我的弟弟擺脫海洛英毒癮重建生活，而我們學會了原諒

文：Kay Warren（與丈夫Rick Warren共同創立Saddleback教會，並在自己的網站KayWarren.com寫作）

翻譯：Wendy Chang

藥物濫用每年在美國奪走64,000多條人命，現在是美國50歲以下人口的主要死因之一。為了記錄下全美藥物濫用的危機狀況，TIME派出攝影師James Nachtwey和副攝影總監Paul Moakley赴各地蒐集第一線的故事，最後集結成攝影集《藥物日誌》（The Opioid Diaries），記錄下美國現在有多危及，希望促使大家採取行動。

我永遠不會忘記九年前弟弟安迪（Andy）告訴我他對海洛因上癮的那一刻，我們坐在我停在沙灘上的車裡，他說著故事，黑暗開始吞噬著他的臉。

「凱伊，我有話對你說，你可能一時難以接受。幾個月前我開始服用海洛因，現在停不下來了。」我的世界在那一刻好像暫停了好久，我努力想要消化這個消息，我的弟弟晚了我八年才出世，是我盼望已久的手足，小時候會把他抱在懷裡，或是把他當作我兩歲時帶來帶去的娃娃，他還會鑽進我的懷裡叫我「姊結」（Sissy），而現在我的這個小弟竟然對海洛因成癮。

眼眶泛淚的我飆罵：「你為什麼會開始注射海洛因？你哪裡有問題？你是笨蛋嗎？你腦袋在想什麼？難道你覺得你可以用海洛因而不上癮嗎？」我既憤怒又震驚，同時亦感到困惑，但更主要還是嚇壞了，我會不會因為C型肝炎或HIV感染而失去他？會不會有暴力的藥頭傷害他？他會不會因為注射過量而死亡？

我甚至不記得安迪怎麼回答我一連串的問題，但我們的對話結束得很糟糕。接下來的五年，我們家就像在坐雲霄飛車一樣，和弟弟經歷了藥物濫用失常的階段，父母看著弟弟被藥物成癮折磨扭曲，心裡備受煎熬又絕望；原本帥氣的男孩變成蒼白的骷髏，當著他們的面說謊，偷走典當他們僅有的財物，撞壞了他們的車，摧毀他們的信任，重重傷了他們的心。

身為姊姊，我對生長在弟弟身上的海洛因感到悲憤，但是身為女兒，我痛恨它傷害父母的方式，但他們的愛從未消退，一秒鐘都沒有。安迪是他們的兒子，父母會用盡身上的一切及祝福，希望能夠看到他好好的。海洛因愈是消耗安迪，我父母就愈是包容、祈禱，安迪真的還算幸運。在藥癮的黑暗無底洞裡，一點希望開始萌芽，最後安迪逼迫自己去戒毒中心，忍著隨戒毒而來的心理和生理折磨，慢慢地重建自己的人生。

當他在重建自己的生活時，我們也要重建自己的，其實生活中有很多可以原諒的事物，很多人對於原諒感到遲疑，是因為覺得對方不值得原諒，畢竟對方帶給自己的傷口太大。然而原諒並不是對他人的恩惠，而是對自己的。如果我們不能夠原諒他人，那又如何獲得神的原諒呢？聖經約翰福音2章13節說道：「因為那不憐憫人的，也要受無憐憫的審判；憐憫原是向審判誇勝。」

審判從不會改變任何人，但原諒卻是宇宙最有變化的力量，這也是為何神一直將這個力量給予我們，並要求我們祈求它、接受它，同時也給予那些曾傷害我們的人。

有的人不願原諒是因為他們誤解了原諒和信任，但其實原諒是立即且無條件的，而信任則是要慢慢建立或緩緩地重新建立，而且完全是有條件的。原諒是對於過去的饒恕，而非現在繼續傷害某個人的許可證。

現在我的弟弟又成了那個可愛的弟弟，聰明、溫暖、風趣，一個天才音樂家和作曲家，一個很棒的爸爸也是可愛的兒子。他永遠都會感激父母從未放棄祈禱他康復，並原諒他帶來的傷痛，我們的故事有個美好快樂的結局。

並不是每則藥物上癮或藥物濫用失常的故事都會以康復做結，我們家能夠懂得失去親愛之人的痛苦，也能同理那些正和心愛之人坐上藥物濫用失常雲霄飛車的人。如果你正在陪某個人走過藥癮之路，千萬不要放棄，繼續祈禱、繼續祈求，繼續原諒。

如果你正飽受藥物濫用失常之苦，請考慮加入當地的Celebrate Recovery小組，已經有超過四百萬的男女透過這個以基督教為中心的同儕復原計劃，找到療癒和希望，所以還是有希望的！重新康復完全有可能！

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九