社群網站的健身自拍貼文可能影響你的自尊心

文：JAMIE DUCHARME

譯：劉松宏

社群網站大概是僅次於健身房，你最有可能看到人們運動的地方。

Tricia Burke是一個任教於德克薩斯州立大學（Texas State University）傳播學系的助理教授，他想知道造成這種情況的原因──以及滑動屏幕去觀看體能健身自拍與半馬獎章，會對人們的心理造成什麼樣的影響。

Burke與來自亞利桑那大學（University of Arizona）的Stephen Rains，對230位勤於在社群媒體上發表關於健康、身體素質和體重等想法的人進行調查。調查內容包括：他們在動態時報上發表健身相關文章的頻率、關於運動相關的文章內容，以及是否傾向與他人比較等等。他們的研究結果發表在《Health Communication》期刊上，Burke表示該研究指出在健康相關內容以及他們的觀看者之間，有著迷人的關係。

Burke表示相較於並未關注身體素質貼文的人，那些頻繁觀看健身相關貼文的人有著過於在意體重的傾向，這可能導致他們的自尊降低。Burke還指出，此種效果在那些認為自己跟貼文者相差不遠的人身上可能影響更大，因為知覺到相似性意味著將有更多關於各項體型、身體素質、以及體能的比較。

不過，這項研究未必只帶來壞消息。對於那些聲稱自己喜歡進行「更高層級」社會比較的人而言──那意味著與比他們更厲害的人比較──觀看健康相關貼文與對運動的正面態度之間有著正相關。

Burke表示，一般的社群媒體用戶，似乎並不會有意識地關注自己的身體處在什麼樣狀況。更進一步說，人們在社群媒體上觀看什麼樣的內容，似乎的確會對現實生活造成影響，雖然影響的程度可能因人而異。

「大部分的人就只是滑過屏幕然後被動地接收資訊，」Burke說：「我們可能並沒有察覺這些資訊正在內化成身心的一部份，而這確實會影響我們對自己的看法。」

社群媒體上的這類訊息，對於發布者及接收者而言都具有深遠影響──Burke發現，那些用責任乃至想向一般人炫耀為理由，發布他們健行、騎單車、做波比運動（burpees）相關貼文的人，似乎習於將所有事物都放上網站。

「我們必須注意我們的措辭」她說：「我們必須成為負責任的貼文者，試著傳達積極主動、有益健康、正向的訊息，讓人們覺得他們也有能力參與這些對健康有益的行動。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航