Alamo）國家租車（National），表示將不再提供優惠給美國全國步槍協會會員。

其他諸如溫德姆酒店（Wyndham Hotels）及貝斯特韋斯特酒店（Best Western hotels）均透過社群媒體表達將不再和美國全國步槍協會有隸屬關係，雖然他們並未明確表示終止兩造的合作關係。

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史畢哲（Bob Spitzer）是一位任教於紐約州立大學科特蘭分校（SUNY Cortland）專精槍枝政治領域的政治科學家，他表示相較於2012年桑迪胡克小學槍擊案、去年秋天的拉斯維加斯槍擊案等事件，企業界這一波針對美國全國步槍協會的抵制行動，反應速度和過往的槍擊事件大不相同。史畢哲指出，這一波行動似乎比較像是對佛州槍擊案後學生動員的一種響應，但他也說目前還看不出這些反饋對整個國家的槍枝辯論會有多大程度的影響。

美國全國步槍協會的執行副總裁拉比爾（Wayne LaPierre）在保守政治行動會議（Conservative Political Action Conference）上表示，那些要求嚴格管控槍枝的提倡者們只是在利用佛羅里達槍擊事件。

美國總統川普（Donald Trump）自己與美國全國步槍協會站在同一陣線，建議部分教師可以武裝自己來應對可能發生的攻擊事件。然而，川普也要求提高購買半自動步槍的年齡限制，這個舉動則與美國全國步槍協會的意願相悖。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航