拼命帶風向、只能讚美普亭的俄羅斯「網軍工廠」

文：Simon Shuster and Sandra Ifraimova

翻譯：王國仲

2015年秋天，在從西伯利亞的老家搬到聖彼得堡後，這位有抱負的記者維大力．貝斯帕洛夫（Vitaly Bespalov）在網路上發現了一系列招募「內容經理」的啟事。待遇好到令人難以置信，薪水是每個月45,000盧布（當時約為700美金），遠超出那個領域的起薪。「完全沒有條件限制，也沒有工作描述」，貝斯帕洛夫回想。

當然，啟事上也沒有提到這份工作的非正式名稱：網路酸民（Internet troll）。

在和一位公司經理簡單面談後，貝斯帕洛夫開始在聖彼得堡薩福希金娜街55號上班，這是俄羅斯惡名昭彰的「網軍工廠」所在地，也被稱為「網際網路研究機構」（Internet Research Agency）。

每天的工作內容很簡單：在社群網站創立假帳號，並按照老闆的指示在網路上發表評論。

然而，這間工廠更廣為人知的成果，是其手段先進的宣傳活動。根據美國調查「通俄門」的特別檢察官勞勃．穆勒（Robert Mueller）先前遞交的起訴狀，這間工廠在接下來的幾年內開始干預美國總統大選。

貝斯帕洛夫表示他在2016年1月離開工廠，沒有參與那場大選。對他來說，值得欣慰的還有自己並未名列遭起訴的13名俄羅斯人之中。但最近的一個下午，他同意向《時代》雜誌（TIME）展示網軍工廠的運作模式。

工廠上級立下幾項嚴格的規定：首先，嚴禁遲到和早退；其次，永遠不准在網路上批評俄國普亭總統（至少上班時間不準）。貝斯帕洛夫表示：「我們甚至不能開普亭的玩笑，我們要嘛講他的好話，要嘛根本不談。」

貝斯帕洛夫說，除了某部分自稱為「普亭的網軍」、意識型態強烈的員工外，工作人員們大多對政治漠不關心，只是拿錢辦事。收了錢以後，他們必須在線上評論、部落格和社群網站的其他貼文下方留下足夠數量的評論。評論方式有著嚴格的規定；對於如何帶動當日新聞動向也有一定的方法。

貝斯帕洛夫表示，2015年底時最常針對的目標是美國前總統歐巴馬（Barack Obama），他們認為和俄國總統相比，歐巴馬是失敗者或傻瓜。同時，德國總理梅克爾（Angela Merkel）象徵法西斯主義；烏克蘭總統波羅申科（Petro Poroshenko）則被描寫成一頭豬。

一天拖過一天，充滿這些貼文的盲目性和惡意讓貝斯帕洛夫在工作不久後就辭職了。他工廠的上級，一位名叫安娜的女士對這個消息非常失望。「這就是人生，」他記得她指著窗戶外，對他說：「我們這邊是親克林姆林宮派，他們那邊是親美派。」

「對我的經理來說，事情非黑即白。人們不是親克林姆林宮就是親美國，她無法理解中立的態度。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航