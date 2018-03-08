當亞馬遜宣布跨足健康照護領域，接下來會發生什麼事？

文：Karl Vick

譯：張書豪

當一家以絕對堅定效率著稱的公司，打算在美國經濟最鬆弛的部分大展宏圖，會發生什麼事呢？我們將明白，因為亞馬遜公司已經宣佈，它將和華倫・巴菲特（Warren Buffett）的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）公司，以及金融怪獸摩根大通集團（JPMorgan Chase）一起進入健康照護的領域。

「我們這三個公司有特別的資源，而且我們的目標是創造解決方案，使我們的美國員工和其家人，甚至是潛在地使全美國人都受益。」摩根大通集團董事長傑米・戴蒙（Jamie Dimon）於1月30日這麼說，小心翼翼地以「潛在地」來處理巨大的暗示「全美國人」是明顯的。當它形成尚為命名的聯合企業，表面上將只為原本在三家公司工作的120萬人服務。

然而明確且有價值的目標是，去面對已阻礙政治家十年的高更項目（the Gorgon）。

這家由三個公司同盟的企業係結合常被稱為「奧馬哈的神諭」（The Oracle of Omaha），即美國眾多投資人尊稱其為「股神」的巴菲特其知識整合，與具領導地位與財務實力的國家最大銀行，還有就是至關重要的亞馬遜公司，其透過持續地創新與不斷地擴張，成為零售與科技巨人。亞馬遜公司進入健康照護的消息經披露後，舊式的健康保險公司的價值立刻下跌，曾經是他們客戶的人都知道為何。

美國健康照護系統是矽谷的對立面，一般而言是沒效率且對使用者不友善，它可能是除了克里姆林宮以外最不透明的企業，且幾乎被錢淹沒。光是2016年美國人花在健康照護的錢就達美金3.3萬億元，接近當年度德國全年的國內生產毛額（GDP），且佔全美國國內生產毛額的18%，著實令人震驚的，等於是其他已開發國家健康支出的兩倍，然而其所產生的投資報酬，足以讓任何一個CEO滾蛋，而美國人平均壽命實際上是往下降的。

「健康照護的膨脹成本就如同饑餓的絛蟲侵蝕美國經濟，」，就像巴菲特以六段新聞發佈所表達的，沒有提出任何的藍圖，而亞馬遜創辦人傑夫・貝佐斯（Jeff Bezos）稱其為「才華洋溢的專家，新手的心智及長期的培訓。」

你可以看到這種事情會在哪兒發生，在網路購買一件傢俱，銷售者說明為何在網路上可用合理的價格買到品質不錯的沙發，因為透過網路刪去了中間商，包括零售商、零售店、批發商、批發展示店及出口代理商，可是在病人與醫者之間不可能列出中間機構者。然而哈佛大學的健康經濟學者大衛・卡特勒（David Cutler）做出了驚人的計算，在美國其行政管理部門的支出大約佔四分之一的健康照護成本，甚至在下一個最愚蠢的系統運作下可能會變兩倍，他曾經點出杜克大學附設醫院有900張病床和1,300位開票的辦事員。

這些都不算是新聞，接下來是一個新的識別力前景處理這個亂象。貝佐斯成為世界上最富有的男人，在很大程度上係透過開發與創新科技，譬如「一次點擊」（one click）。他的方法就是每次都比競爭者低的價格出售，把價格降低，消費者確實很開心，而且販賣者也不得不把貨放在其貨架上。公司五十萬員工中，有很多人其工作穿梭在這些貨架之間，在美國各地的實現中心（fulfillment centers）裝箱打包及出貨。一個批發商的工作者，每個小時可賺15元美金，比零售商還要好，不過尚不足以因此而致富，特別是繳稅及支付健康保險費後，而此費用漲得比薪水還快。

如果亞馬遜、波克夏海瑟威和摩根大通集團此三公司的合體，能想辦法使健康照護有意義，將為這三家公司省下一筆費用，不過此舉並不是出於利他。可是有時候企業利益與人類利益是連在一起的，每一塊錢都關係到一個時薪工作者，而當一個較好的健康照護系統所產生的錢傳遞到工作者，同時此工作者去看醫生，不需要冒險或受氣，則科技的引人注目、顛覆性的效率將產生共同利益。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航