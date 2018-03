扭轉不能參政的想法，數以百計的美國科學家將在今年競選公職

文:Alexandra Sifferlin

譯:劉松宏

科學家們參與政治在今年蔚為潮流,包括美國科學促進會(American Association for the Advancement of Science) 以及美國化學學會(American Chemical Society) 都鼓勵科學家們更多地為他們的想法發聲甚至參與示威抗議,好比在2017年4月舉行的「為科學遊行 (March for Science)」。

如今,數以百計的科學家以及STEM(科學、技術、工程、數學)的教授將在2018年出馬競選公職,職位從參議院議員到地方教育局職員無所不包。

「我是個醫生,不是政治人物,」將競選德州第七國會選區議員的Jason Westin醫生在他的競選網站第一行字就如此自介。Westin是個癌症醫師,他在2016年的選舉結果公布後便決定競選公職,目前以休士頓為根據地來挑戰共和黨的John Abney Culberson。11月8號是他的妻子Shannon的生日,那一晚她穿著套裝,喝著香檳等待結果。當情勢逐漸明朗,他們支持的候選人將不會贏的選舉,這對夫妻——他們都是位於休士頓的德州大學安德森癌症中心 (MD Anderson Cancer Center) 的腫瘤學家——決定他們必須要做得更多。

「我們正處在一個危險的時點,需要更多的科學家進入政府機關。」Westin表示。他在網路平台上為科學與事實辯護,也推動像醫療保健取得、科學研究,以及女性健康等議題。

「在受過科學訓練的人眼中,科學方法將賦予你看見的所有事物不同的意義,」他說:「它將影響你對每一個情況的分析。那些對我而言十分重要的議題,是我們這些人都在深入思考的。我們解析真相,那正是我每天都在做但仍需要更多人參與的事。」

Westin的競選影片——他在影片中聲明「美國正在被一種名為『漠視』的癌症侵蝕著」——已經廣為流傳,演員Mark Hamill還把他張貼在自己的推特並加上hashtag #願真相與你同在。

許多人加入他的行列。一位住在1,500英里外加利福尼亞州橘郡的小兒科醫師Mai Khanh Tran,過去十年來一直致力於對抗那些最難纏的流行性感冒。她也要在2018年競選加利福尼亞州第39國會選區的代表。「就在這個禮拜,有一位病人的家屬告訴我他們無法負擔我開的藥物,」Tran說:「這件事更證明我去介入與醫療相關的政策。」(時代雜誌最近在一篇關於女性參政的報導中也曾提及Tran)。

附近一位幹細胞研究員兼AIVITA Biomedical首席執行長Hans Keirstead醫師,將和共和黨員Dana Rohrabacher競爭加利福尼亞州第48國會選區的席位。Keirstead表示有許多支持他的科學界夥伴也都要競選公職。「那表示我在國會裡將會擁有一些有抱負又有邏輯思考能力的同事,」他說:「我對於科學家們一齊站出來的行動感到十分興奮。」

314 Action是個科學倡議團體(組織名稱來自圓周率的前三個數字),幫助STEM教授競選公職。根據該組織截至1月31日為止的統計,有超過60名有著科學背景的民眾將競選聯邦政府的職位,200位STEM背景的人將競選立法相關職位,另有200位受過科學訓練的候選人投入教育局的選戰。Westin, Tran和Keirstead都是這個組織擁護、贊助的候選人。

「針對科學的攻擊並不是始於川普,」314 Action 的創辦人Shaughnessy Naughton表示:「但他的所作所為的確是個催化劑。就我所知科學家們開始覺得『我必須做點什麼。』」Naughton自己身為化學家和乳癌研究者,也曾在2014、2016年參選國會議員失利。儘管未贏得選戰,Naughton卻獲得許多STEM教授的支持,而她也藉這個社群的力量成立了314 Action。

2017年1月,314 Action宣布該組織將開始針對有意願競選公職的STEM教授提供培訓。「我一開始就大膽預測這項計畫將可以幫助到1,000人,」Naughton表示:「但結果我們在12個月內提供了超過7,000人次的培訓。」該組織預估大約有1,500人已經通過了至少一項她們的培訓計畫。

Naughton表示唐納・川普總統的行政部門所做的某些決策,激起了廣大醫學界及科學界的回應。她列舉出的政策包括退出針對氣候變遷的巴黎協議 (Paris Agreement)、批准Scott Pruitt——他有著懷疑氣候變遷真實性的事蹟,而氣候變遷的問題是科學界一致同意的——擔任美國國家環境保護局 (Environmental Protection Agenc, EPA) 局長、以及收回提供傳染病應對與研究的聯邦贊助。

「我們收到了許多意見,醫師們關注醫療保健、工程師們關心資訊安全、幹細胞研究者們則明白聯邦的資金挹注在研究初期有多麼重要。」Naughton表示:「眾人憤慨的原因可以列成一長串清單。」

過去也有科學家們參選過公職,但並不普遍。314 Action提供培訓計畫給不熟悉政治操作的人,且幫助候選人組織財務計畫與溝通管理策略。該組織也斟酌情況為候選人背書,314 Action捐贈獻金給這些候選人的競選活動,也會把候選人的資訊放在組織的捐贈網站上。到目前為止,該組織已經表態支持11位新參選的候選人,並宣布有望投入五百萬到七百萬美金到2018年的選戰。

「科學家們必須拋棄那種由於科學超越政治,所以科學家不能成為政治人物的想法,」Naughton表示:「這種觀念的翻轉正在發生——政治人物自身正在介入科學,這很糟糕。」

Tran說她認為有這麼多STEM教授將在2018年投入公職選舉將成為「歷史性的一刻」。「我們正在走出實驗室和辦公室,」她說:「這是多麼鼓舞人心的行動啊。」

© 2017 Time Inc. 版權所有。經Time Inc.授權翻譯並出版,嚴禁未經書面授權的任何形式與語言版本轉載。

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航